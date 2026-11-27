Datos Clave Terna: La CAF incluyó a Vozinha entre los tres finalistas al mejor arquero africano de 2026, junto a Yassine Bounou y Edouard Mendy. Su año: Fue el arquero revelación del Mundial, fichó en Colo Colo y se coronó campeón de la Liga de Primera. La fecha: La premiación será el miércoles 2 de diciembre en Nigeria, el mismo día de la ida ante O’Higgins por la Copa Chile.

Vozinha cierra su primer año en Colo Colo con una nominación internacional. La Confederación Africana de Fútbol (CAF) lo incluyó en la terna finalista del premio al mejor arquero africano de los CAF Awards 2026, donde competirá con el marroquí Yassine Bounou, de Al Hilal, y el senegalés Edouard Mendy, de Al Ahli, según informó Cooperativa.

El arquero caboverdiano tiene 40 años y es el único de los tres finalistas que juega en Sudamérica: Bounou y Mendy atajan en Arabia Saudita. La ceremonia se realizará el miércoles 2 de diciembre en Nigeria.

Del Mundial al título con el Cacique

La nominación premia una temporada que lo cambió todo. Vozinha fue el arquero revelación de la Copa del Mundo con Cabo Verde, con grandes actuaciones ante España, Uruguay y Argentina, y después de ese torneo llegó a Colo Colo, donde se coronó campeón de la Liga de Primera.

En Macul, su último gran partido fue el clásico del domingo 22 de noviembre. En el 3-0 sobre Universidad Católica, la UC le remató seis veces al arco y Vozinha atajó las seis, según los datos de Sportmonks, que le dieron una nota de 8,3, la tercera más alta del partido detrás de Maximiliano Romero, autor de los tres goles, y Álvaro Madrid.

Dos rivales que vienen de una final de la Copa Africana

La terna es exigente. Mendy fue campeón con Senegal en la polémica final de la Copa Africana de Naciones, cuyo resultado quedó firme tras una resolución del TAS hace un par de días, y Bounou estuvo en el arco de Marruecos en esa misma definición en Rabat. Vozinha llega con otro argumento: el Mundial, donde Cabo Verde lo tuvo como figura.

Los números de Colo Colo con Vozinha en el arco

El campeón recibió 30 goles en 28 partidos de liga, poco más de uno por partido, según la tabla de Sportmonks. Solo U de Chile, con 22, tiene una defensa menos batida en el torneo, y Deportes Concepción iguala los 30 goles en contra del cuadro albo.

Esa regularidad también pesa en su futuro. Vozinha tiene una renovación automática si juega el 50% de los minutos, una cuenta que repasamos en el análisis de su cláusula y la Copa Chile.

Qué significa la nominación para Colo Colo

Esta es nuestra lectura, a partir de los hechos. Que un arquero de la liga chilena compita por un premio continental con figuras de Al Hilal y Al Ahli dice mucho de la temporada de Vozinha, pero también de la vitrina que el título le dio a Colo Colo. El calendario agrega un detalle: el mismo miércoles 2 de diciembre en que la CAF entrega sus premios en Nigeria, el Cacique visita a O’Higgins a las 19:00 horas en Rancagua por la ida de las semifinales de la Copa Chile.

Antes, el campeón recibe a La Serena este sábado a las 20:30 horas en el Monumental. La revancha ante O’Higgins, el jueves 10 de diciembre, se verá solo por HBO Max.