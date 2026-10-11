El Campeonato Nacional vuelve y uno de los partidos que concentra las miradas se jugará en el norte. Coquimbo Unido recibe a Colo Colo por la fecha 24, con dos objetivos muy distintos en juego durante la recta final del torneo.

El equipo de Fernando Ortiz llega con una ventaja considerable en la cima, pero después de dos empates consecutivos en la competencia. Los Piratas, en cambio, buscan recuperar terreno en una tabla extremadamente apretada y llegan fortalecidos por sus dos últimos triunfos en Copa Chile.

Coquimbo Unido vs Colo Colo EN VIVO: minuto a minuto

La previa de Coquimbo Unido vs Colo Colo

Colo Colo afronta una nueva estación en su camino hacia la corona. El Cacique suma 54 puntos después de 23 fechas y tiene una diferencia de 12 unidades sobre Universidad Católica y Universidad de Chile, ambos con 42.

El equipo albo registra 17 triunfos, tres empates y tres derrotas, además de 48 goles a favor y 26 en contra. Su margen es amplio, aunque Fernando Ortiz quiere evitar que los últimos empates en la Liga de Primera le resten impulso en la recta decisiva.

Coquimbo aparece en el 11° lugar con 29 puntos, pero la distancia entre la mitad de la tabla y las posiciones de clasificación internacional sigue siendo estrecha. Los aurinegros necesitan sumar para volver a meterse en esa pelea.

El cuadro de Hernán Caputto, además, llega con una dosis importante de confianza después de derrotar dos veces consecutivas a Cobreloa por 2-1, resultados que le permitieron avanzar en Copa Chile.

¿Cómo llegan Coquimbo Unido y Colo Colo?

Coquimbo Unido cortó una mala racha con dos victorias consecutivas. Los Piratas vencieron 2-1 a Cobreloa tanto en Calama como posteriormente en el Sánchez Rumoroso por Copa Chile.

Antes de esos triunfos había sufrido tres derrotas seguidas: 1-0 ante Huachipato, 3-2 frente a Cobresal y 4-2 contra Universidad de Chile.

Colo Colo muestra otra tendencia. El Cacique no perdió en sus últimos cinco compromisos y viene de superar 1-0 a Puerto Montt y 1-0 a Audax Italiano por Copa Chile. Previamente había igualado 0-0 con Audax, 1-1 ante Deportes Concepción y 0-0 frente a Huachipato.

Formaciones de Coquimbo Unido vs Colo Colo

Posible formación de Coquimbo Unido: Diego Sánchez; Francisco Salinas, Benjamín Gazzolo, Elvis Hernández, Juan Cornejo; Sebastián Galani, Alejandro Camargo; Cristián Zavala, Pablo Rodríguez, Alejandro Azócar; Nicolás Johansen. DT: Hernán Caputto.

Posible formación de Colo Colo: Gabriel Maureira; Jonathan Villagra, Arturo Vidal, Joaquín Sosa; Jeyson Rojas, Cristián Díaz, Víctor Felipe Méndez, Gedeón Díaz; Álvaro Madrid, Leandro Hernández; Javier Correa. DT: Fernando Ortiz.

Una de las novedades que prepara Ortiz está en el arco, donde Gabriel Maureira aparece como titular. También asoman los retornos de Jonathan Villagra, Joaquín Sosa, Víctor Felipe Méndez y Leandro Hernández.

¿Quién es el árbitro de Coquimbo Unido vs Colo Colo?

José Cabero será el árbitro principal del encuentro entre Coquimbo Unido y Colo Colo.

El equipo arbitral estará compuesto por:

Árbitro: José Cabero.

José Cabero. Asistente 1: José Retamal.

José Retamal. Asistente 2: Wladimir Muñoz.

Wladimir Muñoz. Cuarto árbitro: Cristián Droguett.

Cristián Droguett. VAR: Rodrigo Carvajal.

Rodrigo Carvajal. AVAR: Francisco Gaggero.

¿Dónde ver Coquimbo Unido vs Colo Colo EN VIVO?

Coquimbo Unido vs Colo Colo será transmitido por TNT Sports Premium.

El encuentro también podrá verse vía streaming por HBO Max, mientras que en AlAireLibre.cl podrás seguir gratuitamente el minuto a minuto con las principales incidencias.

Partido: Coquimbo Unido vs Colo Colo.

Coquimbo Unido vs Colo Colo. Fecha: domingo 11 de octubre.

domingo 11 de octubre. Hora: 15:00 horas.

15:00 horas. Estadio: Francisco Sánchez Rumoroso.

Francisco Sánchez Rumoroso. TV: TNT Sports Premium.

TNT Sports Premium. Streaming: HBO Max.

HBO Max. Minuto a minuto: AlAireLibre.cl.

¿Cómo está el historial reciente entre Coquimbo Unido y Colo Colo?

Los antecedentes recientes muestran una serie bastante más equilibrada de lo que indica la posición actual de ambos en la tabla.

Coquimbo Unido ganó 1-0 el último enfrentamiento disputado en el Sánchez Rumoroso, mientras que Colo Colo se impuso 3-1 en otro de los cruces recientes en el Monumental. También registraron un empate 1-1.

Los Piratas, por lo tanto, ya demostraron que pueden complicar al Cacique en casa y buscarán repetirlo justamente cuando los albos intentan empezar a descontar fechas para asegurar el campeonato.

¿Cómo está Colo Colo en la tabla de posiciones?

Colo Colo llega como líder exclusivo con 54 puntos, producto de 17 victorias, tres empates y tres derrotas.

Universidad Católica y Universidad de Chile aparecen como sus perseguidores con 42 unidades, por lo que el Cacique conserva una ventaja de 12 puntos a falta de siete fechas para completar sus 30 partidos.

Coquimbo Unido está 11° con 29 puntos, detrás de Deportes La Serena y por encima de Audax Italiano, todavía con margen para intentar acercarse a la zona de clasificación internacional.