La semana de los chilenos en el extranjero trae 15 partidos entre este martes 24 y el domingo 29 de noviembre: Champions y Europa League, los octavos y cuartos del fútbol argentino, los playoffs de la MLS, la Premier, LaLiga, la Championship y el cierre del Brasileirão. Aquí va la agenda día por día, con los horarios en hora de Chile y la transmisión confirmada en las guías de televisión.

Los horarios salen del calendario de cada competición publicado por ESPN y la transmisión, de la guía de Fútbol en Vivo Chile. Cuando no hay un canal confirmado para Chile, lo indicamos.

Martes 24: Pellegrini en Bratislava

16:45 horas | Middlesbrough vs Swansea (Championship): el arquero Lawrence Vigouroux, el chileno con más minutos en Europa esta temporada. Sin transmisión confirmada en Chile.

(Championship): el arquero Lawrence Vigouroux, el chileno con más minutos en Europa esta temporada. Sin transmisión confirmada en Chile. 17:00 horas | Slovan Bratislava vs Betis (Champions League): el equipo de Manuel Pellegrini. ESPN 4 y Disney+ Premium.

Ben Brereton no estará en Sheffield United vs Southampton, también este martes, porque está a préstamo desde el club rival y no puede jugar ante él, según informó el propio Southampton.

Miércoles 25: Boca y sus dos chilenos

21:00 horas | Boca Juniors vs Independiente Rivadavia (octavos del Torneo Clausura): Carlos Palacios y Williams Alarcón. ESPN 5 y Disney+ Premium.

Jueves 26: Osorio en la Europa League

17:00 horas | Crystal Palace vs Real Sociedad (Europa League): Darío Osorio. ESPN 2 y Disney+ Premium.

Viernes 27: Tapia vuelve a cruzarse con Messi

22:00 horas | Columbus Crew vs Inter Miami (MLS): Gonzalo Tapia. Apple TV.

Es el reencuentro después del partido en Miami del sábado 21, en el que Tapia anotó un doblete y recibió un pelotazo de Lionel Messi en la cara. “Fue una jugada del partido, queda ahí”, dijo después el delantero formado en la UC.

Sábado 28: Pellegrini, Núñez y Cepeda

10:00 horas | Betis vs Rayo Vallecano (LaLiga): Manuel Pellegrini. Disney+ Premium.

(LaLiga): Manuel Pellegrini. Disney+ Premium. 12:00 horas | QPR vs Sheffield United (Championship): Ben Brereton. Sin transmisión confirmada en Chile.

(Championship): Ben Brereton. Sin transmisión confirmada en Chile. 14:30 horas | Ipswich Town vs Aston Villa (Premier League): Marcelino Núñez. Disney+ Premium.

(Premier League): Marcelino Núñez. Disney+ Premium. 14:30 horas | Elche vs Atlético de Madrid (LaLiga): Lucas Cepeda. DSports, DGO y otras plataformas de streaming.

Domingo 29: el día más cargado

09:00 horas | Swansea vs Cardiff (Championship): Lawrence Vigouroux. Sin transmisión confirmada en Chile.

(Championship): Lawrence Vigouroux. Sin transmisión confirmada en Chile. 11:05 horas | Crystal Palace vs Hull City (Premier League): Darío Osorio. Disney+ Premium.

(Premier League): Darío Osorio. Disney+ Premium. 16:00 horas | Coritiba vs Flamengo (Brasileirão): Erick Pulgar. Fanatiz y Globo Internacional.

(Brasileirão): Erick Pulgar. Fanatiz y Globo Internacional. 17:00 horas | Vélez Sarsfield vs Independiente (cuartos del Torneo Clausura): Diego Valdés y Claudio Baeza contra Lautaro Millán y Luciano Cabral. Programado así en el calendario de ESPN; sin transmisión confirmada en Chile.

(cuartos del Torneo Clausura): Diego Valdés y Claudio Baeza contra Lautaro Millán y Luciano Cabral. Programado así en el calendario de ESPN; sin transmisión confirmada en Chile. 17:00 horas | Real Sociedad vs Sevilla (LaLiga): Gabriel Suazo, capitán sevillano. Disney+ Premium.

(LaLiga): Gabriel Suazo, capitán sevillano. Disney+ Premium. 18:30 horas | Internacional vs Red Bull Bragantino (Brasileirão): Guillermo Maripán. Sin transmisión confirmada en Chile.

Los partidos que más pesan

El cruce de Liniers asegura un chileno en las semifinales del Clausura, como contamos en el repaso de los octavos en Argentina. Los otros cuartos con chilenos, Rosario Central vs Barracas Central, con Vicente Pizarro, e Instituto vs River, con Nicolás Guerra, todavía no aparecen con fecha en el calendario.

En Brasil, el partido de Maripán es una urgencia. El Inter perdió 5-2 ante Vitória el lunes, en un duelo en el que el defensor no salió de la banca, y quedó 18° con 38 puntos, en zona de descenso y a tres de la salvación con dos fechas por jugar, según Cooperativa. Antes del cierre ante Cruzeiro, recibe a Bragantino.

La semana arranca este martes a las 16:45 horas con Vigouroux en Middlesbrough y, a las 17:00, con el Betis de Pellegrini en Eslovaquia.