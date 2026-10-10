Lucas Assadi tuvo de dulce y agraz en el fútbol sueco: el chileno dio su primera asistencia en AIK, pero su equipo perdió por 6-5 contra Brommapojkarna, en un duelo en el que también protagonizo un duro cruce con un rival en los minutos finales del compromiso.

El formado en U de Chile dejó muy confundido a su contrincante, quien lo miró con cara de extrañeza, sin captar mucho lo que trataba de decirle el jugador nacional.

“No entendí lo que dijo”: la respuesta del jugador que discutió con Assasi

Mads Hansen, jugador danés, dio a conocer su sensación tras el partido sobre la pelea que tuvo con Lucas Assadi: “No sé… No hablo español, así que no entiendo lo que dice. Pero no creo que me haya dicho nada agradable”.

Assadi siguió a Hansen tras un cruce en el área rival y le dijo varias cosas por algunos segundos, aunque la situación no pasó a mayores.

VIDEO | La asistencia de Assadi en un partido “de locos” en Suecia

Los 11 goles anotados en este compromiso entre AIK y Brommapojkarna fueron marcados en el segundo tiempo y Lucas Assadi se anotó con una asistencia en el 4-5 parcial convertido por Sixten Gustafsson.

Assadi realizó una buena jugada con el balón dominado por la izquierda del ataque de su equipo y terminó sacando un centro que fue cabeceado de forma muy certera por su compañero.