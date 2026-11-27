Coquimbo Unido recibe a Deportes Limache este sábado 28 de noviembre a las 18:00 horas en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, en el partido que abre la fecha 29 de la Liga de Primera. El encuentro se podrá ver en streaming por HBO Max, la plataforma de TNT Sports que reúne los partidos del fútbol chileno; la señal de televisión específica no estaba confirmada en las fuentes consultadas al cierre de esta nota.

Ficha del partido Fecha: Sábado 28 de noviembre Hora: 18:00 (Chile) Estadio: Estadio Bicentenario Francisco Sánchez Rumoroso Competencia: Liga de Primera, fecha 29 Datos al 27 de noviembre de 2026.

Horario y transmisión de Coquimbo vs Limache

Liga de Primera 2026 · Fecha 29 Coquimbo Unido 4.º · 41 pts Sábado 28 de noviembre Sáb 28/11 18:00 hora de Chile Deportes Limache 5.º · 40 pts Estadio Estadio Bicentenario Francisco Sánchez Rumoroso Ciudad Coquimbo · 18.750 pl. Árbitro H. Jona Clima 19 °C · poco nublado Cómo ver en vivo: TNT Sports · MAX · TNT Go · TNT Sports Premium (Chile) → Duelo directo Coquimbo Unido (4.º) y Deportes Limache (5.º) están separados por 1 punto. En racha Coquimbo Unido ganó 4 de sus últimos 5 partidos. Sus goleadores Coquimbo Unido: Nicolas Johansen (9 goles); Deportes Limache: D. Castro (15 goles, 3.º del torneo). Dónde ver Formaciones probables Campaña Goleadores Últimos resultados Historial Tabla Dónde ver EN VIVO EN VIVO TNT Sports Televisión · Chile EN VIVO MAX Streaming · Chile EN VIVO TNT Go Streaming · Chile EN VIVO TNT Sports Premium (Chile) Televisión · Chile Formaciones probables Probable Coquimbo Unido Deportes Limache Coquimbo Unido 4-2-3-1 DT Héctor Caputto Gómez 13 Sánchez 17 Salinas 2 Gazzolo 3 Fernández 16 Cornejo 7 Galani 23 Zepeda 15 Zavala 10 Vadalá5 goles 5 goles 30 Chandía 27 L. Riveros5 goles Deportes Limache 4-3-3 DT Víctor Rivero Faccioli 23 Dutra 11 Rojas 24 A. Parot 2 A. Aguirre 33 Escobar 25 M. Llantén 6 C. Fuentes 27 Galletto 19 D. Castro15 goles 15 goles 9 Sosa8 goles 8 goles 16 Meneses6 goles 6 goles Bajas Ramón Martínez Lesionado

Yerko Gonzalez Lesionado Formación probable. Se reemplaza sola por la oficial cerca de una hora antes del inicio. Campaña Liga de Primera 2026 Coquimbo Unido Balance en 27 partidos 12G · 5E · 10P 41 Goles marcados 1,52 por partido 36 Goles recibidos 1,33 por partido 6 Vallas invictas 22 % de los partidos 48,4 % Posesión media 13,4 Remates por partido 4,6 al arco 5,8 Córners por partido Local 7G · 3E · 3P Visita 5G · 2E · 7P Deportes Limache Balance en 28 partidos 12G · 4E · 12P 49 Goles marcados 1,75 por partido 42 Goles recibidos 1,50 por partido 7 Vallas invictas 25 % de los partidos 46,0 % Posesión media 12,1 Remates por partido 4,8 al arco 4,5 Córners por partido Local 8G · 1E · 5P Visita 4G · 3E · 7P Goleadores Coquimbo Unido Nicolas Johansen 9 goles

L. Riveros 5 goles

Guido Vadalá 5 goles Deportes Limache D. Castro 15 goles

Gonzalo Ariel Sosa 8 goles

Jean Meneses 6 goles Últimos resultados Coquimbo Unido Unión La Calera 24 nov. · Copa Chile · local E 1-1

Everton 21 nov. · Liga de Primera · local G 2-1

Audax Italiano 8 nov. · Liga de Primera · visita G 1-0

Unión La Calera 4 nov. · Copa Chile · visita G 2-0

Unión La Calera 30 oct. · Liga de Primera · local G 1-0 Deportes Limache Deportes La Serena 22 nov. · Liga de Primera · local P 1-2

