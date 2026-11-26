Datos Clave Partido: Boca venció 2-0 a Independiente Rivadavia el miércoles 25 de noviembre, por los octavos de final del Torneo Clausura. Alarcón: Entró a los 37 minutos por el lesionado Milton Delgado y dejó la cancha a los 49, reemplazado por Alan Velasco. Lo que viene: Boca juega los cuartos ante Gimnasia y Esgrima La Plata el domingo y la final de la Copa Argentina el miércoles 2 de diciembre.

Williams Alarcón esperó siete partidos para volver a jugar en Boca Juniors y su regreso duró 12 minutos. El volante chileno entró en el primer tiempo del triunfo 2-0 sobre Independiente Rivadavia, el miércoles 25 de noviembre en La Bombonera por los octavos de final del Torneo Clausura, y salió a comienzos del segundo tiempo con una molestia física, llorando y tapándose la cara con la camiseta. Boca espera los estudios médicos para conocer el alcance de la lesión.

Doce minutos después de mes y medio sin jugar

Alarcón partió en la banca. Entró a los 37 minutos en lugar de Milton Delgado, que había recibido un golpe en la rodilla, cuando Boca ya ganaba 1-0 con un penal de Leandro Paredes a los 18. Según el detalle de Sportmonks, alcanzó a sumar 12 minutos en cancha.

En el arranque del complemento, de acuerdo con el relato del diario argentino Minuto Uno, el árbitro Luis Lobo Medina detuvo el juego al ver al chileno en cuclillas, inmóvil y con la cabeza apoyada en el pasto, sin que hubiera choque con un rival. Alan Velasco lo reemplazó a los 49 minutos y, poco después, Miguel Merentiel anotó el 2-0. Alarcón siguió el resto del partido desde el fondo de la banca.

Ficha del partido Boca Juniors 2-0 Independiente Rivadavia Leandro Paredes 18′ (p), Miguel Merentiel 53′ | Sin goles Liga Profesional de Fútbol · Estadio Alberto José Armando · miércoles 25 de noviembre · Árbitro: L. Lobo Medina Boca Juniors Independiente Rivadavia 65% Posesión 35% 21 Remates 11 9 Remates al arco 2 5 Ocasiones claras 0 11 Tiros de esquina 1 87% Precisión de pases 81% 2 Atajadas 7 9 Faltas 13 0 Fueras de juego 1 2 Tarjetas amarillas 4 Datos al 26 de noviembre de 2026.

Para el ex Huracán era un partido especial. No jugaba desde el 13 de octubre, cuando fue titular en la derrota 1-0 ante Vasco da Gama por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana. En los siete partidos siguientes, pese a estar disponible en varias convocatorias, Rodolfo Arruabarrena eligió otras opciones para el mediocampo. En la previa de los octavos ya asomaba en la rotación junto a Carlos Palacios, como contamos en la antesala del partido. Palacios, finalmente, se quedó en la banca sin minutos.

¿Rodilla o aductor? Lo que se sabe del diagnóstico

Hasta ahora no hay un diagnóstico confirmado. El diario El Intransigente informó que el volante sintió un fuerte dolor en una rodilla y que en Boca temían una lesión seria. Minuto Uno, en cambio, publicó que los primeros reportes médicos descartaron la rodilla y apuntan a un desgarro en uno de los aductores, algo que deberán confirmar los estudios de las próximas horas.

La diferencia no es menor. En marzo de 2025, en un 4-0 sobre Defensa y Justicia, Alarcón también salió llorando de La Bombonera: aquella vez se rompió los meniscos de la rodilla derecha, fue operado y quedó cerca de dos meses fuera, según informó La Nación.

Nuestra lectura: el golpe llega en la semana de los títulos

Esta es nuestra lectura, a partir de los hechos. Alarcón volvió a la cancha por una lesión ajena, la de Delgado, que había completado los ocho partidos anteriores de Boca según El Intransigente. Era su oportunidad de recuperar un lugar en la rotación justo cuando el calendario aprieta.

Boca, campeón de la Copa Sudamericana, enfrenta a Gimnasia y Esgrima La Plata por los cuartos de final del Clausura este domingo, a partido único, y el miércoles 2 de diciembre a las 20:00 horas (Chile) juega la final de la Copa Argentina ante Platense. Con dos volantes tocados en la misma noche, el diagnóstico de Alarcón decidirá si el chileno llega a alguna de esas dos definiciones o si su semestre termina como empezó el de 2025: mirando desde afuera.

Los estudios de este jueves dirán cuánto tiempo estará fuera. Más noticias de los chilenos en el extranjero, en nuestra sección.