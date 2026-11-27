Datos Clave Domingo: La U visita a Deportes Concepción a las 18:00 horas en el Ester Roa, con transmisión de TNT Sports Premium y HBO Max. La cuenta: Con un triunfo, los azules aseguran el Chile 2: quedarían con 57 puntos y la UC ya no podría pasar de 55. Renovaciones: Fernando Gago dijo que quiere que Charles Aránguiz y todo el plantel actual renueven para 2027.

Fernando Gago dejó claro este viernes qué espera para 2027 en Universidad de Chile. “Quiero que renueve y quiero que siga en el plantel”, afirmó el técnico en conferencia de prensa sobre Charles Aránguiz, a dos días de la visita a Deportes Concepción, donde los azules pueden asegurar el Chile 2 de la Copa Libertadores.

Ficha del partido Fecha: Domingo 29 de noviembre Hora: 18:00 (Chile) Estadio: Estadio Municipal Alcaldesa Ester Roa Rebolledo Competencia: Liga de Primera, fecha 29 Transmisión: TNT Sports Premium y HBO Max Datos al 27 de noviembre de 2026.

Gago y las renovaciones: “Todos los jugadores que están”

El entrenador argentino aclaró que las tratativas corresponden a la dirigencia de Azul Azul y no a él. “Obviamente que son negociaciones y que las negociaciones yo ya ahí no entro en el proceso de negociación, pero sí quiero que renueven. Todos los jugadores que están, quiero que renueven”, aseguró.

La frase llega en medio de las dudas sobre la continuidad del volante, cuyo contrato es uno de los temas abiertos del cierre de temporada. No es el único: este jueves, Agustín Arce contó que nadie le ha comunicado nada sobre su renovación en la U.

“Uno de los equipos más intensos que he dirigido”

Gago también defendió el rendimiento físico de su plantel. “Uno de los equipos más intensos que he dirigido es este; de intensidad en números y lo que analizan los preparadores físicos, pero también en lo que es el ritmo de los partidos y cómo se sostiene el juego”, reconoció.

La tabla respalda parte de esa lectura. Según Sportmonks, la U es la valla menos batida de la Liga de Primera, con 22 goles en contra en 28 partidos, ocho menos que el campeón Colo Colo, y ganó cuatro de sus últimos cinco encuentros. La única derrota de ese tramo fue el 0-1 ante la UC en el clásico universitario.

Sin Vargas en el Ester Roa

El técnico confirmó que Eduardo Vargas no estará en Concepción, tras la operación por la fractura en la mano. Es una baja de peso: con 14 goles, Vargas es el máximo anotador azul del torneo y el cuarto de la liga, según Sportmonks.

Las cuentas del Chile 2

La U suma 54 puntos y la UC, 49, con seis por jugar. Un triunfo azul el domingo cierra la discusión. Si la UC gana a Huachipato y la U pierde, la diferencia quedaría en dos puntos para la última fecha. Un empate azul deja a los cruzados sin margen: tendrían que ganar sus dos partidos y depender de los criterios de desempate.

En ese escenario, la diferencia de gol, que es el primer criterio según las bases del torneo, también juega a favor de la U: +26 contra +16 de la UC.

¿Cómo llegan Deportes Concepción y la U?

El León de Collao es octavo con 39 puntos, a uno de los puestos de Copa Sudamericana, y no pierde hace dos fechas: empató 0-0 en su visita a Huachipato y ganó 2-0 en Viña del Mar ante Everton. Además, será la despedida de Gonzalo Larrivey del Ester Roa, como el propio delantero anunció en su adiós al club.

Cómo llegan Deportes Concepción E G G P E Fecha Rival L/V Res. 22/11 Huachipato

Liga de Primera V 0-0 7/11 Everton

Liga de Primera V 2-0 2/11 Palestino

Liga de Primera L 1-0 24/10 La Serena

Liga de Primera V 1-3 11/10 Unión La Calera

Liga de Primera L 1-1 U de Chile G G G P G Fecha Rival L/V Res. 21/11 O’Higgins

Liga de Primera V 1-0 8/11 Cobresal

Liga de Primera L 2-1 5/11 Antofagasta

Copa Chile L 4-0 1/11 Universidad Católica

Liga de Primera V 0-1 26/10 Everton

Liga de Primera L 4-1 L: local, V: visita. G: ganó, E: empató, P: perdió. Datos al 27 de noviembre de 2026.

Desde 2005, en la base de datos de Sportmonks, ambos equipos se enfrentaron 11 veces: la U ganó cinco, Concepción tres y hubo tres empates.

Tabla Liga de Primera # Equipo PJ G E P DG Pts 1 Colo Colo 28 20 4 4 +32 64 2 U de Chile 28 16 6 6 +26 54 3 Universidad Católica 28 15 4 9 +16 49 7 La Serena 28 10 10 8 -1 40 8 Deportes Concepción 28 11 6 11 0 39 9 Palestino 28 11 5 12 0 38 Datos al 27 de noviembre de 2026.

Después de Concepción, la U cierra la liga ante Unión La Calera el domingo 6 de diciembre a las 18:00 horas, con estadio todavía por confirmar. Si gana este domingo, llegará a ese partido con el Chile 2 en el bolsillo.