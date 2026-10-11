Colo Colo perdió por 5-2 ante Coquimbo Unido en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso y le dio vida al Campeonato Nacional 2026, ya que le dio la posibilidad a U de Chile y U Católica se acercarse a nueve puntos, a falta de seis fechas para que termine la competición.

Los Piratas le dieron un golpe al torneo y se pasada se alejaron de los últimos puestos de la tabla de posiciones, ubicándose octavos con 32 unidades, a solo dos de zona de clasificación a Copa Sudamericana.

Los goles de Coquimbo vs Colo Colo

Desde el arranque del partido fue todo muy difícil para Colo Colo: Coquimbo Unido abrió la cuenta en los dos minutos de juego con una gran aparición de Nicolás Johansen, luego de una gran jugada por la izquierda que terminó con una definición ante la salida de Gabriel Maureira.

Javier Correa consiguió el empate en los 23′, pero el Toro de Bustinza repitió para los dueños de casa en los 24′ y Guido Vadalá en los 28′ para cerrar un primer tiempo de importante dominio de los aurinegros.

En el complemento, Arturo Vidal le entregó oxígeno al Cacique con un tremendo golazo de pierna derecha al ángulo en los 47′, aunque los coquimbanos cerraron la faena en los 58′ con Benjamín Chandía y en los 81′ mediante Lucas Pratto, quien ya sabía de convertirle al Cacique en su paso por U Católica en 2011.

Así quedó la tabla del Campeonato Nacional 2026

🇨🇱 Primera División Chili · Clasificación
🇨🇱 Primera División Chili · Clasificación
Pos Equipo PJ G E P GF GC DG Pts Forma
1
Logo Colo-Colo Colo-Colo
24 17 3 4 50 27 +23 54 PGGGG
2
Logo Universidad Católica Universidad Católica
23 13 3 7 50 33 +17 42 GPEGG
3
Logo Universidad Chile Universidad Chile
23 12 6 5 35 19 +16 42 GEGGP
4
Logo Everton Everton
24 11 6 7 40 27 +13 39 GGEEP
5
Logo Palestino Palestino
23 11 3 9 36 33 +3 36 GGPPG
6
Logo Deportes Limache Deportes Limache
23 10 3 10 43 35 +8 33 GPGGP
7
Logo Coquimbo Unido Coquimbo Unido
23 9 5 9 36 33 +3 32 PGPGP
8
Logo Ñublense Ñublense
23 8 8 7 28 31 -3 32 PGEEG
9
Logo Concepcion Concepcion
23 9 4 10 25 26 -1 31 GPPPP
10
Logo Huachipato Huachipato
23 9 4 10 33 39 -6 31 PPPGG
11
Logo La Serena La Serena
24 7 9 8 36 41 -5 30 GGEPG
12
Logo Audax Italiano Audax Italiano
23 7 7 9 26 31 -5 28 PPGPP
13
Logo O'Higgins O'Higgins
24 8 3 13 28 38 -10 27 PGEGP
14
Logo Cobresal Cobresal
24 7 4 13 35 45 -10 25 PPPPP
15
Logo Univ. Concepción Univ. Concepción
24 6 5 13 18 40 -22 23 PEGPG
16
Logo Unión La Calera Unión La Calera
23 4 5 14 19 40 -21 17 GPEPG
🇨🇱 Primera División Chili · Clasificación
Pos Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1
Logo Colo-Colo Colo-Colo
12 8 2 2 28 10 +18 26
2
Logo Palestino Palestino
12 7 3 2 26 13 +13 24
3
Logo Universidad Chile Universidad Chile
11 7 3 1 21 9 +12 24
4
Logo Deportes Limache Deportes Limache
11 7 0 4 23 13 +10 21
5
Logo Universidad Católica Universidad Católica
11 6 2 3 29 16 +13 20
6
Logo Huachipato Huachipato
12 6 2 4 23 22 +1 20
7
Logo Audax Italiano Audax Italiano
12 5 4 3 19 13 +6 19
8
Logo Everton Everton
13 5 4 4 19 16 +3 19
9
Logo Cobresal Cobresal
12 6 1 5 19 17 +2 19
10
Logo Coquimbo Unido Coquimbo Unido
11 5 3 3 18 11 +7 18
11
Logo Concepcion Concepcion
12 5 3 4 16 13 +3 18
12
Logo La Serena La Serena
12 4 4 4 19 18 +1 16
13
Logo Ñublense Ñublense
12 4 4 4 15 16 -1 16
14
Logo Univ. Concepción Univ. Concepción
11 5 1 5 8 12 -4 16
15
Logo O'Higgins O'Higgins
11 5 0 6 11 14 -3 15
16
Logo Unión La Calera Unión La Calera
12 3 3 6 14 17 -3 12
🇨🇱 Primera División Chili · Clasificación
Pos Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1
Logo Colo-Colo Colo-Colo
12 9 1 2 22 17 +5 28
2
Logo Universidad Católica Universidad Católica
12 7 1 4 21 17 +4 22
3
Logo Everton Everton
11 6 2 3 21 11 +10 20
4
Logo Universidad Chile Universidad Chile
12 5 3 4 14 10 +4 18
5
Logo Ñublense Ñublense
11 4 4 3 13 15 -2 16
6
Logo Coquimbo Unido Coquimbo Unido
12 4 2 6 18 22 -4 14
7
Logo La Serena La Serena
12 3 5 4 17 23 -6 14
8
Logo Concepcion Concepcion
11 4 1 6 9 13 -4 13
9
Logo Deportes Limache Deportes Limache
12 3 3 6 20 22 -2 12
10
Logo O'Higgins O'Higgins
13 3 3 7 17 24 -7 12
11
Logo Palestino Palestino
11 4 0 7 10 20 -10 12
12
Logo Huachipato Huachipato
11 3 2 6 10 17 -7 11
13
Logo Audax Italiano Audax Italiano
11 2 3 6 7 18 -11 9
14
Logo Univ. Concepción Univ. Concepción
13 1 4 8 10 28 -18 7
15
Logo Cobresal Cobresal
12 1 3 8 16 28 -12 6
16
Logo Unión La Calera Unión La Calera
11 1 2 8 5 23 -18 5
16 equipos

¿Cuándo vuelven a jugar Coquimbo y Colo Colo?

Coquimbo vuelve a la cancha este viernes 16 de octubre en la final de la Copa de la Liga contra O’Higgins, en estadio por definir, mientras que Colo Colo jugará el martes 20 el segundo tiempo pendiente con Puerto Montt por Copa Chile, tras la suspensión de hace algunos días por la intensa lluvia en la Región Metropolitana.