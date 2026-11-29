Datos Clave Lo que dijo: Arturo Vidal aseguró que quiere seguir en Colo Colo y pelear la segunda Copa Libertadores del club en 2027. La negociación: Aníbal Mosa afirmó que la sensación es que Vidal se quedará y que las conversaciones siguen este lunes. Lo que viene: Colo Colo visita a O’Higgins el miércoles 2 de diciembre por la ida de las semifinales de la Copa Chile.

Arturo Vidal habló de su futuro tras el último partido de Colo Colo en el Monumental este año, el 2-2 ante Deportes La Serena, y dejó dos mensajes: quiere quedarse en 2027 y cree que el plantel necesita refuerzos para competir en la Copa Libertadores. Sus palabras llegaron horas después de que el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, se mostrara optimista sobre su continuidad.

“Quiero ir por la segunda el próximo año”

Tras el empate, el volante valoró la reunión que sostuvo con Mosa. “De verdad que amo a Colo Colo, quiero seguir jugando, quiero ir por la segunda el próximo año, así que vamos a ver”, declaró, según recogió Cooperativa, en referencia a una segunda Copa Libertadores para el club.

También dejó un matiz sobre los tiempos de la negociación: “Esta conversación pienso yo que se podría haber dado antes, pero son cosas que el presidente quiso”, afirmó, antes de agregar que le dijo lo que pensaba y que todo quedó bien.

Sobre la temporada 2027 fue directo. “Así como estamos ahora es difícil pensar en ganar la Libertadores porque el próximo año son cuatro competencias que vamos a tener”, sostuvo Vidal, y añadió que “el equipo se tiene que reforzar bien”, con jugadores de experiencia para enfrentar a rivales sudamericanos que invierten mucho dinero.

Lo que dijo Mosa antes del partido

A su llegada al Monumental, Mosa adelantó el tono de la conversación. “Sí, yo creo que la sensación es que se va a quedar Arturo”, dijo el dirigente, que explicó que las conversaciones comenzaron hace un par de días y que seguirán este lunes.

El presidente de Blanco y Negro definió a Vidal como un líder importante especialmente para la Libertadores, aunque fue cauto con los objetivos continentales: “apuntamos a empezar a pasar de fase de grupo primero”. Además recordó que Colo Colo debe cumplir tres partidos sin público en el torneo.

El respaldo también vino desde el banco. En la previa del partido, Fernando Ortiz había dicho que Vidal tiene contrato vigente y que lo considera “una pieza fundamental”, como contamos en nuestra previa del duelo con La Serena.

Veinte minutos en el último partido del año en el Monumental

En la cancha, Vidal partió en la banca en el equipo alternativo que armó Ortiz y entró en el segundo tiempo, al igual que Álvaro Madrid, según La Tercera. De acuerdo con los datos de Sportmonks, jugó 20 minutos y dio dos pases clave, en un partido en que Colo Colo remató 23 veces pero terminó cediendo el empate a los 78 minutos.

Nuestra lectura: un sí con condiciones

A nuestro juicio, las dos partes hablan el mismo idioma sobre la continuidad, pero Vidal ya marcó su posición en la mesa. Al decir que la conversación pudo darse antes y que con este plantel es difícil pensar en la Libertadores, el capitán une su renovación a la ambición del proyecto deportivo, mientras Mosa habla de un objetivo más conservador: pasar la fase de grupos.

La próxima reunión está fijada para este lunes. Antes, el miércoles 2 de diciembre, Colo Colo visita a O’Higgins en Rancagua a las 19:00 horas por la ida de las semifinales de la Copa Chile, el título que Vidal puso como objetivo inmediato.