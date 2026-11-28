Datos Clave La pelea: Ocho equipos, de Coquimbo Unido (41) a Huachipato (37), caben en cuatro puntos en la carrera por la Copa Sudamericana 2027. Duelos directos: Quedan cuatro cruces entre candidatos: Coquimbo vs Limache, Limache vs Deportes Concepción, Palestino vs Everton y Huachipato vs Ñublense. Hoy: Coquimbo y Limache abren la fecha 29 a las 18:00 horas y La Serena visita a Colo Colo a las 20:30.

Ocho equipos en cuatro puntos y solo dos fechas por jugar. La pelea por la Copa Sudamericana 2027 llega a su recta final con Coquimbo Unido, Deportes Limache, Everton, Deportes La Serena, Deportes Concepción, Palestino, Ñublense y Huachipato metidos en un pañuelo, y con cuatro duelos directos que pueden ordenar la tabla. Revisamos el calendario que le queda a cada uno.

La tabla de la pelea por la Sudamericana

4° Coquimbo Unido: 41 puntos (ya tiene el Chile 3 de Libertadores como campeón de la Copa de la Liga).

Deportes Limache: 40 puntos.

Everton: 40 puntos.

Deportes La Serena: 40 puntos.

Deportes Concepción: 39 puntos.

Palestino: 38 puntos.

Ñublense: 38 puntos.

Huachipato: 37 puntos.

Puntajes según el recuento de Cooperativa de este sábado, antes de la fecha 29.

El calendario que le queda a cada uno

Coquimbo Unido: Limache (local, hoy 18:00) y O’Higgins (visita, domingo 6 de diciembre).

Deportes Limache: Coquimbo (visita, hoy) y Deportes Concepción (local, sábado 5 de diciembre).

Everton: O’Higgins (local, domingo 29) y Palestino (visita, sábado 5).

La Serena: Colo Colo (visita, hoy 20:30) y Audax Italiano (local, domingo 6).

Deportes Concepción: U de Chile (local, domingo 29) y Limache (visita, sábado 5).

Palestino: Audax Italiano (visita, domingo 29) y Everton (local, sábado 5).

Ñublense: Cobresal (local, domingo 29) y Huachipato (visita, sábado 5).

Huachipato: Universidad Católica (visita, domingo 29) y Ñublense (local, sábado 5).

Calendario y horarios según Sportmonks y la programación de la fecha 29 publicada por Cooperativa.

Limache, el que tiene el camino más exigente

Los números dibujan diferencias claras. Limache es el único candidato que juega sus dos partidos contra rivales de la misma pelea: visita hoy a un Coquimbo que suma tres triunfos seguidos en el torneo y cierra ante Deportes Concepción. Además, llega con dos derrotas consecutivas, la última un 1-2 en casa ante La Serena, según Cooperativa. Más contexto en nuestra previa del duelo en el puerto.

La Serena, en cambio, viene invicta en cuatro partidos y jugará sabiendo qué hizo Limache. Su visita al Monumental es ante un Colo Colo ya campeón, que alternará equipo pensando en la Copa Chile, y cierra en casa ante Audax Italiano, que pelea por no descender.

Everton y Palestino, en baja; Concepción, ante la U

Everton y Palestino llegan en el peor momento. En la tabla de Sportmonks, los ruleteros perdieron tres de sus últimos cinco partidos de liga, y el Tino suma tres derrotas y dos empates en ese mismo tramo. Se verán las caras en la última fecha, en un duelo que puede eliminar a uno de los dos.

Deportes Concepción tiene el desafío más pesado de este fin de semana: recibe a una U que puede asegurar el Chile 2 en el Ester Roa. Después visita a Limache, otro duelo directo.

Qué significa la Copa Chile para la carrera

Hay un factor externo. Según Cooperativa, si O’Higgins no llega a la final de la Copa Chile, el cupo al partido de definición por el Chile 4 de Libertadores pasará a definirse por la tabla del torneo, porque el resto de los semifinalistas ya están clasificados. Es decir, terminar lo más arriba posible puede valer más que un pasaje a la Sudamericana.

En nuestra lectura, el sábado puede ordenar mucho la tabla: si Coquimbo le gana a Limache y La Serena no suma en Macul, la pelea del domingo quedará abierta para Everton, Concepción, Palestino, Ñublense y Huachipato. Un triunfo de Limache, en cambio, lo dejaría con 43 puntos, por encima de Coquimbo, y obligaría a La Serena a ganar en Macul para no quedar atrás.

La fecha 29 se completa el domingo con Everton vs O’Higgins, Audax Italiano vs Palestino y Ñublense vs Cobresal, todos a las 20:30 horas, además de Universidad Católica vs Huachipato y Deportes Concepción vs U de Chile a las 18:00.