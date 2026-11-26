Datos Clave El estado: Pablo Milad describió la cancha del Nacional como un campo híbrido que “prácticamente ya no existe”. El plan: El ministro Francisco Riveros dijo que el IND trabaja en una intervención mayor, todavía sin plazos. El calendario: Hay conciertos fijados para el 11 y 12 de diciembre y cuatro shows de Karol G a fines de enero.

El fútbol chileno tendrá que seguir mirando de lejos al Estadio Nacional. El presidente de la U, Eduardo Álamos, contó que a su club ya le avisaron que la cancha del recinto de Ñuñoa tendrá una “resiembra total”, mientras el Gobierno prepara una intervención mayor sin fecha de término. Según Emol, es prácticamente un hecho que el coloso no podrá usarse para el fútbol hasta 2027.

El problema ya le costó a La Roja, a la U, a la ANFP y a uno de los ídolos azules. Y el calendario de espectáculos que viene complica todavía más el regreso de la pelota.

De una cancha “que prácticamente ya no existe” a una intervención mayor

El deterioro quedó al descubierto el 17 de noviembre, cuando la selección tuvo que trasladar el amistoso ante Colombia al Monumental a solo 24 horas del partido. Días después, Pablo Milad resumió el diagnóstico: “Una cancha híbrida que hoy prácticamente ya no existe”.

El ministro del Deporte, Francisco Riveros, confirmó el miércoles en ADN que el IND ya trabaja en un plan de recuperación. “Este es un plan de una intervención mayor”, afirmó. Sin embargo, no dio plazos: “Próximamente se van a señalar cuáles son los tiempos en que se podrá usar la cancha para la competencia deportiva”.

Álamos, que fue a ver el campo en persona, fue más directo. “Es lamentable que un estadio que teníamos asegurado ya no está. Yo la fui a ver y está en un estado lamentable, no se puede jugar. Ya nos avisaron que habrá una resiembra total”, aseguró el timonel azul.

Lo que el fútbol ya perdió en Ñuñoa

La lista de partidos y eventos que salieron del Nacional crece cada semana:

La Roja: el amistoso con Colombia del 17 de noviembre se jugó en el Monumental.

el amistoso con Colombia del 17 de noviembre se jugó en el Monumental. La U: se quedó sin su localía tradicional para la última fecha de la Liga de Primera y para las semifinales de la Copa Chile ante Coquimbo Unido.

se quedó sin su localía tradicional para la última fecha de la Liga de Primera y para las semifinales de la Copa Chile ante Coquimbo Unido. Marcelo Díaz: su partido de despedida, previsto para el martes 8 de diciembre, pasó al 11 de marzo de 2027.

su partido de despedida, previsto para el martes 8 de diciembre, pasó al 11 de marzo de 2027. La final de la Copa Chile: el Nacional era el estadio elegido para el domingo 13 de diciembre, pero la ANFP ya explora Concepción como alternativa.

Conciertos, mal trasplante y un calendario que no da respiro

Según Emol, el daño se produjo por el uso del estadio para los conciertos de BTS e Iron Maiden y el cierre de la Teletón. Un excanchero del recinto, al que Marcelo Bielsa consideró el mejor de Chile, explicó a ese medio que el error estuvo en la reparación. “El problema es que los sectores dañados fueron mal intervenidos”, sostuvo, y apuntó al trasplante de pasto como “el gran error”.

El calendario tampoco ayuda. El 11 y 12 de diciembre están programados los conciertos de Macha y el Bloque Depresivo, y a fines de enero la colombiana Karol G tiene cuatro presentaciones en el recinto.

Por qué marzo asoma como la primera fecha real

A nuestro juicio, las fechas conocidas dejan muy poco margen. El Gobierno todavía no fija plazos para la resiembra y, entre diciembre y fines de enero, el Nacional tiene al menos seis días de espectáculos comprometidos. Aunque el IND avance con su intervención en el verano, la cancha recién quedaría libre de eventos después de los shows de enero.

Por eso, la despedida de Marcelo Díaz del 11 de marzo aparece como la primera fecha concreta de fútbol en el Nacional y, en la práctica, como la prueba de fuego del nuevo campo. Hasta entonces, la U, la ANFP y La Roja tendrán que seguir buscando otras canchas para sus partidos grandes.

El próximo paso lo dará el Gobierno, cuando informe los plazos de la recuperación que prometió el ministro Riveros.