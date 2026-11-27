Datos Clave Contrato: Agustín Arce dijo que nadie le ha comunicado nada sobre su renovación, pero que seguir en la U sería un sueño. Segunda rueda: Fue titular en los 13 partidos de liga de la U desde julio, con seis goles y tres asistencias, según Sportmonks. Domingo: La U visita a Deportes Concepción a las 18:00 horas en el Ester Roa, sin Eduardo Vargas, Marcelo Morales ni Igor Lichnovsky.

Agustín Arce llega al cierre del año como uno de los fijos de U de Chile, pero sin novedades sobre su futuro. “Lo del contrato no se me ha comunicado nada, pero seguiría siendo un sueño jugar acá en la U”, afirmó el volante este jueves, en declaraciones recogidas por Cooperativa, a tres días de la visita a Deportes Concepción en la que los azules pueden asegurar el Chile 2 de la Copa Libertadores.

El canterano evitó hablar de ofertas. “Acá en la U estoy muy contento, muy feliz. Ya lo que sea de que llegue alguna oferta o algo, eso lo verán otras personas”, aseguró.

De suplente a titular en todos los partidos de la segunda rueda

Los números explican por qué su continuidad es tema. Según los registros de Sportmonks, Arce fue titular en los 13 partidos de liga que la U jugó desde el 26 de julio, sumó 1.020 minutos y aportó seis goles y tres asistencias en ese período.

En la primera parte del año su rol era otro: entre marzo y mediados de abril entró cuatro veces desde la banca, y recién desde el 0-0 ante Everton, el 18 de abril, se instaló en el once. En toda la Liga de Primera suma 23 partidos, 19 como titular, siete goles y cuatro asistencias.

Su partido más alto fue el 6-0 sobre Ñublense del 12 de octubre, con un gol y dos asistencias y la mejor nota de rendimiento de ese encuentro en Sportmonks, un 9,1. En el triunfo 2-1 sobre Cobresal, el 8 de noviembre, dio una asistencia y cuatro pases clave.

Sin Vargas, Morales ni Lichnovsky en el Ester Roa

La U visita a Deportes Concepción este domingo 29 de noviembre a las 18:00 horas en el Estadio Ester Roa, a la misma hora en que la UC recibe a Huachipato. Los azules suman 54 puntos y la UC 49, con dos fechas por jugar: un triunfo le asegura a la U el segundo lugar y el Chile 2.

El equipo de Fernando Gago llega con tres bajas importantes: Eduardo Vargas y los suspendidos Marcelo Morales e Igor Lichnovsky. “Son bajas muy sensibles porque son jugadores que venían siendo titulares, pero el compañero que la supla lo va a hacer de la mejor manera”, reconoció Arce, que anticipó “un partido muy peleado, muy duro”.

La sequía que le pesa a un canterano

El volante también habló de los casi diez años sin títulos de liga que la U arrastra en la antesala de su centenario. “Creo que es algo muy duro. Un equipo como la U debe estar siendo campeón tal vez no sé si todos los años, pero año por medio o un poco más frecuente”, sostuvo.

Sobre la posible continuidad de Charles Aránguiz, fue claro: “Tener un compañero con esa trayectoria es algo increíble y que nunca me imaginé poder jugar con él. Si lo logramos tener el próximo año sería extraordinario”. En otro tramo de la entrevista, publicado también por Cooperativa, Arce hizo autocrítica: “Me falta mejorar la intensidad, a veces soy un poco trotón”.

Nuestra lectura: el titular que llega sin contrato resuelto

Esta es nuestra lectura, a partir de los datos y sus palabras. Arce pasó de ser una alternativa a ser titular indiscutido de la segunda rueda, el tramo que dejó a la U a un triunfo del Chile 2. Que ese salto todavía no tenga una conversación de contrato, según su propio relato, deja su renovación como uno de los temas que la nueva dirigencia de Azul Azul tendrá sobre la mesa al cerrar el año. Ya resolvió el de Marcelo Morales, a quien compró hasta 2029.

Después de Concepción, la U cierra la liga ante Unión La Calera el domingo 6 de diciembre y juega las semifinales de la Copa Chile ante Coquimbo Unido. Lo último de los azules está en las noticias de la U de este jueves.