Datos Clave El protagonista: Joaquín Sosa anotó los dos goles de Colo Colo en el 2-2 ante Deportes La Serena, por la fecha 29. Los números: Cinco remates, cuatro al arco y dos pases clave en 63 minutos, según Sportmonks. Lo que viene: Colo Colo visita a O’Higgins el miércoles 2 de diciembre por la ida de las semifinales de la Copa Chile.

El defensor uruguayo Joaquín Sosa fue la figura del último partido de Colo Colo en el Monumental este año: marcó los dos goles del campeón en el empate 2-2 ante Deportes La Serena, el sábado por la fecha 29 de la Liga de Primera. El detalle que deja la noche es que el empate visitante llegó cuando él ya no estaba en cancha.

Ficha del partido Colo Colo 2-2 La Serena Joaquín Sosa 49′, 57′ (p) | Matías Marín 15′, Gonzalo Figueroa 78′ Liga de Primera, fecha 29 · Estadio Monumental David Arellano · sábado 28 de noviembre · Árbitro: F. Jiménez Colo Colo La Serena 61% Posesión 39% 23 Remates 10 6 Remates al arco 7 1 Ocasiones claras 1 11 Tiros de esquina 1 83% Precisión de pases 77% 5 Atajadas 4 12 Faltas 6 0 Fueras de juego 1 2 Tarjetas amarillas 2 0 Tarjetas rojas 1 Datos al 29 de noviembre de 2026.

Un cabezazo y un penal para dar vuelta el partido

La Serena se puso en ventaja a los 15 minutos con un gol de Matías Marín, tras un error defensivo de Javier Méndez, según la crónica de Emol. Colo Colo lo igualó apenas comenzó el segundo tiempo: a los 49 minutos, Sosa conectó de cabeza un tiro de esquina y puso el 1-1.

Ocho minutos después llegó el segundo. El árbitro Franco Jiménez cobró penal por una mano de Marín dentro del área y Sosa se hizo cargo del lanzamiento para el 2-1 a los 57 minutos. La Tercera destacó que la jugada del penal nació de una acción del propio defensor.

No fueron sus únicas apariciones en ataque. A los 12 minutos ya había avisado con una proyección personal y a los 34 dejó a Francisco Marchant de cara al arco, en una jugada que el volante definió desviado.

Los números de Sosa ante La Serena

Según las estadísticas de Sportmonks, Sosa terminó con cinco remates, cuatro de ellos al arco, y dos pases clave en los 63 minutos que jugó. Su nota de rendimiento en Sportmonks fue de 8.8, la más alta del partido.

Las cifras del equipo explican por dónde llegó el peligro albo. Colo Colo tuvo la pelota el 61% del tiempo, remató 23 veces contra 10 de La Serena y sumó 11 tiros de esquina contra uno de su rival. De uno de esos córners nació el primer gol de Sosa.

Un Colo Colo alternativo y un empate tardío

Fernando Ortiz aprovechó que el título ya estaba asegurado para mover el equipo. Según La Tercera, Fernando De Paul fue titular en el arco por primera vez desde el 19 de abril, Javier Méndez reemplazó a Jonathan Villagra, Tomás Alarcón entró por Álvaro Madrid y Marcos Bolados jugó como centrodelantero en lugar de Maximiliano Romero. Arturo Vidal y Madrid ingresaron en el segundo tiempo.

Sosa dejó la cancha a los 63 minutos, de acuerdo con los datos de Sportmonks. A los 78, Gonzalo Figueroa recibió un pase de Alexander Oroz y firmó el 2-2 para La Serena, que terminó con diez jugadores por la expulsión de Oroz en el descuento.

Nuestra lectura: el campeón perdió su mejor arma en la noche

A nuestro juicio, los números muestran que Sosa fue mucho más que el autor de los goles: firmó cuatro de los seis remates al arco de Colo Colo en un partido en que Colo Colo dominó la pelota pero generó apenas una ocasión clara. Tras su salida, el equipo de Ortiz no volvió a marcar y terminó cediendo el empate.

No es un dato que cambie la tabla, porque el cuadro albo ya es campeón con 65 puntos, once más que la U, pero sí deja una pista para el cierre de la temporada. En un plantel con rotación, el uruguayo llega a la Copa Chile como uno de los jugadores en mejor momento del equipo. Antes del clásico ante la UC, el propio Sosa había avisado que Colo Colo saldría a ganar pese al título, como contamos en esta nota.

Lo que viene para Colo Colo

El Cacique visita a O’Higgins en Rancagua el miércoles 2 de diciembre, a las 19:00 horas, por la ida de las semifinales de la Copa Chile. Después cierra la Liga de Primera el domingo 6 de diciembre ante Cobresal en El Salvador. Revisa también la ficha completa del 2-2 ante La Serena.