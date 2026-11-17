Datos Clave El parte: Javier Correa será operado en los próximos días por una lesión de meniscos en la rodilla derecha, según informó ADN Deportes. Lo que se pierde: El clásico ante la UC del domingo 22, las fechas ante La Serena y Cobresal, y la semifinal de Copa Chile ante O’Higgins. Sus números: 18 goles y cinco asistencias en 19 partidos de Campeonato Nacional en la temporada del título.

Colo Colo no podrá contar con su goleador en el cierre de 2026. Javier Correa deberá pasar por el quirófano para tratar una lesión de meniscos en la rodilla derecha y no volverá a jugar este año, según informó este martes 17 de noviembre ADN Deportes. La intervención se realizará en los próximos días.

La baja llega justo antes del clásico ante Universidad Católica, que el campeón recibe el domingo 22 de noviembre a las 18:00 horas en el Estadio Monumental, por la fecha 28 de la Liga de Primera.

Cuatro partidos sin su goleador

Según el mismo reporte, el delantero argentino se perderá los tres compromisos que le quedan a Colo Colo en el Campeonato Nacional: la UC, Deportes La Serena y Cobresal. Tampoco estará en la llave de semifinales de la Copa Chile ante O’Higgins, cuya programación aún no está definida.

Es una ausencia de peso. Correa registra 18 goles y cinco asistencias en 19 partidos del torneo, de acuerdo con los números publicados por Emol, y fue una de las piezas centrales del equipo de Fernando Ortiz que se quedó con la estrella 35.

“Me ponía hielo”: jugó el cierre del torneo lesionado

La operación confirma lo que el propio jugador había contado un día antes. En el podcast Campeones Eternos, de Kraneo TV, conducido por los exalbos Gonzalo Fierro y Manuel Neira, Correa reveló que disputó la recta final del campeonato con los meniscos rotos, incluidos los partidos ante Coquimbo Unido, Palestino, Universidad de Concepción y Ñublense.

“He dejado muchas cosas por estar, porque siempre mi objetivo fue colgarme la medalla de campeón. No me importaba si me dolía o no. Me ponía hielo y al otro día arrancábamos de nuevo”, afirmó el atacante, según recogió ADN.

En ese tramo no bajó el ritmo: marcó ante Palestino y Coquimbo, y le hizo cuatro goles a la UdeC, una tarde que repasamos en su momento. En la misma conversación recordó que en el torneo anterior también jugó desgarrado algunos partidos y terminó con 17 goles.

Romero y Raipán, las cartas de Ortiz

Sin Correa, la referencia natural en ataque es Maximiliano Romero, que suma 17 goles y tres asistencias en 38 partidos con el Cacique, según ADN, y que firmó un doblete ante Puerto Montt en los cuartos de final de la Copa Chile.

El caso de Romero tiene su propio reloj: llegó a préstamo desde Argentinos Juniors y, según la misma fuente, Colo Colo tiene prioridad hasta el 24 de noviembre para ejecutar la opción de compra, fijada en 1,5 millones de dólares por el 50% del pase. La otra alternativa es el juvenil Felipe Raipán, de 16 años, a quien el propio Correa elogió en el podcast.

Qué significa para Colo Colo

En la liga, la baja duele más en lo simbólico que en la tabla: el título ya está asegurado y el clásico no cambia la corona. Donde sí pesa es en la Copa Chile, el único trofeo que el cuadro albo todavía tiene en juego en 2026. Allí, la semifinal ante O’Higgins dependerá de Romero, y esa dependencia le suma presión a una decisión de compra que vence en una semana.

El próximo paso es la fecha de la cirugía. Mientras tanto, Ortiz prepara el clásico del domingo sin el hombre que más goles le dio en el año.