Universidad Católica 8 nov. · Liga de Primera · visita P 0-3

Audax Italiano 2 nov. · Liga de Primera · local G 2-0

Universidad de Concepción 25 oct. · Liga de Primera · visita G 1-0

Palestino 11 oct. · Liga de Primera · local E 2-2 Historial 8 partidos oficiales 4 victorias 2 empates victorias 2 Deportes Limache 1-1 Coquimbo Unido

Coquimbo Unido 1-1 Deportes Limache

Deportes Limache 2-3 Coquimbo Unido

Coquimbo Unido 3-2 Deportes Limache

Coquimbo Unido 2-1 Deportes Limache Tabla de posiciones Fase regular 2026 # Club PJ DG Pts Forma 1 Colo-Colo Colo-Colo 28 +32 64 PEGGG 2 Universidad de Chile Universidad de Chile 28 +26 54 GGPGG 3 Universidad Católica Universidad Católica 28 +16 49 PEGGP 4 Coquimbo Unido Coquimbo Unido 27 +5 41 GPGGG 5 Deportes Limache Deportes Limache 28 +7 40 EGGPP 6 Everton Everton 28 +7 40 GPEPP Datos: Sportmonks · horarios en hora de Chile · actualizado 27/11 18:00

Fecha: sábado 28 de noviembre de 2026.

sábado 28 de noviembre de 2026. Hora: 18:00 horas.

18:00 horas. Estadio: Francisco Sánchez Rumoroso, Coquimbo.

Francisco Sánchez Rumoroso, Coquimbo. Streaming: HBO Max (TNT Sports).

HBO Max (TNT Sports). TV: TNT Sports, con la señal por confirmar.

La hora y el estadio aparecen en el fixture oficial de Coquimbo Unido y en la programación de la fecha publicada por Cooperativa. Según detalló Cooperativa esta semana, el plan de HBO Max incluye todos los partidos del fútbol chileno, y quienes tienen TNT Sports Premium en su cableoperador pueden entrar sin pagar de nuevo.

Lo que se juegan en Coquimbo

El partido enfrenta a dos equipos de la parte alta. Coquimbo, campeón de la Copa de la Liga, es cuarto con 41 puntos; Limache es quinto con 40, empatado con Everton y La Serena, en la pelea por los cupos a la Copa Sudamericana. Con dos fechas por jugar, cada punto pesa: si hay igualdad, manda la diferencia de gol.

Los dueños de casa, además, tienen la cabeza repartida: el jueves 3 de diciembre reciben a la U por la ida de las semifinales de la Copa Chile, tras eliminar a Unión La Calera con un penal de Facundo Pons.

¿Cómo llegan Coquimbo y Limache?

Cómo llegan Coquimbo Unido E G G G G Fecha Rival L/V Res. 24/11 Unión La Calera

Copa Chile L 1-1 21/11 Everton

Liga de Primera L 2-1 8/11 Audax Italiano

Liga de Primera V 1-0 4/11 Unión La Calera

Copa Chile V 2-0 30/10 Unión La Calera

Liga de Primera L 1-0 Deportes Limache P P G G E Fecha Rival L/V Res. 22/11 La Serena

Liga de Primera L 1-2 8/11 Universidad Católica

Liga de Primera V 0-3 2/11 Audax Italiano

Liga de Primera L 2-0 25/10 U. de Concepción

Liga de Primera V 1-0 11/10 Palestino

Liga de Primera L 2-2 L: local, V: visita. G: ganó, E: empató, P: perdió. Datos al 27 de noviembre de 2026.

Coquimbo no pierde hace cinco partidos, con cuatro triunfos y un empate entre la liga y la Copa Chile. Limache, en cambio, viene de dos derrotas seguidas: cayó 0-3 ante la UC y 1-2 ante La Serena en casa.

En la primera rueda, el 31 de mayo, Coquimbo ganó 3-2 en Limache. En los registros de Sportmonks desde 2025 hay ocho partidos entre ambos, con cuatro triunfos de Coquimbo, dos de Limache y dos empates.

Tabla Liga de Primera # Equipo PJ G E P DG Pts 2 U de Chile 28 16 6 6 +26 54 3 Universidad Católica 28 15 4 9 +16 49 4 Coquimbo Unido 27 12 5 10 +5 41 5 Deportes Limache 28 12 4 12 +7 40 6 Everton 28 11 7 10 +7 40 7 La Serena 28 10 10 8 -1 40 Datos al 27 de noviembre de 2026.

Más tarde, a las 20:30 horas, el campeón Colo Colo recibe a La Serena en el Monumental. Toda la fecha se sigue en la sección de Campeonato Nacional.