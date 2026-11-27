Colo Colo recibe a Deportes La Serena este sábado 28 de noviembre a las 20:30 horas en el Estadio Monumental, por la fecha 29 de la Liga de Primera. El partido se transmite en Chile por TNT Sports Premium en televisión y por TNT Sports en HBO Max en streaming.
Horario y transmisión de Colo Colo vs La Serena
Colo-Colo no contará con Javier Correa (18 goles), su máximo goleador, por lesión.
Colo-Colo ganó 4 de sus últimos 5 partidos.
Colo-Colo ganó 10 de sus 14 partidos como local en el torneo.
Dónde ver EN VIVO
Formaciones probablesProbable
DT Fernando Ortiz
- Diego UlloaLesionado
- Claudio AquinoLesionado
- Javier CorreaLesionado
- Arturo VidalLesionado
DT F. Perez Gutierrez
- Nicolás StefanelliLesionado
- Andrés ZaniniLesionado
Formación probable. Se reemplaza sola por la oficial cerca de una hora antes del inicio.
CampañaLiga de Primera 2026
Goleadores
- Javier CorreaLesionado18goles
- Maximiliano Romero11goles
- Leandro Hernández7goles
- Jeisson Vargas9goles
- Felipe Chamorro7goles
- Matías Marín6goles
Últimos resultados
- Universidad Católica22 nov. · Liga de Primera · localG 3-0
- Ñublense8 nov. · Liga de Primera · visitaG 2-1
- Deportes Puerto Montt2 nov. · Copa Chile · localG 3-0
- Universidad de Concepción30 oct. · Liga de Primera · localG 6-1
- Palestino25 oct. · Liga de Primera · visitaE 1-1
- Deportes Limache22 nov. · Liga de Primera · visitaG 2-1
- Palestino7 nov. · Liga de Primera · localG 1-0
- Huachipato1 nov. · Liga de Primera · visitaE 0-0
- Deportes Concepción24 oct. · Liga de Primera · localG 3-1
- Everton11 oct. · Liga de Primera · visitaP 2-3
Historial33 partidos oficiales
- 30 may. 2026Deportes La Serena2-4Colo-Colo
- 19 jul. 2025Colo-Colo2-1Deportes La Serena
- 16 feb. 2025Deportes La Serena1-3Colo-Colo
- 10 jul. 2022Colo-Colo3-0Deportes La Serena
- 13 feb. 2022Deportes La Serena1-1Colo-Colo
Tabla de posicionesFase regular 2026
|#
|Club
|PJ
|DG
|Pts
|Forma
|1
|Colo-Colo
|28
|+32
|64
|PEGGG
|2
|Universidad de Chile
|28
|+26
|54
|GGPGG
|3
|Universidad Católica
|28
|+16
|49
|PEGGP
|4
|Coquimbo Unido
|27
|+5
|41
|GPGGG
|5
|Deportes Limache
|28
|+7
|40
|EGGPP
|6
|Everton
|28
|+7
|40
|GPEPP
|7
|Deportes La Serena
|28
|-1
|40
|PGEGG
Datos: Sportmonks · horarios en hora de Chile · actualizado 27/11 20:16
- Fecha: sábado 28 de noviembre de 2026.
- Hora: 20:30 horas.
- Estadio: Monumental David Arellano, Macul.
- TV: TNT Sports Premium.
- Streaming: TNT Sports en HBO Max.
La señal fue confirmada por Radio Agricultura, y el horario coincide con la programación de la fecha publicada por Cooperativa y Radio Maray. Las entradas para el partido salieron a la venta general desde $4.950, como detallamos en la nota de precios y venta.
El último partido del campeón en el Monumental este año
El Cacique llega con el título asegurado y 64 puntos, diez más que la U, y será su último partido como local en la Liga de Primera 2026: en la fecha 30 cierra el torneo de visita ante Cobresal, el domingo 6 de diciembre. Antes, el miércoles 2 de diciembre, visita a O’Higgins en Rancagua por la ida de las semifinales de la Copa Chile.
La Serena, en cambio, se juega mucho. Es séptima con 40 puntos, empatada con Deportes Limache y Everton, y pelea por un cupo en la Copa Sudamericana 2027.
¿Cómo llegan Colo Colo y La Serena?
Colo Colo suma cuatro triunfos en sus últimos cinco partidos, incluido el 3-0 a la UC del domingo pasado, con triplete de Maximiliano Romero. La Serena llega con dos victorias seguidas, la última por 2-1 en su visita a Deportes Limache.
El historial favorece con claridad a los albos: en los registros de Sportmonks desde 2005 hay 33 partidos entre ambos, con 20 triunfos de Colo Colo, cuatro de La Serena y nueve empates. En la primera rueda, el 30 de mayo, el Cacique ganó 4-2 en La Serena.
Después de este partido, el cierre de la temporada alba se reparte entre la Copa Chile y la última fecha del campeonato. Todo lo del campeón, en la sección de Colo Colo.