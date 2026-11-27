Datos Clave La decisión: El directorio de la ANFP no elevó a denuncia las acusaciones de La Calera y la UdeC contra Cobresal y Deportes Limache. Sin suspensión: Según BioBioChile, la ANFP también rechazó suspender la última fecha del torneo, como pedían los cementeros. Lo que queda: El oficial de cumplimiento de la ANFP debe decidir si lleva el caso al Tribunal de Disciplina.

La pelea por la permanencia no se resolverá, por ahora, en los escritorios. El directorio de la ANFP, todavía encabezado por Pablo Milad, decidió este viernes 27 de noviembre no elevar a denuncia las acusaciones que Unión La Calera y Universidad de Concepción presentaron contra Cobresal y Deportes Limache.

Los dos clubes que hoy ocupan la zona de descenso pedían abrir un proceso por el pago de finiquitos, pero la mesa directiva no respaldó la solicitud. La última palabra queda ahora en manos del oficial de cumplimiento del ente rector, que debe determinar si presenta las denuncias ante el Tribunal de Disciplina.

La Calera pedía sanciones y frenar la última fecha

Según informó BioBioChile, que citó a En Cancha, los cementeros, con el respaldo de la UdeC, no solo buscaban sanciones para sus rivales: también pedían suspender la fecha final del campeonato. La ANFP rechazó esa petición, y la acusación solo podría seguir su curso por el canal de denuncias anónimas de la asociación.

Las acusaciones apuntan a tres casos de contratos y pagos de jugadores, todos ellos reclamados por La Calera y sin una resolución de los órganos de la ANFP:

Agustín Nadruz: La Calera sostiene que Cobresal lo dejó salir libre a Sarmiento de Junín tras pagarle una indemnización.

La Calera sostiene que Cobresal lo dejó salir libre a Sarmiento de Junín tras pagarle una indemnización. César Pinares: su desvinculación de Limache habría costado $150 millones, al menos $50 millones más que las obligaciones registradas oficialmente, según el reclamo.

su desvinculación de Limache habría costado $150 millones, al menos $50 millones más que las obligaciones registradas oficialmente, según el reclamo. Joaquín Montecinos: el reclamo menciona un supuesto contrato de derechos de imagen por $36 millones con una empresa ligada al presidente de Limache, César Villegas.

Ninguno de los clubes acusados ha sido sancionado. El caso de Cobresal ya venía en estudio desde la semana pasada, como explicamos en la nota sobre qué arriesgan Limache y Cobresal.

Una tabla que se define con la pelota

El reclamo tiene una razón deportiva evidente. Tras 28 fechas, La Calera es penúltima con 27 puntos y la UdeC, colista con 26; ambas están en zona de descenso. Cobresal, antepenúltimo con 30, es el rival directo más cercano, mientras Limache marcha quinto con 40 puntos, en puesto de Copa Sudamericana.

Con la vía administrativa sin apoyo del directorio, los dos equipos dependen de lo que hagan en cancha. Y se enfrentan entre ellos: el domingo 29 de noviembre a las 20:30 horas, La Calera recibe a la UdeC en el Nicolás Chahuán, en un partido que puede condenar al Campanil si gana el local.

Qué significa para La Calera y la UdeC

En nuestra lectura, la decisión del directorio les quita a los dos colistas una carta que buscaba cambiar la tabla fuera de la cancha a dos fechas del final. La puerta no está cerrada del todo, porque el oficial de cumplimiento aún puede llevar el caso al tribunal, pero cualquier eventual resolución difícilmente llegaría antes del cierre del torneo.

El calendario sigue igual: la penúltima fecha se juega este fin de semana y la última, con los partidos de la zona baja en simultáneo, el domingo 6 de diciembre.