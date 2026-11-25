Datos Clave Salida: CF Montreal anunció que Thomas Gillier no seguirá en el club para la temporada 2027. Destino: El arquero vuelve a Bologna, dueño de su pase, con contrato hasta 2030. Lesión: Se recupera de una lesión en el hombro que lo tendrá fuera de las canchas hasta febrero.

El arquero chileno Thomas Gillier no seguirá en CF Montreal. El club canadiense, donde también juega Alexis Sánchez, anunció este martes 24 de noviembre el fin de su préstamo, y el portero de 22 años regresará a Bologna, el club italiano dueño de su pase, en plena recuperación de una lesión en el hombro.

En un mensaje en sus redes sociales, Montreal agradeció a tres jugadores que no continuarán en 2027: Gillier, el alemán Fabian Herbers y el estadounidense Frankie Amaya. En su sitio oficial, el club precisó que el chileno vuelve a Italia tras terminar la cesión, según informó Cooperativa.

Una opción hasta 2027 que Montreal dejó pasar

El préstamo de Gillier incluía una opción para extender su estadía en Canadá hasta mediados de 2027. El club norteamericano decidió no usarla, y el arquero se convierte así en una de las primeras salidas del plantel que tendrá un nuevo entrenador la próxima temporada.

En Bologna lo espera un contrato vigente hasta 2030. Antes de pensar en su próximo destino, eso sí, Gillier debe terminar su recuperación: la lesión en el hombro lo mantendrá fuera de las canchas hasta febrero.

Titular cuando jugó: los números de su año en la MLS

Mientras estuvo sano, Gillier fue el arquero titular. Según los registros de The Analyst, disputó 19 partidos de liga en 2026, todos como titular, con 1.710 minutos en cancha, cuatro vallas invictas y tres tarjetas amarillas.

Su último partido de liga fue el 29 de agosto, una dura derrota por 7-1 ante Inter Miami en la que jugó los 90 minutos. Desde entonces no volvió a sumar minutos en la MLS.

Con su salida, Alexis queda como el único chileno en el plantel de Montreal, en un año en que el delantero también ha estado bajo la lupa, como repasamos en la nota sobre su sueldo y sus números en el club canadiense.

Nuestra lectura: la lesión pesó más que el rendimiento

Esta es nuestra lectura, a partir de los datos disponibles. Gillier fue titular cada vez que estuvo disponible, y cuatro vallas invictas en 19 partidos no son una mala cifra para un arquero de 22 años. Lo que cambió el panorama fue el calendario: con el hombro recién listo en febrero, Montreal no tenía cómo contar con él para preparar el próximo año.

Para Bologna, el escenario también es particular. Recibe a un arquero joven, con cuatro años de contrato por delante, que no podrá jugar durante el mercado de enero. Su siguiente paso, en Italia o en un nuevo préstamo, dependerá de cómo llegue a febrero.

El próximo capítulo de Gillier empieza en la camilla: primero, completar la recuperación del hombro; después, saber dónde jugará en 2027.