Colo Colo recibe a Deportes La Serena este sábado 28 de noviembre a las 20:30 horas en el Estadio Monumental, por la fecha 29 de la Liga de Primera. El partido se transmite en Chile por TNT Sports Premium en televisión y por TNT Sports en HBO Max en streaming.

Ficha del partido Fecha: Sábado 28 de noviembre Hora: 20:30 (Chile) Estadio: Estadio Monumental David Arellano Competencia: Liga de Primera, fecha 29 Transmisión: TNT Sports Premium y HBO Max Datos al 27 de noviembre de 2026.

Horario y transmisión de Colo Colo vs La Serena

Liga de Primera 2026 · Fecha 29 Colo-Colo 1.º · 64 pts Sábado 28 de noviembre Sáb 28/11 20:30 hora de Chile Deportes La Serena 7.º · 40 pts Estadio Estadio Monumental David Arellano Ciudad Santiago de Chile · 47.347 pl. Árbitro F. Jiménez Clima 28 °C · nubosidad parcial Cómo ver en vivo: TNT Sports · MAX · TNT Go · TNT Sports Premium (Chile) → Sin su goleador Colo-Colo no contará con Javier Correa (18 goles), su máximo goleador, por lesión. En racha Colo-Colo ganó 4 de sus últimos 5 partidos. Fuerte en casa Colo-Colo ganó 10 de sus 14 partidos como local en el torneo. Dónde ver Formaciones probables Campaña Goleadores Últimos resultados Historial Tabla Dónde ver EN VIVO EN VIVO TNT Sports Televisión · Chile EN VIVO MAX Streaming · Chile EN VIVO TNT Go Streaming · Chile EN VIVO TNT Sports Premium (Chile) Televisión · Chile Formaciones probables Probable Colo-Colo Deportes La Serena Colo-Colo 3-4-2-1 DT Fernando Ortiz 29 Évora 2 Villagra 17 Román 4 Sosa 28 Rojas 8 Madrid 5 Méndez 54 Díaz 42 Rodrigo 7 Marchant 19 Romero11 goles 11 goles Bajas Diego Ulloa Lesionado

Claudio Aquino Lesionado

Javier Correa Lesionado

Arturo Vidal Lesionado Deportes La Serena 4-2-3-1 DT F. Perez Gutierrez 31 Tapia 17 Y. Salazar 33 Delgado 5 Alarcón 34 Rasso 6 Díaz 4 Mac 10 Vargas9 goles 14 Chamorro7 goles 7 goles 23 Marín6 goles 6 goles 11 Rubio Bajas Nicolás Stefanelli Lesionado

Andrés Zanini Lesionado Formación probable. Se reemplaza sola por la oficial cerca de una hora antes del inicio. Campaña Liga de Primera 2026 Colo-Colo Balance en 28 partidos 20G · 4E · 4P 62 Goles marcados 2,21 por partido 30 Goles recibidos 1,07 por partido 9 Vallas invictas 32 % de los partidos 62,5 % Posesión media 15,6 Remates por partido 6,0 al arco 6,3 Córners por partido Local 10G · 2E · 2P Visita 10G · 2E · 2P Deportes La Serena Balance en 28 partidos 10G · 10E · 8P 42 Goles marcados 1,50 por partido 43 Goles recibidos 1,54 por partido 8 Vallas invictas 29 % de los partidos 47,9 % Posesión media 12,4 Remates por partido 4,6 al arco 4,3 Córners por partido Local 6G · 4E · 4P Visita 4G · 6E · 4P Goleadores Colo-Colo Javier Correa Lesionado 18 goles

Maximiliano Romero 11 goles

Leandro Hernández 7 goles Deportes La Serena Jeisson Vargas 9 goles

Felipe Chamorro 7 goles

Matías Marín 6 goles Últimos resultados Colo-Colo Universidad Católica 22 nov. · Liga de Primera · local G 3-0

Ñublense 8 nov. · Liga de Primera · visita G 2-1

Deportes Puerto Montt 2 nov. · Copa Chile · local G 3-0

Universidad de Concepción 30 oct. · Liga de Primera · local G 6-1

Palestino 25 oct. · Liga de Primera · visita E 1-1 Deportes La Serena Deportes Limache 22 nov. · Liga de Primera · visita G 2-1

