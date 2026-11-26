Datos Clave El recuento: Seis finales de Copa Chile se jugaron fuera de Santiago entre 2017 y 2025. El antecedente: El Ester Roa ya fue sede en 2017, cuando Santiago Wanderers le ganó 3-1 a la U. Lo que viene: La final de 2026 se jugaría el domingo 13 de diciembre y Concepción aparece como opción.

La posibilidad de que la final de la Copa Chile 2026 se juegue en Concepción no sería una rareza. La ANFP busca sede porque el Estadio Nacional y Santa Laura tienen conciertos programados, y el historial reciente del torneo juega a favor de una definición en regiones: desde 2017, seis finales se disputaron fuera de la capital.

Este es el recorrido de esas definiciones, de la más reciente a la más antigua.

1. Rancagua 2025: Huachipato estrena su vitrina copera

La última final se jugó el 10 de diciembre de 2025 en el estadio El Teniente. Huachipato venció a Deportes Limache y levantó la primera Copa Chile de su historia, en una noche que terminó con los jugadores acereros paseando el trofeo por la pista atlética de Rancagua.

2. Iquique 2023: Colo Colo y su título número 14

El 13 de diciembre de 2023, el estadio Tierra de Campeones fue el escenario de la final entre Colo Colo y Magallanes. El Cacique ganó 3-1 y llegó a 14 coronas, la cifra con la que sigue siendo el máximo campeón del torneo.

3. Rancagua 2022: el primer título de Magallanes

El Teniente también recibió la final de 2022, en la que Magallanes se impuso a Unión Española y celebró su primera Copa Chile. Para la Academia fue el inicio de una racha que lo llevó a jugar otra final al año siguiente.

4. Talca 2021: Colo Colo vuelve a festejar en regiones

El 4 de septiembre de 2021, en el estadio Fiscal de Talca, Colo Colo le ganó 2-0 a Everton. El registro del partido consigna 3.071 espectadores en las tribunas.

5. Temuco 2019: la final que se jugó en 2020

La definición de la edición 2019 se postergó por la crisis social de octubre de ese año y terminó jugándose el 22 de enero de 2020 en el estadio Germán Becker de Temuco. Colo Colo derrotó 2-1 a Universidad de Chile en un superclásico con trofeo en juego.

6. Concepción 2017: el golpe caturro en el Ester Roa

El antecedente más directo es el del propio Ester Roa Rebolledo. El 11 de noviembre de 2017, Santiago Wanderers le ganó 3-1 a la U y se quedó con su tercera Copa Chile, en el mismo estadio que hoy aparece como alternativa para la definición de 2026.

Las otras finales del período

En ese mismo período, Santiago también tuvo sus finales. En 2016, Colo Colo goleó 4-0 a Everton en el Estadio Nacional, y en 2018 Palestino fue campeón ante Audax Italiano en una final de ida y vuelta, con triunfos por 1-0 en La Florida y 3-2 en La Cisterna.

Nuestra lectura: regiones dejó de ser el plan B

A nuestro juicio, el recuento muestra que jugar la final lejos de Santiago dejó de ser una excepción. En seis de las ediciones jugadas desde 2017, la definición se fue a estadios de regiones, y las tres últimas Copas Chile que ganó Colo Colo, en 2019, 2021 y 2023, se celebraron en Temuco, Talca e Iquique.

La diferencia esta vez es el calendario. La final se jugaría solo tres días después de la vuelta de las semifinales, y la decisión sobre el estadio queda en manos de la Municipalidad de Concepción. El próximo paso es la ida de las semifinales: O’Higgins recibe a Colo Colo el miércoles 2 de diciembre a las 19:00 horas.