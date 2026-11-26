Datos Clave El estadio: La prorrectora de la Universidad de Chile mencionó terrenos en Pudahuel y La Pintana, aunque aclaró que no se han estudiado. El convenio: Eduardo Alamos anunció que el directorio de este jueves define a los encargados de la comisión con la casa de estudios. El domingo: La U visita a Deportes Concepción a las 18:00 horas por la penúltima fecha de la Liga de Primera.

La jornada en Universidad de Chile viene marcada por la relación con la casa de estudios, que ahora suma una idea que el club persigue hace años: un estadio propio en terrenos de la universidad. Además, el directorio de Azul Azul se reúne este jueves y un exídolo del arco puso cifra a una eventual llegada de Alexis Sánchez. Este es el resumen de las noticias de la U hoy.

Pudahuel y La Pintana: la universidad abre la puerta a un estadio azul

Según informó Emol este jueves, la prorrectora de la Universidad de Chile, Dorotea López, mencionó en ADN que la casa de estudios tiene terrenos en Laguna Carén, en Pudahuel, y en La Platina, en La Pintana. La autoridad aclaró que ninguno de los dos sitios ha sido estudiado para ese fin, aunque dejó abierta la disposición a analizarlo.

El mismo medio recordó que la idea no es nueva: en 2014, bajo la presidencia de Carlos Heller, se anunció un acuerdo con la universidad para usar el terreno de Laguna Carén, que nunca se concretó. El club cumple 100 años en 2027.

El presidente de Azul Azul, Eduardo Alamos, fue cauto el miércoles tras la reunión con la universidad. “No quiero crear falsas expectativas, son cosas que toman su tiempo y prefiero que cuando sea algo cierto y concreto hablar al respecto eso”, afirmó, en declaraciones recogidas por Cooperativa.

Directorio este jueves: Azul Azul define su comisión con la universidad

Alamos explicó que la reunión con la casa de estudios fue el puntapié inicial de un nuevo convenio, que espera tener firmado en pocos meses. “Nosotros tenemos directorio mañana (jueves), ahí se debiese definir qué personas van a estar a cargo de esta comisión y avanzar en esa línea”, aseguró el timonel.

El presidente agregó que la idea es que la universidad esté cerca de la celebración del centenario y no descartó cambios en las gerencias tras la sesión de directorio. Sobre las renovaciones del plantel, reiteró que el club las revisará a fin de año.

Johnny Herrera y su fórmula para traer a Alexis

El exarquero azul Johnny Herrera propuso que la U le ofrezca a Alexis Sánchez un sueldo de $50 millones mensuales, según publicó Cooperativa. El tocopillano gana más de $200 millones al mes en CF Montreal, donde le quedan seis meses de contrato, de acuerdo con el mismo medio.

Herrera puso en duda que otro club pueda igualar los ingresos actuales del delantero. “¿Qué otro equipo del mundo, que realmente lo quiera, podría pagarle esa cantidad?”, sentenció. La continuidad de Alexis en la MLS está en duda tras trascender que Montreal fue puesto a la venta, como repasamos en la nota sobre su contrato.

El arquero argentino, primera prioridad del mercado

La lista de refuerzos para 2027 parte por un arquero del mercado argentino que compita con Gabriel Castellón, según Cooperativa, como detallamos en la búsqueda del nuevo arquero. La U también busca un lateral izquierdo que le dé alternativa a Marcelo Morales tras la salida de Felipe Salomoni, un volante de enlace y un extremo.

Concepción, la penúltima parada del torneo

En lo deportivo, el equipo de Fernando Gago visita a Deportes Concepción el domingo 29 de noviembre a las 18:00 horas, por la penúltima fecha de la Liga de Primera, en el partido que marcará la despedida de Joaquín Larrivey como local, como contamos en el adiós del delantero. La U es segunda con 54 puntos y llega con dos triunfos seguidos: 2-1 a Cobresal y 1-0 a O’Higgins en Rancagua.

Forma reciente U de Chile G G G P G Fecha Rival L/V Res. 21/11 O’Higgins

Liga de Primera V 1-0 8/11 Cobresal

Liga de Primera L 2-1 5/11 Antofagasta

Copa Chile L 4-0 1/11 Universidad Católica

Liga de Primera V 0-1 26/10 Everton

Liga de Primera L 4-1 Datos al 26 de noviembre de 2026.

Después vendrá la ida de la semifinal de Copa Chile ante Coquimbo Unido, el jueves 3 de diciembre a las 18:00 horas, y el cierre de la liga será el domingo 6 ante Unión La Calera.