Datos Clave La crítica: El medio sueco Fotbollskanalen cuestionó el esfuerzo y la producción del exjugador de la U en el AIK. Los números: Diez partidos, ocho como titular, cero goles, dos asistencias y tres remates al arco, según ESPN. Lo que viene: El AIK cierra la Allsvenskan el domingo 29 de noviembre a las 11:00 horas (Chile) ante Kalmar.

El cierre de temporada en Suecia llegó con un golpe para Lucas Assadi. El medio Fotbollskanalen le dedicó una dura columna al volante ofensivo chileno, al que apunta en el mal momento del AIK Solna, noveno en la Allsvenskan. La crítica tiene respaldo en los registros: en sus diez partidos con la camiseta negra y amarilla, el formado en la U todavía no anota.

Lo que dijo la prensa sueca

La columna, que tituló “¿Cuándo se desmoronarán las cosas con Lucas Assadi?”, apuntó a su actitud y a su costo. “Con demasiada frecuencia, Assadi es percibido como algo perezoso y desinteresado. Los momentos mágicos son demasiado escasos como para que pueda justificar lo que se percibe como una falta de compromiso”, señaló el medio, según la traducción publicada por La Tercera.

El texto también lo midió contra su precio. “El chileno no ha estado a la altura de su precio, ni en goles ni en esfuerzo”, agregó, y recordó que llegó como el fichaje récord del AIK en el último mercado de verano europeo, con 22 años.

La columna dejó un matiz a su favor: en el empate ante Degerfors, tras un inicio aislado en la banda izquierda, se fue metiendo en el juego, ocupó espacios en el centro y generó cierto caos en la defensa rival.

Diez partidos, trece remates y ningún gol

El detalle partido a partido de ESPN dibuja su paso por Estocolmo desde el debut ante Malmö, el 7 de septiembre:

Partidos: 10, ocho como titular y dos desde la banca. Fue suplente sin jugar ante Sirius.

10, ocho como titular y dos desde la banca. Fue suplente sin jugar ante Sirius. Goles y asistencias: cero goles y dos asistencias, en la caída 6-5 ante Brommapojkarna y en la derrota 2-1 ante GAIS.

cero goles y dos asistencias, en la caída 6-5 ante Brommapojkarna y en la derrota 2-1 ante GAIS. Remates: 13, tres de ellos al arco, todos en septiembre. En sus seis partidos desde octubre no registra tiros a puerta.

13, tres de ellos al arco, todos en septiembre. En sus seis partidos desde octubre no registra tiros a puerta. Sustituciones: salió reemplazado en seis de sus ocho titularidades, en tres de ellas antes del minuto 75.

Con el chileno en cancha, el AIK ganó un partido, empató cinco y perdió cuatro. El único triunfo fue el 3-2 sobre Häcken, el 8 de noviembre, del que salió en el minuto 62. El equipo sumó otra victoria, ante Sirius, el día que Assadi no jugó.

De figura en la U a fichaje récord en Suecia

La expectativa era alta. Assadi dejó la U en agosto para dar el salto a Europa y el AIK pagó por él la cifra más alta de su historia, de acuerdo con Fotbollskanalen. El propio medio recordó que, incluso fuera de Chile, era conocido por su capacidad goleadora.

En sus primeras semanas hubo señales: fue titular desde su segundo partido y dio una asistencia en la derrota 6-5 ante Brommapojkarna, como contamos en la crónica de esa tarde en Estocolmo. Desde octubre, sin embargo, su producción ofensiva bajó.

Qué significa para Assadi

Nuestra lectura: más que la falta de goles, el dato que pesa es la caída de su peso en el área. Pasó de rematar al arco en tres partidos seguidos de septiembre a no hacerlo en ninguno de sus últimos seis, y en ese tramo salió reemplazado en cuatro de sus cinco titularidades. Para un fichaje récord, la pretemporada de 2027 aparece como el momento de cambiar esa tendencia.

Antes, tiene una última oportunidad en 2026: el AIK visita a Kalmar el domingo 29 de noviembre a las 11:00 horas de Chile, en la fecha 30 y final de la liga sueca.