Sigue EN VIVO el partido entre Colo-Colo y Deportes La Serena por la Liga de Primera (fecha 29), este sábado 28 de noviembre a las 20:30 horas (hora de Chile). La transmisión va por TNT Sports, MAX, TNT Go y TNT Sports Premium (Chile). Aquí encontrarás el marcador al minuto, los goles, las tarjetas, los cambios y las estadísticas del partido.
El partido comienza el sáb 28 nov a las 20:30 (hora de Chile). Los goles, tarjetas y cambios aparecerán aquí en directo.
Colo-Colo (3-4-2-1) · Deportes La Serena (4-2-3-1) · ↓ sustituido · ⚽ gol
|#
|Equipo
|PJ
|DG
|Pts
|1
|•
|Colo-Colo
|28
|+32
|64
|2
|•
|Universidad de Chile
|28
|+26
|54
|3
|•
|Universidad Católica
|28
|+16
|49
|5
|▲1
|Everton
|28
|+7
|40
|6
|▼1
|Deportes Limache● EN VIVO
|29
|+6
|40
|7
|•
|Deportes La Serena
|28
|-1
|40
|8
|•
|Deportes Concepción
|28
|0
|39
|9
|•
|Palestino
|28
|0
|38
Minuto a minuto
El relato comenzará con el pitazo inicial.
Colo-Colo no contará con Javier Correa (18 goles), su máximo goleador, por lesión.
Colo-Colo ganó 4 de sus últimos 5 partidos.
Colo-Colo ganó 10 de sus 14 partidos como local en el torneo.
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Formaciones probablesProbable
DT Fernando Ortiz
- Diego UlloaLesionado
- Claudio AquinoLesionado
- Javier CorreaLesionado
- Arturo VidalLesionado
DT F. Perez Gutierrez
- Nicolás StefanelliLesionado
- Andrés ZaniniLesionado
Formación probable. Se reemplaza sola por la oficial cerca de una hora antes del inicio.
CampañaLiga de Primera 2026
Goleadores
- Javier CorreaLesionado18goles
- Maximiliano Romero11goles
- Leandro Hernández7goles
- Jeisson Vargas9goles
- Felipe Chamorro7goles
- Matías Marín6goles
Últimos resultados
- Universidad Católica22 nov. · Liga de Primera · localG 3-0
- Ñublense8 nov. · Liga de Primera · visitaG 2-1
- Deportes Puerto Montt2 nov. · Copa Chile · localG 3-0
- Universidad de Concepción30 oct. · Liga de Primera · localG 6-1
- Palestino25 oct. · Liga de Primera · visitaE 1-1
- Deportes Limache22 nov. · Liga de Primera · visitaG 2-1
- Palestino7 nov. · Liga de Primera · localG 1-0
- Huachipato1 nov. · Liga de Primera · visitaE 0-0
- Deportes Concepción24 oct. · Liga de Primera · localG 3-1
- Everton11 oct. · Liga de Primera · visitaP 2-3
Historial33 partidos oficiales
- 30 may. 2026Deportes La Serena2-4Colo-Colo
- 19 jul. 2025Colo-Colo2-1Deportes La Serena
- 16 feb. 2025Deportes La Serena1-3Colo-Colo
- 10 jul. 2022Colo-Colo3-0Deportes La Serena
- 13 feb. 2022Deportes La Serena1-1Colo-Colo
Tabla de posicionesFase regular 2026
|#
|Club
|PJ
|DG
|Pts
|Forma
|1
|Colo-Colo
|28
|+32
|64
|PEGGG
|2
|Universidad de Chile
|28
|+26
|54
|GGPGG
|3
|Universidad Católica
|28
|+16
|49
|PEGGP
|4
|Coquimbo Unido
|27
|+5
|41
|GPGGG
|5
|Deportes Limache
|28
|+7
|40
|EGGPP
|6
|Everton
|28
|+7
|40
|GPEPP
|7
|Deportes La Serena
|28
|-1
|40
|PGEGG
Datos: Sportmonks · horarios en hora de Chile · actualizado 28/11 18:26