Datos Clave La carta: Robert Nicholson, de Warner, escribió a la ANFP y a los clubes de cara al próximo Consejo de Presidentes. Los reclamos: El clásico universitario adelantado, las denuncias que pueden mover el descenso y la falta de un calendario. Lo pendiente: La final de la Copa Chile no tiene sede confirmada y el partido por el Chile 4 no tiene fecha.

El cierre de la temporada sumó un nuevo frente para la ANFP. TNT Sports, la señal que transmite la Liga de Primera, envió una carta a la asociación y a los clubes en la que cuestiona la gestión de la recta final del torneo, según reveló La Tercera. El escrito, firmado por Robert Nicholson, Head of Sports Chile de Warner, apunta a tres temas: un clásico que cambió de hora, los escritoriazos y un calendario que todavía no existe.

La misiva fue enviada días después del clásico universitario y está dirigida a los representantes de los clubes de cara al próximo Consejo de Presidentes. Su contenido se conoció este jueves, con el torneo a dos fechas del final.

El clásico que pasó de las 17:15 a las 12:30

El primer reclamo es por el clásico universitario del domingo 1 de noviembre en el Claro Arena, que la UC ganó 1-0 con gol de Clemente Montes. El partido estaba programado para las 17:15 horas, pero se adelantó a las 12:30 por pedido de la Delegación Presidencial, ante el sistema frontal y las lluvias pronosticadas para la Región Metropolitana.

“La autoridad modificó unilateralmente el horario del partido, afectando la línea de negocio de TNT Sports y sus proyecciones”, señala la carta. Y agrega: “No basta con convocarnos a reuniones de emergencia: el producto pertenece a la ANFP y, a nuestro entender, le corresponde velar por el cumplimiento de los acuerdos y de programación con su principal stakeholder”.

“¿A qué se juega?”: la queja por los escritoriazos

El segundo punto son las denuncias anónimas contra Deportes Limache y Cobresal, que la ANFP revisa a dos fechas del final y que pueden alterar la tabla del descenso. Según La Tercera, los antecedentes apuntan al finiquito de César Pinares en Limache y a un pago vinculado a la salida de Agustín Nadruz en Cobresal, casos que repasamos en lo que arriesgan ambos clubes.

“Nos preocupa la falta de claridad en la definición de los campeonatos y su impacto en el producto. Es el cuarto año consecutivo que ocurren denuncias y restas de puntos en el mismo torneo”, plantea Nicholson. La carta también pregunta cómo quedará regulado el tema en las bases de 2027: “¿a qué se juega?, ¿para qué existen 30 fechas si, en el caso del descenso, lo deportivo queda aislado?”.

Las fechas que TNT pide y la ANFP todavía no fija

El tercer reclamo es el calendario. “Necesitamos con urgencia el borrador del tramo final de la temporada, ya que son fechas clave para la comunicación del negocio”, sostiene la carta. Este es el estado de las definiciones que quedan:

Fecha 30: programada, con cinco partidos simultáneos el domingo 6 de diciembre a las 18:00 horas.

programada, con cinco partidos simultáneos el domingo 6 de diciembre a las 18:00 horas. Semifinales de Copa Chile: O’Higgins recibe a Colo Colo el miércoles 2 de diciembre a las 19:00 en El Teniente y Coquimbo Unido a la U el jueves 3 a las 18:00. Las vueltas son el jueves 10, y la sede del duelo entre albos y celestes está por confirmarse.

O’Higgins recibe a Colo Colo el miércoles 2 de diciembre a las 19:00 en El Teniente y Coquimbo Unido a la U el jueves 3 a las 18:00. Las vueltas son el jueves 10, y la sede del duelo entre albos y celestes está por confirmarse. Final de Copa Chile: fijada para el domingo 13 de diciembre, pero sin estadio. La ANFP estudia Concepción, porque el Nacional y Santa Laura tienen conciertos.

fijada para el domingo 13 de diciembre, pero sin estadio. La ANFP estudia Concepción, porque el Nacional y Santa Laura tienen conciertos. Chile 4: el partido entre el tercero de la Liga, hoy Universidad Católica, y el campeón de Copa Chile, o un equipo de posición inferior según quién gane la copa, no tiene fecha ni sede. El ganador irá a la fase previa de la Copa Libertadores 2027.

Nuestra lectura: tres definiciones sin fecha a diez días del final

A nuestro juicio, el peso de la carta no está en el horario de un clásico que ya se jugó, sino en lo que viene. A diez días del cierre de la Liga, quedan abiertas tres definiciones que dependen de la ANFP: el estadio de la final, la fecha del partido por el Chile 4 y el resultado de las denuncias que pueden mover el descenso después de la fecha 30.

El margen es estrecho. Entre las vueltas de semifinales y la final de Copa Chile hay solo tres días, y el duelo por el Chile 4 recién puede jugarse cuando se conozca al campeón de la copa, es decir, después del 13 de diciembre. Para la señal que transmite, cada día sin calendario es un partido que no puede anunciar.

La respuesta de la asociación debería llegar en el próximo Consejo de Presidentes, donde la carta estará sobre la mesa.