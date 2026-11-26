Datos Clave La compra: La U ejecutó la opción acordada con Red Bull New York por el pase de Marcelo Morales. El contrato: El lateral izquierdo queda en el club hasta fines de la temporada 2029. Su año: Suma 34 partidos en 2026 y 145 con la camiseta azul.

Universidad de Chile movió la primera ficha de su planificación 2027. El club informó este jueves 26 de noviembre que hizo efectiva la opción de compra acordada con Red Bull New York por el pase de Marcelo Morales, que de esta forma queda ligado a los azules hasta fines de la temporada 2029.

El anuncio llega a tres días de la visita a Deportes Concepción, el domingo a las 18:00 horas en el Ester Roa, donde la U puede asegurar el segundo lugar de la Liga de Primera y el cupo de Chile 2 a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027.

“Me volví a reencantar con el fútbol acá”

En el comunicado oficial, la U explicó que sellar la continuidad del lateral izquierdo le permite mantener a “una pieza clave del equipo” y seguir proyectando un 2027 especial para la institución, el año en que el club cumple 100 años.

El propio jugador ya había anticipado su deseo de quedarse en Metamos Bulla, el vodcast oficial del club. “Estoy feliz de volver a casa y quedarme en el Club. Me volví a reencantar con el fútbol acá. Vine a la U a darme otra oportunidad y me ha ido súper bien este año”, afirmó el “Chelo”.

De la Sub 8 a 145 partidos con la camiseta azul

Morales es un producto de las divisiones inferiores azules: llegó a la Sub 8 y debutó como profesional en 2020. Estuvo cinco temporadas en el primer equipo, entre 2020 y 2024, y ganó la Copa Chile 2024 antes de partir al fútbol de Estados Unidos.

Tras un año en Red Bull New York volvió a la U en 2026, en principio a préstamo con opción de compra. Según los registros del club, en esta temporada disputó 34 partidos entre todas las competencias y ya suma 145 encuentros oficiales vestido de azul.

Una U que pelea el Chile 2 con dos fechas por jugar

El cuadro azul es segundo en la Liga de Primera con 54 puntos en 28 partidos, cinco más que Universidad Católica, tercera con 49. Colo Colo ya es campeón con 64 unidades. Con seis puntos en juego, un triunfo en Concepción le daría a la U el segundo lugar sin depender de nadie.

El equipo llega con buena racha: ganó cuatro de sus últimos cinco partidos de liga, con triunfos sobre Everton (4-1), Antofagasta (4-0), Cobresal (2-1) y O’Higgins (1-0), y una sola derrota, el 0-1 ante la UC en el Claro Arena.

Qué significa para la U

A nuestro juicio, la compra de Morales muestra por dónde parte la planificación del centenario: antes de sumar refuerzos, la U aseguró a un titular joven y formado en casa que ya conoce el plantel. Esto le permite concentrar el mercado en los puestos que el club definió como prioridad, entre ellos un arquero para competir con Gabriel Castellón.

La compra también despeja una duda que suele aparecer en diciembre con los jugadores a préstamo: el lateral izquierdo ya no depende de una negociación con un club extranjero. Para más novedades del cuadro universitario, revisa las noticias de la U de este jueves.

El próximo paso de Morales y la U será el domingo en el Ester Roa, con el Chile 2 en juego ante Deportes Concepción.