Sigue EN VIVO el partido entre Coquimbo Unido y Deportes Limache por la Liga de Primera (fecha 29), este sábado 28 de noviembre a las 18:00 horas (hora de Chile). La transmisión va por TNT Sports, MAX, TNT Go y TNT Sports Premium (Chile). Aquí encontrarás el marcador al minuto, los goles, las tarjetas, los cambios y las estadísticas del partido.
El partido comienza el sáb 28 nov a las 18:00 (hora de Chile). Los goles, tarjetas y cambios aparecerán aquí en directo.
Coquimbo Unido (4-2-3-1) · Deportes Limache (4-3-3) · ↓ sustituido · ⚽ gol
|#
|Equipo
|PJ
|DG
|Pts
|2
|Universidad de Chile
|28
|+26
|54
|3
|Universidad Católica
|28
|+16
|49
|4
|Coquimbo Unido
|27
|+5
|41
|5
|Deportes Limache
|28
|+7
|40
|6
|Everton
|28
|+7
|40
|7
|Deportes La Serena
|28
|-1
|40
Minuto a minuto
El relato comenzará con el pitazo inicial.
Coquimbo Unido (4.º) y Deportes Limache (5.º) están separados por 1 punto.
Coquimbo Unido ganó 4 de sus últimos 5 partidos.
Coquimbo Unido: Nicolas Johansen (9 goles); Deportes Limache: D. Castro (15 goles, 3.º del torneo).
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Formaciones probablesProbable
DT Héctor Caputto Gómez
DT Víctor Rivero Faccioli
- Ramón MartínezLesionado
- Yerko GonzalezLesionado
Formación probable. Se reemplaza sola por la oficial cerca de una hora antes del inicio.
CampañaLiga de Primera 2026
Goleadores
- Nicolas Johansen9goles
- L. Riveros5goles
- Guido Vadalá5goles
- D. Castro15goles
- Gonzalo Ariel Sosa8goles
- Jean Meneses6goles
Últimos resultados
- Unión La Calera24 nov. · Copa Chile · localE 1-1
- Everton21 nov. · Liga de Primera · localG 2-1
- Audax Italiano8 nov. · Liga de Primera · visitaG 1-0
- Unión La Calera4 nov. · Copa Chile · visitaG 2-0
- Unión La Calera30 oct. · Liga de Primera · localG 1-0
- Deportes La Serena22 nov. · Liga de Primera · localP 1-2
- Universidad Católica8 nov. · Liga de Primera · visitaP 0-3
- Audax Italiano2 nov. · Liga de Primera · localG 2-0
- Universidad de Concepción25 oct. · Liga de Primera · visitaG 1-0
- Palestino11 oct. · Liga de Primera · localE 2-2
Historial8 partidos oficiales
- 1 jul. 2026Deportes Limache1-1Coquimbo Unido
- 23 jun. 2026Coquimbo Unido1-1Deportes Limache
- 31 may. 2026Deportes Limache2-3Coquimbo Unido
- 21 ene. 2026Coquimbo Unido3-2Deportes Limache
- 2 ago. 2025Coquimbo Unido2-1Deportes Limache
Tabla de posicionesFase regular 2026
|#
|Club
|PJ
|DG
|Pts
|Forma
|1
|Colo-Colo
|28
|+32
|64
|PEGGG
|2
|Universidad de Chile
|28
|+26
|54
|GGPGG
|3
|Universidad Católica
|28
|+16
|49
|PEGGP
|4
|Coquimbo Unido
|27
|+5
|41
|GPGGG
|5
|Deportes Limache
|28
|+7
|40
|EGGPP
|6
|Everton
|28
|+7
|40
|GPEPP
Datos: Sportmonks · horarios en hora de Chile · actualizado 28/11 16:05