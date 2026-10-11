Colo Colo perdió por 5-2 ante Coquimbo Unido en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso y le dio vida al Campeonato Nacional 2026, ya que le dio la posibilidad a U de Chile y U Católica se acercarse a nueve puntos, a falta de seis fechas para que termine la competición.

Los Piratas le dieron un golpe al torneo y se pasada se alejaron de los últimos puestos de la tabla de posiciones, ubicándose octavos con 32 unidades, a solo dos de zona de clasificación a Copa Sudamericana.

Los goles de Coquimbo vs Colo Colo

Desde el arranque del partido fue todo muy difícil para Colo Colo: Coquimbo Unido abrió la cuenta en los dos minutos de juego con una gran aparición de Nicolás Johansen, luego de una gran jugada por la izquierda que terminó con una definición ante la salida de Gabriel Maureira.

Javier Correa consiguió el empate en los 23′, pero el Toro de Bustinza repitió para los dueños de casa en los 24′ y Guido Vadalá en los 28′ para cerrar un primer tiempo de importante dominio de los aurinegros.

En el complemento, Arturo Vidal le entregó oxígeno al Cacique con un tremendo golazo de pierna derecha al ángulo en los 47′, aunque los coquimbanos cerraron la faena en los 58′ con Benjamín Chandía y en los 81′ mediante Lucas Pratto, quien ya sabía de convertirle al Cacique en su paso por U Católica en 2011.

Así quedó la tabla del Campeonato Nacional 2026

🇨🇱 Primera División Chili · Clasificación General Local Visitante 🇨🇱 Primera División Chili · Clasificación Pos Equipo PJ G E P GF GC DG Pts Forma 1 Colo-Colo 24 17 3 4 50 27 +23 54 P G G G G 2 Universidad Católica 23 13 3 7 50 33 +17 42 G P E G G 3 Universidad Chile 23 12 6 5 35 19 +16 42 G E G G P 4 Everton 24 11 6 7 40 27 +13 39 G G E E P 5 Palestino 23 11 3 9 36 33 +3 36 G G P P G 6 Deportes Limache 23 10 3 10 43 35 +8 33 G P G G P 7 Coquimbo Unido 23 9 5 9 36 33 +3 32 P G P G P 8 Ñublense 23 8 8 7 28 31 -3 32 P G E E G 9 Concepcion 23 9 4 10 25 26 -1 31 G P P P P 10 Huachipato 23 9 4 10 33 39 -6 31 P P P G G 11 La Serena 24 7 9 8 36 41 -5 30 G G E P G 12 Audax Italiano 23 7 7 9 26 31 -5 28 P P G P P 13 O'Higgins 24 8 3 13 28 38 -10 27 P G E G P 14 Cobresal 24 7 4 13 35 45 -10 25 P P P P P 15 Univ. Concepción 24 6 5 13 18 40 -22 23 P E G P G 16 Unión La Calera 23 4 5 14 19 40 -21 17 G P E P G 🇨🇱 Primera División Chili · Clasificación Pos Equipo PJ G E P GF GC DG Pts 1 Colo-Colo 12 8 2 2 28 10 +18 26 2 Palestino 12 7 3 2 26 13 +13 24 3 Universidad Chile 11 7 3 1 21 9 +12 24 4 Deportes Limache 11 7 0 4 23 13 +10 21 5 Universidad Católica 11 6 2 3 29 16 +13 20 6 Huachipato 12 6 2 4 23 22 +1 20 7 Audax Italiano 12 5 4 3 19 13 +6 19 8 Everton 13 5 4 4 19 16 +3 19 9 Cobresal 12 6 1 5 19 17 +2 19 10 Coquimbo Unido 11 5 3 3 18 11 +7 18 11 Concepcion 12 5 3 4 16 13 +3 18 12 La Serena 12 4 4 4 19 18 +1 16 13 Ñublense 12 4 4 4 15 16 -1 16 14 Univ. Concepción 11 5 1 5 8 12 -4 16 15 O'Higgins 11 5 0 6 11 14 -3 15 16 Unión La Calera 12 3 3 6 14 17 -3 12 🇨🇱 Primera División Chili · Clasificación Pos Equipo PJ G E P GF GC DG Pts 1 Colo-Colo 12 9 1 2 22 17 +5 28 2 Universidad Católica 12 7 1 4 21 17 +4 22 3 Everton 11 6 2 3 21 11 +10 20 4 Universidad Chile 12 5 3 4 14 10 +4 18 5 Ñublense 11 4 4 3 13 15 -2 16 6 Coquimbo Unido 12 4 2 6 18 22 -4 14 7 La Serena 12 3 5 4 17 23 -6 14 8 Concepcion 11 4 1 6 9 13 -4 13 9 Deportes Limache 12 3 3 6 20 22 -2 12 10 O'Higgins 13 3 3 7 17 24 -7 12 11 Palestino 11 4 0 7 10 20 -10 12 12 Huachipato 11 3 2 6 10 17 -7 11 13 Audax Italiano 11 2 3 6 7 18 -11 9 14 Univ. Concepción 13 1 4 8 10 28 -18 7 15 Cobresal 12 1 3 8 16 28 -12 6 16 Unión La Calera 11 1 2 8 5 23 -18 5 16 equipos

¿Cuándo vuelven a jugar Coquimbo y Colo Colo?

Coquimbo vuelve a la cancha este viernes 16 de octubre en la final de la Copa de la Liga contra O’Higgins, en estadio por definir, mientras que Colo Colo jugará el martes 20 el segundo tiempo pendiente con Puerto Montt por Copa Chile, tras la suspensión de hace algunos días por la intensa lluvia en la Región Metropolitana.