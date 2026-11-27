Datos Clave Abonos: La U publicó los valores de sus Abonos 2027, desde $63.500 hasta $1.064.000, con precios rebajados en todas las categorías. Directiva: Azul Azul confirmó las salidas de Cristian Aubert, Mauricio Etcheverry y Cristóbal Güell, y el regreso de Felipe De Pablo. Domingo: La U visita a Deportes Concepción a las 18:00 horas, segunda con 54 puntos y cinco de ventaja sobre la UC.

La semana de U de Chile sigue moviéndose fuera de la cancha. El club publicó este viernes los precios de sus abonos para 2027, el año de su centenario, y la nueva directiva de Azul Azul, encabezada por Eduardo Álamos, dejó definidas sus primeras salidas, llegadas y la comisión que negociará con la Universidad de Chile. Todo, a dos días de la visita a Deportes Concepción.

Abonos 2027: precios rebajados para el centenario

La U dio a conocer en su cuenta oficial de Instagram los valores de los Abonos 2027, bajo el lema “Los 100 años de la U son a estadio lleno”. Según el detalle publicado por el club, todas las categorías tienen precios rebajados.

Desde: $63.500, la renovación infantil en Galería Sur y Norte.

$63.500, la renovación infantil en Galería Sur y Norte. Hasta: $1.064.000, un abono adulto nuevo en Bajo Marquesina.

$1.064.000, un abono adulto nuevo en Bajo Marquesina. Incluye: los 15 partidos de local del Torneo Nacional 2027 y los partidos en casa de la fase de grupos de la Copa Chile y la Copa de la Liga.

La publicación no menciona los partidos internacionales, aunque la U ya tiene asegurada su presencia en un torneo de Conmebol en 2027, sea Copa Libertadores o Copa Sudamericana, como detalló Cooperativa.

Entradas más baratas desde ya, también para el cierre de 2026

Los abonos son la segunda parte de la medida que Álamos anunció el jueves tras la reunión de directorio. “Esta nueva lista de precios de entradas va a ser efectiva desde el día de hoy. O sea, vamos a terminar el año con los nuevos precios, no solamente para el 2027”, explicó el presidente de la concesionaria.

La galería costará $11.000 en todos los partidos del Campeonato Nacional, clásicos incluidos, y $9.000 en los tres primeros partidos de Copa Chile y Copa de la Liga. Los abonos, según el mismo Álamos, bajan hasta un 30%. El primer partido con los nuevos valores será el cierre de la liga ante Unión La Calera, con estadio todavía por confirmar.

Tres salidas, un regreso y la comisión para la universidad

La nueva administración también ordenó su equipo. Azul Azul confirmó la salida de tres nombres de la gestión anterior: Cristian Aubert, que era asesor comercial; Mauricio Etcheverry, a cargo de la logística, y Cristóbal Güell, gerente de finanzas. A la vez, anunció el regreso de Felipe De Pablo, que deja la gerencia comercial y de marketing de la ANFP para asumir como gerente de desarrollo, según informó BioBioChile.

El otro frente es la Casa de Estudios. Álamos informó que la comisión a cargo del nuevo convenio con la Universidad de Chile la integrarán Macarena Letelier, Gonzalo Molina y Fernando Coloma. “Estuvo intenso, pero muy, muy productivo”, dijo sobre la reunión de directorio, y agregó que todavía no se han sentado a conversar con la universidad: “Vamos a ver las posiciones de ambas partes y ojalá sea lo antes posible para tranquilidad de todos”.

En la cancha: Arce, Morales y el Chile 2 en Concepción

En lo deportivo, Agustín Arce habló de su futuro y dijo que seguir en la U sería un sueño, aunque nadie le ha comunicado nada sobre su contrato. Un día antes, la U había resuelto otro tema pendiente con la compra del pase de Marcelo Morales hasta 2029.

El domingo, a las 18:00 horas, la U visita a Deportes Concepción. Los azules son segundos con 54 puntos, cinco más que Universidad Católica a dos fechas del final, y llegan con tres triunfos seguidos en todas las competiciones: 4-0 ante Antofagasta, 2-1 ante Cobresal y 1-0 en Rancagua ante O’Higgins, según los registros de Sportmonks. Eduardo Vargas sigue siendo su goleador en la liga, con 14 tantos.

Forma reciente U de Chile G G G P G Fecha Rival L/V Res. 21/11 O’Higgins

Liga de Primera V 1-0 8/11 Cobresal

Liga de Primera L 2-1 5/11 Antofagasta

Copa Chile L 4-0 1/11 Universidad Católica

Liga de Primera V 0-1 26/10 Everton

Liga de Primera L 4-1 Datos al 27 de noviembre de 2026.

Después de Concepción, la U cerrará la liga ante Unión La Calera y luego jugará las semifinales de la Copa Chile ante Coquimbo Unido.