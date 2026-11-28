Datos Clave Baja: Eduardo Vargas, goleador de la U con 14 goles en la liga, no estará ante Deportes Concepción tras su operación en la mano derecha. Tamayo: Gago evitó adelantar si Bianneider Tamayo seguirá en la U y pidió escuchar primero al futbolista. Domingo: La U visita a Concepción a las 18:00 horas, segunda con 54 puntos y cinco de ventaja sobre la UC.

La U de Chile llega al sábado con la cabeza en Concepción. Fernando Gago confirmó que Eduardo Vargas no estará disponible para el partido del domingo, se refirió a la suspensión de Marcelo Morales y evitó adelantar el futuro de Bianneider Tamayo. Todo, a un día de una visita que puede darle a los azules el Chile 2 de la Copa Libertadores 2027.

Sin Vargas, la U pierde a su goleador

“Eduardo no estará disponible para el partido”, anunció Gago en declaraciones recogidas por La Tercera. El delantero fue operado el lunes 23 de noviembre de una fractura metacarpiana en su mano derecha, sufrida en el triunfo por 1-0 ante O’Higgins, el partido en que marcó el gol de la victoria.

La baja pesa: Vargas es el máximo artillero del equipo en la Liga de Primera con 14 goles, el doble que Agustín Arce, segundo con siete, según los datos de Sportmonks. La meta del club es recuperarlo para las semifinales de la Copa Chile ante Coquimbo Unido, que se juegan el jueves 3 de diciembre en el Sánchez Rumoroso y el jueves 10 de diciembre en El Teniente de Rancagua, ambas a las 18:00 horas.

Morales, suspendido por la décima amarilla

El otro ausente es Marcelo Morales, a quien el club acaba de comprarle el pase hasta 2029. El defensor completó su décima tarjeta amarilla y Gago le bajó el perfil: “Hay que analizar si las tarjetas están bien puestas y en que momento fueron”, afirmó, antes de agregar que hay jugadores que por sus características reciben más tarjetas.

Tamayo y Aránguiz: dos futuros abiertos

Consultado por una posible salida de Bianneider Tamayo a fin de año, el técnico pidió calma. “No tengo la verdad para decirle a un chico si se queda o se va, hay que escuchar al futbolista”, reconoció, y agregó que hay que ver el momento y la situación de cada jugador.

Con Charles Aránguiz fue más directo, como contamos el viernes: Gago quiere que renueve. El presidente de Azul Azul, Eduardo Álamos, insiste en que la decisión llegará al cierre de la temporada: “Charles quiere llegar al final del año para ver qué es lo que va a hacer, como lo ha hecho siempre”, declaró.

“Uno de los equipos más intensos que he dirigido”

En la previa, Gago también destacó el ritmo de su plantel. “Uno de los equipos más intensos que he dirigido es este; de intensidad en números y lo que analizan los preparadores físicos, pero también en lo que es el ritmo de los partidos y cómo se sostiene el juego”, aseguró en conferencia de prensa.

Sobre el rival, el DT dejó claro que la U no cambiará su libreto. “Dependemos de nosotros para lograr la clasificación y es un partido importante para seguir en el crecimiento que tenemos”, afirmó.

Qué necesita la U en Concepción

La U es segunda con 54 puntos en 28 partidos, cinco más que Universidad Católica (49) y diez menos que el campeón Colo Colo (64). Con un triunfo llegaría a 57 y la UC, aunque gane sus dos partidos, ya no podría pasar de 55. El duelo ante Deportes Concepción es este domingo 29 de noviembre a las 18:00 horas en el Ester Roa Rebolledo, a la misma hora en que los cruzados reciben a Huachipato.

Forma reciente U de Chile G G G P G Fecha Rival L/V Res. 21/11 O’Higgins

Liga de Primera V 1-0 8/11 Cobresal

Liga de Primera L 2-1 5/11 Antofagasta

Copa Chile L 4-0 1/11 Universidad Católica

Liga de Primera V 0-1 26/10 Everton

Liga de Primera L 4-1 Datos al 28 de noviembre de 2026.

Si gana en el Ester Roa, la U llegará a la última fecha con el Chile 2 en el bolsillo y la mira puesta en la Copa Chile.