Datos Clave El contrato: Alexis tiene vínculo con el CF Montreal hasta mayo de 2027, según Golazo Canadá. La puerta: El medio canadiense advirtió que todavía existe la alternativa de un préstamo en enero. En Chile: Aníbal Mosa descartó a Alexis en Colo Colo tras el directorio del miércoles.

El futuro de Alexis Sánchez tiene una primera respuesta desde Canadá. Según el medio Golazo Canadá, citado por BioBioChile este jueves, el delantero tocopillano tiene contrato con el CF Montreal hasta mayo de 2027 y ya forma parte del plantel para la próxima temporada, pese a los rumores que lo vinculaban con clubes de México, Argentina y Chile.

La misma fuente dejó abierta una alternativa: el chileno podría salir a préstamo en enero.

Qué dijo el medio canadiense

“Alexis Sánchez, por el momento, tiene contrato con el club hasta mayo de 2027”, destacaron desde Golazo Canadá, de acuerdo con la publicación de BioBioChile. “Por el momento, hace trabajo con el equipo y está en la plantilla para la temporada 2027”, complementaron.

El club incluyó al delantero en su lista para el inicio de la temporada, mientras que otro chileno del plantel ya tiene definida su salida: el arquero Thomas Gillier volverá al Bologna, dueño de su pase, como contamos en la nota sobre su regreso a Italia.

Los números de una temporada sin goles

La continuidad llega después de un estreno difícil en la MLS. Según las estadísticas de ESPN que repasamos el martes, Alexis jugó 15 partidos de liga, nueve como titular, remató 12 veces, cinco al arco, y terminó sin goles ni asistencias, en un Montreal que cerró último de la Conferencia Este.

Su contrato también pesa en la discusión. El informe salarial de la Asociación de Jugadores de la MLS fijó su compensación garantizada en US$2,97 millones al año, el 24,6% de la planilla del club, según el análisis de Canadian Soccer Daily recogido en nuestra nota sobre su sueldo.

Colo Colo cierra la puerta y en la U se habla de cifras

En Chile, el panorama también se movió esta semana. El presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, lo descartó tras la reunión de directorio del miércoles. “No está arriba de la mesa el nombre de Alexis Sánchez, muchachos. Así que le deseamos suerte en los desafíos que tenga, tremendo jugador que estuvo acá y hizo grandes cosas”, declaró, según Cooperativa.

Del lado azul, el exarquero Johnny Herrera propuso este jueves que la U le ofrezca $50 millones mensuales, según publicó Cooperativa.

Nuestra lectura: enero, la única ventana real

A nuestro juicio, la información canadiense ordena el calendario. Con contrato hasta mayo y un lugar en el plantel, una salida inmediata solo parece posible por la vía del préstamo que mencionó Golazo Canadá, y en ese escenario el obstáculo sería el sueldo: cualquier club interesado tendría que cubrir parte de una compensación que en Montreal equivale a casi un cuarto de la planilla.

Colo Colo ya se bajó de esa carrera. En la U, el vicepresidente de Azul Azul, Jorge Burgos, ya había dicho que el club debía dar la pelea si el delantero decidía volver, y ahora Herrera le puso una cifra. El próximo paso lo dará Montreal cuando arme su plantel para el inicio de la temporada 2027 de la MLS.