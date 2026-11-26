Datos Clave La nominación: Correa compite como mejor delantero izquierdo de la Gala Crack 2026, además de mejor jugador del año. Sus goles: Es el segundo goleador de la Liga de Primera con 18 tantos, detrás de Fernando Zampedri (29), según Sportmonks. La respuesta: Publicó un estudio del CIES que lo ubica como el mejor finalizador entre los delanteros centro de Sudamérica, con índice 90,8.

Javier Correa no se quedó callado con su nominación a la Gala Crack 2026. El delantero de Colo Colo fue incluido entre los cinco candidatos a mejor delantero izquierdo de la Liga de Primera, pese a jugar de centrodelantero, y este jueves respondió en Instagram con una estadística del CIES Football Observatory y una frase: “¿Cómo no soy extremo izquierdo?”.

La ironía tiene respaldo en los números. Correa es el segundo goleador del campeonato y, según el estudio que compartió, el delantero centro con mejor índice de finalización de Sudamérica.

La historia en Instagram que encendió a los hinchas albos

Según informó BioBioChile, el 9 del Cacique publicó la estadística del CIES en una historia de Instagram, acompañada de la pregunta sobre su ubicación en la cancha. El estudio le asigna un índice de finalización de 90,8, por encima de Fernando Zampedri, el goleador de Universidad Católica.

El mismo medio consignó que varios hinchas criticaron a la organización por no ubicar al argentino en la categoría que le corresponde. La Gala Crack es la premiación de TNT Sports, la ANFP, el Sifup y el Círculo de Periodistas Deportivos, con votación abierta para los hinchas y ceremonia el lunes 7 de diciembre, como repasamos en la lista completa de nominados.

Los números de Correa en la temporada del título

Correa cierra el año con 18 goles en la Liga de Primera, once menos que Zampedri y tres más que Daniel Castro, de Deportes Limache, según la tabla de goleadores de Sportmonks.

Su peso en el campeón es evidente: Colo Colo marcó 62 goles en 28 fechas y Correa firmó 18, casi tres de cada diez. Ningún compañero se le acerca en el torneo: Maximiliano Romero suma 11 y Leandro Hernández, 7.

Goleadores Liga de Primera 2026 # Jugador Equipo Goles 1 Fernando Zampedri Universidad Católica 29 2 Javier Correa Colo Colo 18 3 D. Castro Deportes Limache 15 4 Eduardo Vargas U de Chile 14 5 Alan Damián Medina Silva Everton 12 6 Maximiliano Romero Colo Colo 11 7 S. Sáez Unión La Calera 10 8 Lionel Altamirano Huachipato 10 9 Jeisson Vargas La Serena 9 10 N. Da Silva Palestino 9 Datos al 26 de noviembre de 2026.

El dato que más pesa en su caso es el contexto. El propio jugador contó en el podcast Campeones Eternos que jugó la recta final del campeonato con los meniscos rotos, y en ese tramo le hizo cuatro goles a Universidad de Concepción en el 6-1 del 30 de octubre, todos en el primer tiempo: a los 9, 20, 36 y 45 minutos, según el registro de Sportmonks. Después fue operado y no volverá a jugar en 2026, como informamos en la nota sobre su lesión.

Doble nominación y un rival que no está en su categoría

Correa aparece dos veces en la lista de la Gala Crack: como delantero izquierdo y entre los diez candidatos a mejor jugador del año, donde comparte terna con sus compañeros Arturo Vidal y Álvaro Madrid. Zampedri, en cambio, compite como mejor delantero centro y también como mejor jugador.

Así, los dos máximos goleadores del torneo no se miden en la misma categoría de puesto. El argentino de Colo Colo deberá competir con extremos y delanteros por la banda, mientras el Toro lo hará con los centrodelanteros.

Nuestra lectura: una ubicación que le cambia la vara

A nuestro juicio, la ubicación de Correa le cambia la vara con la que será evaluado. En el puesto de centrodelantero, sus 18 goles solo quedan por debajo de Zampedri; en la banda, el debate se mueve a otros atributos, como el desborde o el último pase, que no son el centro de su juego.

La respuesta del jugador, con humor y con una estadística en la mano, también deja una señal: el goleador del campeón quiere que su temporada se mida por lo que hizo en el área, no por la casilla que le asignaron.

El veredicto llegará el lunes 7 de diciembre, cuando se entreguen los premios. Antes, Colo Colo recibe a La Serena el sábado 28 de noviembre a las 20:30 horas en el Monumental, por la penúltima fecha de la Liga de Primera.