Datos Clave Sábado 18:00: Coquimbo Unido recibe a Deportes Limache en el Francisco Sánchez Rumoroso, en el partido que abre la fecha 29. La tabla: Coquimbo es cuarto con 41 puntos y ya tiene su cupo en la Libertadores; Limache, quinto con 40, pelea uno de los tres cupos a la Sudamericana. La racha: Limache llega con dos derrotas seguidas; Coquimbo busca su cuarto triunfo consecutivo en el campeonato.

Deportes Limache visita este sábado 28 de noviembre a las 18:00 horas a Coquimbo Unido en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso, en el partido que abre la fecha 29 de la Liga de Primera. Para los tomateros es una final anticipada: están quintos con 40 puntos, en zona de Copa Sudamericana, pero con tres rivales igualados y varios más al acecho.

Siete equipos para tres cupos a la Sudamericana

La pelea internacional está al rojo. Según La Tercera, Limache, Everton y Deportes La Serena suman 40 puntos a dos fechas del final, Deportes Concepción tiene 39, Palestino y Ñublense 38 y Huachipato 37. Son solo tres cupos para siete aspirantes.

El equipo de Víctor Rivero llega con ventaja en un detalle que puede pesar: su diferencia de gol es de +7, la misma de Everton y mejor que el -1 de La Serena, según los registros de Sportmonks. Pero llega en baja. Tras ganarle 2-0 a Audax Italiano en la fecha 26, perdió 3-0 en su visita a Universidad Católica y cayó 2-1 como local ante La Serena.

Una victoria en Coquimbo, en cambio, le permitiría superar al Pirata en la tabla y llegar a la última fecha mejor ubicado en la disputa por la clasificación internacional.

¿Cómo llegan Coquimbo Unido y Deportes Limache?

Cómo llegan Coquimbo Unido E G G G G Fecha Rival L/V Res. 24/11 Unión La Calera

Copa Chile L 1-1 21/11 Everton

Liga de Primera L 2-1 8/11 Audax Italiano

Liga de Primera V 1-0 4/11 Unión La Calera

Copa Chile V 2-0 30/10 Unión La Calera

Liga de Primera L 1-0 Deportes Limache P P G G E Fecha Rival L/V Res. 22/11 La Serena

Liga de Primera L 1-2 8/11 Universidad Católica

Liga de Primera V 0-3 2/11 Audax Italiano

Liga de Primera L 2-0 25/10 U. de Concepción

Liga de Primera V 1-0 11/10 Palestino

Liga de Primera L 2-2 L: local, V: visita. G: ganó, E: empató, P: perdió. Datos al 27 de noviembre de 2026.

Coquimbo es cuarto con 41 puntos y ya aseguró su lugar en la Copa Libertadores 2027 a través de la Copa de la Liga, por lo que juega sin la presión de la tabla. Aun así, el cuadro de Hernán Caputto busca su cuarto triunfo seguido en el campeonato y despedirse con victoria de su público en el último partido de local del torneo.

El arquero Diego Sánchez dejó claro que no hay relajo en el puerto. “Queremos llegar lo más alto en la tabla, entrenamos para eso y estar clasificados es un premio a todo esto”, señaló el portero, según recogió Diario El Día. “Tenemos que seguir jugando con las mismas ganas. También queremos la Copa Chile. Estos partidos son todos importantes”, agregó.

Las bajas y la rotación del Pirata

Coquimbo no podrá contar con Manuel Fernández, que arrastra una lesión muscular, ni con Juan Cornejo, suspendido por acumulación de tarjetas amarillas. Además, Caputto pensaría en la semifinal de Copa Chile del jueves ante la U: Cristian Zavala sería reservado y su lugar lo tomaría Gino Alfaro, mientras Matías Zepeda entraría por Alejandro Camargo.

Las probables formaciones que publicó Diario El Día son estas:

Coquimbo Unido: Diego Sánchez; Francisco Salinas, Benjamín Gazzolo, Joshua Arancibia, Sebastián Cabrera; Sebastián Galani, Matías Zepeda, Guido Vadalá; Gino Alfaro, Benjamín Chandía y Luis Riveros.

Diego Sánchez; Francisco Salinas, Benjamín Gazzolo, Joshua Arancibia, Sebastián Cabrera; Sebastián Galani, Matías Zepeda, Guido Vadalá; Gino Alfaro, Benjamín Chandía y Luis Riveros. Deportes Limache: César Dutra; Dylan Escobar, Augusto Aguirre, Alfonso Parot, Javier Rojas; Misael Llantén, César Fuentes, Leonardo Valencia; Daniel Castro, Jean Meneses y Gonzalo Sosa.

En los registros de Sportmonks desde 2025, ambos se han enfrentado ocho veces: cuatro triunfos de Coquimbo, dos de Limache y dos empates.

Un partido con la tabla y los escritorios de fondo

Tabla Liga de Primera # Equipo PJ G E P DG Pts 2 U de Chile 28 16 6 6 +26 54 3 Universidad Católica 28 15 4 9 +16 49 4 Coquimbo Unido 27 12 5 10 +5 41 5 Deportes Limache 28 12 4 12 +7 40 6 Everton 28 11 7 10 +7 40 7 La Serena 28 10 10 8 -1 40 Datos al 27 de noviembre de 2026.

Limache también llega con un frente fuera de la cancha. Unión La Calera y Universidad de Concepción lo acusaron, junto a Cobresal, por pagos y contratos de jugadores, un caso que repasamos en esta nota sobre las denuncias. Este viernes, el directorio de la ANFP decidió no elevar esas acusaciones a denuncia y la decisión quedó en manos del oficial de cumplimiento, según informó Cooperativa.

En nuestra lectura, el contexto le abre una puerta a Limache: enfrenta a un rival ya clasificado, que rota pensando en la Copa Chile y que tendrá dos bajas. El problema tomatero es propio, porque viene de dos derrotas seguidas y en la pelea por la Sudamericana un traspié puede sacarlo de los cupos en una sola fecha.

El horario y la transmisión del partido están en nuestra guía para ver Coquimbo vs Limache. Después, a Limache le quedará la última fecha, el domingo 6 de diciembre, para cerrar su pelea por la Sudamericana.