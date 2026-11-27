Datos Clave Domingo 20:30: Unión La Calera (27 puntos) recibe a Universidad de Concepción (26) en el Nicolás Chahuán, a la misma hora que otros tres partidos de la zona baja. La cuenta: Si gana La Calera, la UdeC desciende: quedaría con 29 puntos como máximo y cuatro rivales ya tienen 30 o más. El cierre: En la última fecha, La Calera visita a la U y la UdeC recibe a la UC, los dos equipos que pelean el Chile 2.

La penúltima fecha de la Liga de Primera tiene un partido que puede dictar sentencia. Unión La Calera, penúltima con 27 puntos, recibe el domingo 29 de noviembre a las 20:30 horas a Universidad de Concepción, colista con 26, en el estadio Nicolás Chahuán. Si gana el local, el Campanil baja a la Primera B con una fecha de anticipación.

Por qué un triunfo cementero condena a la UdeC

Las bases son simples: descienden el último y el penúltimo de la tabla, sin partido de definición, como repasamos en la nota sobre los criterios de desempate. Con una derrota en La Calera, la UdeC quedaría con 26 puntos y solo podría llegar a 29 en la última fecha.

Ese techo ya no le alcanzaría. O’Higgins tiene 31 puntos, Audax Italiano y Cobresal suman 30, y La Calera subiría a 30 con el triunfo. Serían cuatro equipos fuera de su alcance, y al Campanil le basta con quedar debajo de dos para descender.

Los otros resultados dejan a ambos con vida. Si gana la UdeC, pasa a 29 y deja a La Calera con 27; si empatan, quedan con 27 y 28. En los dos casos, todo se resolvería el domingo 6 de diciembre.

Cuatro partidos a la misma hora

La ANFP programó en simultáneo, a las 20:30 horas del domingo, los cuatro partidos que involucran a los cinco equipos sin permanencia asegurada:

Unión La Calera vs Universidad de Concepción: estadio Nicolás Chahuán.

estadio Nicolás Chahuán. Everton vs O’Higgins: estadio Sausalito.

estadio Sausalito. Audax Italiano vs Palestino: estadio Bicentenario de La Florida.

estadio Bicentenario de La Florida. Ñublense vs Cobresal: estadio Nelson Oyarzún.

Para O’Higgins, ganar en Viña del Mar es sinónimo de salvación: llegaría a 34 puntos, uno más de lo que puede sumar La Calera y dos más que el techo de la UdeC. Audax y Cobresal, con un triunfo, quedarían en 33, la misma cifra máxima de La Calera. En ese caso, solo los separaría la diferencia de gol, donde hoy les sacan ventaja: -9 y -10 contra -18 de los cementeros.

La Calera, el que mejor llega de la zona baja

La forma reciente, según los registros de Sportmonks, no acompaña a la tabla. La Calera sumó 10 de los últimos 15 puntos, con triunfos ante rivales de arriba: le ganó 3-1 a la UC y 1-0 a Huachipato en el Nicolás Chahuán. La UdeC, en cambio, juntó cuatro puntos en sus últimos cinco partidos.

Los demás llegan con el freno puesto. O’Higgins también sumó cuatro puntos en ese tramo, Cobresal seis, con tres empates seguidos, y Audax apenas dos, con tres derrotas y dos empates en sus últimos cinco partidos.

En nuestra lectura, el dato pesa para el domingo: la UdeC no solo está obligada a no perder, sino que visita al equipo en mejor momento de la parte baja y con la peor diferencia de gol del campeonato, -28. Un empate la mantiene viva, pero con muy poco margen para la última fecha.

El cierre: la U, la UC y Colo Colo en el camino

La última fecha, el domingo 6 de diciembre a las 18:00 horas, tampoco ofrece rivales cómodos. Según la programación de la fecha 30, La Calera visita a la U, la UdeC recibe a la UC en el Ester Roa, Cobresal recibe a Colo Colo, Audax visita a La Serena y O’Higgins recibe a Coquimbo Unido.

Hay además un frente fuera de la cancha: la ANFP estudia una denuncia anónima contra Cobresal por la salida de Agustín Nadruz, según publicó La Tercera, un caso que repasamos en lo que arriesgan Limache y Cobresal. Mientras no haya resolución, la tabla es la que se juega en la cancha.

Así está la tabla a dos fechas del final

Tabla Liga de Primera 2026 # Equipo PJ G E P DG Pts 1 Colo Colo 28 20 4 4 +32 64 2 U de Chile 28 16 6 6 +26 54 3 Universidad Católica 28 15 4 9 +16 49 4 Coquimbo Unido 27 12 5 10 +5 41 5 Deportes Limache 28 12 4 12 +7 40 6 Everton 28 11 7 10 +7 40 7 La Serena 28 10 10 8 -1 40 8 Deportes Concepción 28 11 6 11 0 39 9 Palestino 28 11 5 12 0 38 10 Ñublense 28 10 8 10 -9 38 11 Huachipato 27 9 7 11 -7 34 12 O’Higgins 28 9 4 15 -11 31 13 Audax Italiano 28 7 9 12 -9 30 14 Cobresal 28 8 6 14 -10 30 15 Unión La Calera 28 7 6 15 -18 27 16 U. de Concepción 28 7 5 16 -28 26 Datos al 27 de noviembre de 2026.

El domingo a las 20:30 horas, con cuatro partidos en simultáneo, se sabrá si la UdeC llega con vida a la última fecha o si la Liga de Primera ya tiene a su primer descendido.