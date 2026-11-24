Datos Clave Resultado: El Betis ganó 2-0 en Bratislava con dos cabezazos del Cucho Hernández, a los 43 y 57 minutos. Puntaje: El equipo de Pellegrini suma 12 de 15 puntos en la fase de liga, con tres fechas por jugar. Nueva meta: El técnico chileno pidió no ser conformistas y clasificar lo más alto posible.

El Real Betis de Manuel Pellegrini ganó 2-0 al Slovan Bratislava este martes 24 de noviembre, por la quinta fecha de la fase de liga de la Champions League, y llegó a 12 puntos de 15 posibles. Con ese botín, el equipo del técnico chileno quedó prácticamente instalado entre los 24 que siguen en carrera, y el propio Ingeniero ya cambió el foco: ahora se trata de terminar lo más arriba posible.

El triunfo en el estadio Tehelné pole tuvo un nombre propio. El colombiano Cucho Hernández marcó los dos goles, ambos de cabeza, ante un rival que sigue último y sin puntos tras cinco derrotas en cinco partidos.

Dos cabezazos que resolvieron el partido

El primero llegó a los 43 minutos, justo antes del descanso: Ángel Ortiz envió un centro desde la derecha al segundo palo y el Cucho le ganó a la defensa local para vencer al arquero Dominik Takáč. El segundo, a los 57, nació de un tiro de esquina de Isco que el delantero volvió a cabecear en el juego aéreo.

Así, el Betis cerró sin sobresaltos un partido que en la previa se presentaba con un condimento especial: en la banca eslovaca estaba Yaya Touré, dirigido por Pellegrini durante tres temporadas en el Manchester City, como contamos en la antesala del duelo en Bratislava.

Lo que se esperaba: cerrar el primer objetivo del año

Antes de viajar, Pellegrini había fijado como meta inmediata asegurar un lugar entre los 24 primeros de la fase de liga, el que da acceso al repechaje, y había dejado abierta la puerta a rotaciones. El Betis llegaba, además, golpeado por el empate en el último minuto ante el Sevilla de Gabriel Suazo, que le quitó el triunfo en el derbi y abrió críticas que el DT respondió en la conferencia previa.

El resultado le dio la razón. En la rueda de prensa posterior, el chileno valoró el paso dado, pero sin bajar la exigencia. “Tener 12 de 15 puntos es un rendimiento importante en la Champions que nos deja prácticamente clasificados entre los 24 primeros, pero seguimos aspirando a llegar a lo más arriba posible”, afirmó.

Y agregó: “No hay que ser conformistas porque quedan nueve puntos y hay que clasificarse lo más alto posible”.

Los números del Betis en esta Champions

Triunfos: Lille (3-2), Porto (3-2), Feyenoord (1-0) y Slovan Bratislava (2-0).

Lille (3-2), Porto (3-2), Feyenoord (1-0) y Slovan Bratislava (2-0). Derrota: Borussia Dortmund (2-1), en Alemania.

Borussia Dortmund (2-1), en Alemania. Puntaje: 12 de 15 puntos, con tres fechas por disputar.

12 de 15 puntos, con tres fechas por disputar. En LaLiga: cuarto lugar con 27 puntos.

El técnico también se detuvo en la profundidad del plantel, clave en una temporada con dos frentes abiertos. “Hay un plantel muy comprometido que me da la oportunidad de hacer cambios cuando tenemos que jugar tantos partidos y tan seguidos”, aseguró.

Además, advirtió que el torneo local no puede quedar en segundo plano: “Estar cuartos en la tabla en Champions es tan importante como estarlo en la liga”, reconoció el Ingeniero.

Nuestra lectura: el repechaje dejó de ser la vara

A juicio de Al Aire Libre, el 2-0 cambia la conversación en Sevilla. Hasta el lunes, el objetivo declarado era entrar entre los 24; tras Bratislava, el propio Pellegrini habla de terminar lo más arriba posible, una forma de decir que los ocho cupos directos a octavos ya son una meta real y no un premio extra.

El dato que respalda esa ambición está en el tablero: cuatro triunfos en cinco partidos y una sola caída, ante el Dortmund y de visita. Lo que falta saber es si la rotación que el DT valora le alcanza para sostener el ritmo en dos frentes, con el Betis también peleando arriba en LaLiga.

El equipo de Pellegrini tiene tres fechas para confirmar si puede meterse entre los ocho primeros de la Champions, sin descuidar la pelea por los primeros lugares de LaLiga.