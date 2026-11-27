Fernando Gago dejó claro este viernes qué espera para 2027 en Universidad de Chile. “Quiero que renueve y quiero que siga en el plantel”, afirmó el técnico en conferencia de prensa sobre Charles Aránguiz, a dos días de la visita a Deportes Concepción, donde los azules pueden asegurar el Chile 2 de la Copa Libertadores.
Gago y las renovaciones: “Todos los jugadores que están”
El entrenador argentino aclaró que las tratativas corresponden a la dirigencia de Azul Azul y no a él. “Obviamente que son negociaciones y que las negociaciones yo ya ahí no entro en el proceso de negociación, pero sí quiero que renueven. Todos los jugadores que están, quiero que renueven”, aseguró.
La frase llega en medio de las dudas sobre la continuidad del volante, cuyo contrato es uno de los temas abiertos del cierre de temporada. No es el único: este jueves, Agustín Arce contó que nadie le ha comunicado nada sobre su renovación en la U.
“Uno de los equipos más intensos que he dirigido”
Gago también defendió el rendimiento físico de su plantel. “Uno de los equipos más intensos que he dirigido es este; de intensidad en números y lo que analizan los preparadores físicos, pero también en lo que es el ritmo de los partidos y cómo se sostiene el juego”, reconoció.
La tabla respalda parte de esa lectura. Según Sportmonks, la U es la valla menos batida de la Liga de Primera, con 22 goles en contra en 28 partidos, ocho menos que el campeón Colo Colo, y ganó cuatro de sus últimos cinco encuentros. La única derrota de ese tramo fue el 0-1 ante la UC en el clásico universitario.
Sin Vargas en el Ester Roa
El técnico confirmó que Eduardo Vargas no estará en Concepción, tras la operación por la fractura en la mano. Es una baja de peso: con 14 goles, Vargas es el máximo anotador azul del torneo y el cuarto de la liga, según Sportmonks.
Las cuentas del Chile 2
La U suma 54 puntos y la UC, 49, con seis por jugar. Un triunfo azul el domingo cierra la discusión. Si la UC gana a Huachipato y la U pierde, la diferencia quedaría en dos puntos para la última fecha. Un empate azul deja a los cruzados sin margen: tendrían que ganar sus dos partidos y depender de los criterios de desempate.
En ese escenario, la diferencia de gol, que es el primer criterio según las bases del torneo, también juega a favor de la U: +26 contra +16 de la UC.
¿Cómo llegan Deportes Concepción y la U?
El León de Collao es octavo con 39 puntos, a uno de los puestos de Copa Sudamericana, y no pierde hace dos fechas: empató 0-0 en su visita a Huachipato y ganó 2-0 en Viña del Mar ante Everton. Además, será la despedida de Gonzalo Larrivey del Ester Roa, como el propio delantero anunció en su adiós al club.
Desde 2005, en la base de datos de Sportmonks, ambos equipos se enfrentaron 11 veces: la U ganó cinco, Concepción tres y hubo tres empates.
Después de Concepción, la U cierra la liga ante Unión La Calera el domingo 6 de diciembre a las 18:00 horas, con estadio todavía por confirmar. Si gana este domingo, llegará a ese partido con el Chile 2 en el bolsillo.