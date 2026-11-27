Datos Clave Decisión: La revancha entre Colo Colo y O’Higgins por las semifinales de la Copa Chile se verá solo en HBO Max, sin señal de cable. Por qué: Se juega el jueves 10 de diciembre a las 18:00 horas, a la misma hora que U de Chile ante Coquimbo Unido, partido que irá por la señal de cable. Antes: La ida es el miércoles 2 de diciembre a las 19:00 horas en El Teniente de Rancagua.

Los hinchas de Colo Colo tendrán que sacar la aplicación para ver la revancha de las semifinales de la Copa Chile. El partido ante O’Higgins, del jueves 10 de diciembre a las 18:00 horas, se transmitirá solo por HBO Max, porque TNT Sports reservó su señal de cable para el duelo que a esa misma hora jugarán U de Chile y Coquimbo Unido en Rancagua, según informó Cooperativa.

La decisión responde al tope de horario que dejó la programación de la ANFP: las dos revanchas de semifinales se juegan en simultáneo, y el canal eligió el partido de los azules para su señal oficial.

Cómo ver Colo Colo vs O’Higgins en HBO Max

El partido se podrá seguir en cualquier dispositivo con la aplicación, sea Smart TV, celular, tablet o computador, entrando a la sección de TNT Sports. Estas son las dos vías que detalló Cooperativa:

Con TNT Sports Premium en el cable: quienes ya lo tienen a través de su cableoperador no deben pagar de nuevo. Basta con iniciar sesión en la aplicación, elegir la opción para conectar con el proveedor e ingresar con el correo y la contraseña de la sucursal virtual.

quienes ya lo tienen a través de su cableoperador no deben pagar de nuevo. Basta con iniciar sesión en la aplicación, elegir la opción para conectar con el proveedor e ingresar con el correo y la contraseña de la sucursal virtual. Sin cable: el servicio se contrata dentro de la misma plataforma. El plan anual cuesta $13.490 mensuales e incluye el catálogo de HBO y los partidos del fútbol chileno.

Las fechas de las semifinales de la Copa Chile

Este es el calendario de la ronda de los cuatro mejores, con los horarios publicados por TVN y confirmados en el fixture de Sportmonks para los partidos de ida:

O’Higgins vs Colo Colo (ida): miércoles 2 de diciembre, 19:00 horas, Estadio El Teniente de Rancagua.

miércoles 2 de diciembre, 19:00 horas, Estadio El Teniente de Rancagua. Coquimbo Unido vs U de Chile (ida): jueves 3 de diciembre, 18:00 horas, Estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo.

jueves 3 de diciembre, 18:00 horas, Estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo. Colo Colo vs O’Higgins (vuelta): jueves 10 de diciembre, 18:00 horas, estadio por definir. Transmisión solo por HBO Max.

jueves 10 de diciembre, 18:00 horas, estadio por definir. Transmisión solo por HBO Max. U de Chile vs Coquimbo Unido (vuelta): jueves 10 de diciembre, 18:00 horas, Rancagua. Transmisión por la señal de cable de TNT Sports.

El estadio de la revancha alba todavía no está confirmado, igual que la sede de la final. Como contamos, la ANFP mira a Concepción para la definición porque no tiene un estadio disponible en Santiago.

Cómo llegan Colo Colo y O’Higgins a la llave

El momento de ambos equipos es muy distinto. Colo Colo, campeón de la Liga de Primera, ganó cuatro de sus últimos cinco partidos, entre ellos el 3-0 sobre Puerto Montt por la Copa Chile y el 3-0 a la UC del domingo pasado. O’Higgins, en cambio, perdió tres de sus últimos cinco y es 12° en la tabla con 31 puntos, a cuatro del penúltimo, según los registros de Sportmonks.

El historial también se inclina hacia los albos: en los datos de Sportmonks desde 2006 hay 48 partidos entre ambos, con 22 triunfos de Colo Colo, 14 de O’Higgins y 12 empates.

Nuestra lectura: una semifinal en dos pantallas

Esta es nuestra lectura, a partir de lo informado. El cruce tiene más en juego que un pase a la final: según las bases citadas por BioBioChile, el campeón de la Copa Chile jugará un partido único por el cupo Chile 4 de la Libertadores ante el tercero de la Liga, como explicamos en la regla que puede premiar a un finalista. Que la revancha del campeón del torneo quede fuera del cable, en una noche que el canal tuvo que repartir, muestra lo apretado que quedó el calendario del cierre de temporada.

Antes de la Copa, Colo Colo recibe a La Serena este sábado 28 de noviembre a las 20:30 horas por la fecha 29 de la Liga de Primera.