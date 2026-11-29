Datos Clave Leandro Hernández: Fernando Ortiz respaldó al delantero tras su regreso a las canchas ante La Serena y aseguró que está arrepentido de lo sucedido. Vozinha: La familia del arquero viajó al Monumental, pero lo vio desde la banca; Ortiz abrió la puerta a que ataje en la Copa Chile. Lo que viene: Colo Colo visita a O’Higgins el miércoles 2 de diciembre a las 19:00 horas por la ida de las semifinales de la Copa Chile.

Colo Colo amanece este domingo con la mente puesta en la Copa Chile. Tras el 2-2 ante Deportes La Serena en su última noche del año en el Monumental, el campeón deja tres temas abiertos: el regreso de Leandro Hernández, la visita frustrada de la familia de Vozinha y el homenaje de la hinchada a Arturo Vidal en plena negociación por su renovación.

Ortiz y Leandro Hernández: “El fútbol y la vida continúan”

Leandro Hernández volvió a jugar ante La Serena, después de una lesión y del posterior accidente de tránsito que lo había alejado del equipo. En la conferencia posterior al partido, Fernando Ortiz fue consultado por su reaparición y le dio su respaldo.

“El ‘Chino’ tiene que hacer un clic de lo que sucedió. Él obviamente que está arrepentido de esa situación, pero el fútbol y la vida continúan. Quiero darle esa confianza que nos mostró siempre”, afirmó el técnico albo.

El respaldo no es menor en lo deportivo: Hernández suma siete goles en la Liga de Primera, el tercer goleador del plantel detrás de Javier Correa (18) y Maximiliano Romero (11), según Sportmonks. Para un equipo que se juega la Copa Chile en las próximas dos semanas, recuperar una alternativa de gol pesa.

La familia de Vozinha llegó a Macul y lo vio en la banca

El arquero caboverdiano tuvo una visita especial el sábado: sus cercanos llegaron al Monumental para acompañarlo ante La Serena. Se quedaron con las ganas de verlo atajar, porque Vozinha partió como suplente.

Ortiz dejó abierta la puerta para la semana: el técnico comentó que el arquero puede ser titular a mitad de semana en las semifinales de la Copa Chile, y espera que su familia pueda verlo en cancha. Vozinha, además, es uno de los tres finalistas al premio al mejor arquero de África en los CAF Awards.

Un lienzo para Vidal con la imagen de Aránguiz

En medio de las conversaciones para renovar su contrato, la hinchada alba dedicó un lienzo especial a Arturo Vidal durante el partido ante La Serena, con la imagen de Aránguiz. Tras el empate, el volante habló de su futuro y pidió refuerzos, algo que detallamos en “Amo a Colo Colo”: Vidal pide refuerzos para ir por la segunda Libertadores.

Rancagua, la próxima parada del campeón

Colo Colo cerró su campaña de local en el torneo con 65 puntos, como líder, y ahora cambia el chip. El miércoles 2 de diciembre a las 19:00 horas visita a O’Higgins en el Estadio El Teniente, por la ida de las semifinales de la Copa Chile.

“Queremos salir campeones”, adelantó Ortiz, quien reconoció que el rival “se hace muy fuerte de local”. “Vamos a ir a Rancagua a hacer nuestro partido y traernos un buen resultado para poder pasar a la final”, agregó.

Las otras noticias del día en el Cacique

Joaquín Sosa fue la figura del 2-2 con un doblete ante La Serena, pero el empate llegó cuando ya había salido: repasamos los números de su partido.

Ortiz destacó las variantes que probó ante La Serena pensando en la Copa Chile y valoró que el equipo mantuviera la agresividad que busca, aunque lamentó la falta de eficacia frente al arco.

La revancha de la semifinal ante O’Higgins irá solo por HBO Max.

Así llega Colo Colo a la Copa Chile

Forma reciente Colo Colo E G G G G Fecha Rival L/V Res. 28/11 La Serena

Liga de Primera L 2-2 22/11 Universidad Católica

Liga de Primera L 3-0 8/11 Ñublense

Liga de Primera V 2-1 2/11 Puerto Montt

Copa Chile L 3-0 30/10 U. de Concepción

Liga de Primera L 6-1 Datos al 29 de noviembre de 2026.

El Cacique cierra la Liga de Primera el próximo fin de semana, pero antes tiene su primera prueba de diciembre en Rancagua: una ventaja en El Teniente lo dejaría a un paso de otra final.