Coquimbo Unido recibe a Deportes Limache este sábado 28 de noviembre a las 18:00 horas en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, en el partido que abre la fecha 29 de la Liga de Primera. El encuentro se podrá ver en streaming por HBO Max, la plataforma de TNT Sports que reúne los partidos del fútbol chileno; la señal de televisión específica no estaba confirmada en las fuentes consultadas al cierre de esta nota.
Horario y transmisión de Coquimbo vs Limache
Coquimbo Unido (4.º) y Deportes Limache (5.º) están separados por 1 punto.
Coquimbo Unido ganó 4 de sus últimos 5 partidos.
Coquimbo Unido: Nicolas Johansen (9 goles); Deportes Limache: D. Castro (15 goles, 3.º del torneo).
Dónde ver EN VIVO
Formaciones probablesProbable
DT Héctor Caputto Gómez
DT Víctor Rivero Faccioli
- Ramón MartínezLesionado
- Yerko GonzalezLesionado
Formación probable. Se reemplaza sola por la oficial cerca de una hora antes del inicio.
CampañaLiga de Primera 2026
Goleadores
- Nicolas Johansen9goles
- L. Riveros5goles
- Guido Vadalá5goles
- D. Castro15goles
- Gonzalo Ariel Sosa8goles
- Jean Meneses6goles
Últimos resultados
- Unión La Calera24 nov. · Copa Chile · localE 1-1
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Historial8 partidos oficiales
- 1 jul. 2026Deportes Limache1-1Coquimbo Unido
- 23 jun. 2026Coquimbo Unido1-1Deportes Limache
- 31 may. 2026Deportes Limache2-3Coquimbo Unido
- 21 ene. 2026Coquimbo Unido3-2Deportes Limache
- 2 ago. 2025Coquimbo Unido2-1Deportes Limache
Tabla de posicionesFase regular 2026
|#
|Club
|PJ
|DG
|Pts
|Forma
|1
|Colo-Colo
|28
|+32
|64
|PEGGG
|2
|Universidad de Chile
|28
|+26
|54
|GGPGG
|3
|Universidad Católica
|28
|+16
|49
|PEGGP
|4
|Coquimbo Unido
|27
|+5
|41
|GPGGG
|5
|Deportes Limache
|28
|+7
|40
|EGGPP
|6
|Everton
|28
|+7
|40
|GPEPP
Datos: Sportmonks · horarios en hora de Chile · actualizado 27/11 18:00
- Fecha: sábado 28 de noviembre de 2026.
- Hora: 18:00 horas.
- Estadio: Francisco Sánchez Rumoroso, Coquimbo.
- Streaming: HBO Max (TNT Sports).
- TV: TNT Sports, con la señal por confirmar.
La hora y el estadio aparecen en el fixture oficial de Coquimbo Unido y en la programación de la fecha publicada por Cooperativa. Según detalló Cooperativa esta semana, el plan de HBO Max incluye todos los partidos del fútbol chileno, y quienes tienen TNT Sports Premium en su cableoperador pueden entrar sin pagar de nuevo.
Lo que se juegan en Coquimbo
El partido enfrenta a dos equipos de la parte alta. Coquimbo, campeón de la Copa de la Liga, es cuarto con 41 puntos; Limache es quinto con 40, empatado con Everton y La Serena, en la pelea por los cupos a la Copa Sudamericana. Con dos fechas por jugar, cada punto pesa: si hay igualdad, manda la diferencia de gol.
Los dueños de casa, además, tienen la cabeza repartida: el jueves 3 de diciembre reciben a la U por la ida de las semifinales de la Copa Chile, tras eliminar a Unión La Calera con un penal de Facundo Pons.
¿Cómo llegan Coquimbo y Limache?
Coquimbo no pierde hace cinco partidos, con cuatro triunfos y un empate entre la liga y la Copa Chile. Limache, en cambio, viene de dos derrotas seguidas: cayó 0-3 ante la UC y 1-2 ante La Serena en casa.
En la primera rueda, el 31 de mayo, Coquimbo ganó 3-2 en Limache. En los registros de Sportmonks desde 2025 hay ocho partidos entre ambos, con cuatro triunfos de Coquimbo, dos de Limache y dos empates.
Más tarde, a las 20:30 horas, el campeón Colo Colo recibe a La Serena en el Monumental. Toda la fecha se sigue en la sección de Campeonato Nacional.