Palestino 7 nov. · Liga de Primera · local G 1-0

Huachipato 1 nov. · Liga de Primera · visita E 0-0

Deportes Concepción 24 oct. · Liga de Primera · local G 3-1

Everton 11 oct. · Liga de Primera · visita P 2-3 Historial 33 partidos oficiales 20 victorias 9 empates victorias 4 Deportes La Serena 2-4 Colo-Colo

Colo-Colo 2-1 Deportes La Serena

Deportes La Serena 1-3 Colo-Colo

Colo-Colo 3-0 Deportes La Serena

Deportes La Serena 1-1 Colo-Colo Tabla de posiciones Fase regular 2026 # Club PJ DG Pts Forma 1 Colo-Colo Colo-Colo 28 +32 64 PEGGG 2 Universidad de Chile Universidad de Chile 28 +26 54 GGPGG 3 Universidad Católica Universidad Católica 28 +16 49 PEGGP 4 Coquimbo Unido Coquimbo Unido 27 +5 41 GPGGG 5 Deportes Limache Deportes Limache 28 +7 40 EGGPP 6 Everton Everton 28 +7 40 GPEPP 7 Deportes La Serena Deportes La Serena 28 -1 40 PGEGG Datos: Sportmonks · horarios en hora de Chile · actualizado 27/11 20:16

Fecha: sábado 28 de noviembre de 2026.

sábado 28 de noviembre de 2026. Hora: 20:30 horas.

20:30 horas. Estadio: Monumental David Arellano, Macul.

Monumental David Arellano, Macul. TV: TNT Sports Premium.

TNT Sports Premium. Streaming: TNT Sports en HBO Max.

La señal fue confirmada por Radio Agricultura, y el horario coincide con la programación de la fecha publicada por Cooperativa y Radio Maray. Las entradas para el partido salieron a la venta general desde $4.950, como detallamos en la nota de precios y venta.

El último partido del campeón en el Monumental este año

El Cacique llega con el título asegurado y 64 puntos, diez más que la U, y será su último partido como local en la Liga de Primera 2026: en la fecha 30 cierra el torneo de visita ante Cobresal, el domingo 6 de diciembre. Antes, el miércoles 2 de diciembre, visita a O’Higgins en Rancagua por la ida de las semifinales de la Copa Chile.

La Serena, en cambio, se juega mucho. Es séptima con 40 puntos, empatada con Deportes Limache y Everton, y pelea por un cupo en la Copa Sudamericana 2027.

¿Cómo llegan Colo Colo y La Serena?

Cómo llegan Colo Colo G G G G E Fecha Rival L/V Res. 22/11 Universidad Católica

Liga de Primera L 3-0 8/11 Ñublense

Liga de Primera V 2-1 2/11 Puerto Montt

Copa Chile L 3-0 30/10 U. de Concepción

Liga de Primera L 6-1 25/10 Palestino

Liga de Primera V 1-1 La Serena G G E G P Fecha Rival L/V Res. 22/11 Deportes Limache

Liga de Primera V 2-1 7/11 Palestino

Liga de Primera L 1-0 1/11 Huachipato

Liga de Primera V 0-0 24/10 Deportes Concepción

Liga de Primera L 3-1 11/10 Everton

Liga de Primera V 2-3 L: local, V: visita. G: ganó, E: empató, P: perdió. Datos al 27 de noviembre de 2026.

Colo Colo suma cuatro triunfos en sus últimos cinco partidos, incluido el 3-0 a la UC del domingo pasado, con triplete de Maximiliano Romero. La Serena llega con dos victorias seguidas, la última por 2-1 en su visita a Deportes Limache.

El historial favorece con claridad a los albos: en los registros de Sportmonks desde 2005 hay 33 partidos entre ambos, con 20 triunfos de Colo Colo, cuatro de La Serena y nueve empates. En la primera rueda, el 30 de mayo, el Cacique ganó 4-2 en La Serena.

Tabla Liga de Primera # Equipo PJ G E P DG Pts 1 Colo Colo 28 20 4 4 +32 64 2 U de Chile 28 16 6 6 +26 54 6 Everton 28 11 7 10 +7 40 7 La Serena 28 10 10 8 -1 40 8 Deportes Concepción 28 11 6 11 0 39 Datos al 27 de noviembre de 2026.

Después de este partido, el cierre de la temporada alba se reparte entre la Copa Chile y la última fecha del campeonato. Todo lo del campeón, en la sección de Colo Colo.