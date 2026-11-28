Universidad de Chile visita a Deportes Concepción este domingo 29 de noviembre a las 18:00 horas en el estadio Ester Roa Rebolledo, por la fecha 29 de la Liga de Primera. El partido se transmite por TNT Sports Premium y en streaming por HBO Max.

Ficha del partido Fecha: Domingo 29 de noviembre Hora: 18:00 (Chile) Estadio: Estadio Municipal Alcaldesa Ester Roa Rebolledo Competencia: Liga de Primera, fecha 29 Árbitro: R. Carvajal Transmisión: TNT Sports Premium y HBO Max Datos al 28 de noviembre de 2026.

Horario y transmisión de Concepción ante la U

Liga de Primera 2026 · Fecha 29 Deportes Concepción 8.º · 39 pts Domingo 29 de noviembre Dom 29/11 18:00 hora de Chile Universidad de Chile 2.º · 54 pts Estadio Estadio Municipal Alcaldesa Ester Roa Rebolledo Ciudad Concepción · 33.000 pl. Árbitro R. Carvajal Clima 23 °C Cómo ver en vivo: TNT Sports · TNT Go → En racha Universidad de Chile ganó 4 de sus últimos 5 partidos. Sus goleadores Deportes Concepción: J. Larrivey (7 goles); Universidad de Chile: Eduardo Vargas (14 goles). Último duelo Universidad de Chile ganó 2-1 como local el 30 may. 2026. Dónde ver Formaciones probables Campaña Goleadores Últimos resultados Historial Tabla Dónde ver EN VIVO EN VIVO TNT Sports Televisión · Chile EN VIVO TNT Go Streaming · Chile Formaciones probables Probable Deportes Concepción Universidad de Chile Deportes Concepción 4-2-3-1 DT Fernando Díaz Seguel 25 N. Araya 4 A. Cáceres 28 González 21 N. Rodríguez3 goles 3 D. Carrasco 16 M. Sandoval 18 Y. Rodríguez 24 M. Cavalleri 23 Riquelme 30 E. Espinoza 32 J. Larrivey7 goles 7 goles Bajas Fausto Grillo Suspendido Universidad de Chile 3-5-2 DT Fernando Gago 25 Castellón 5 Ramírez 22 Zaldivia 6 Fernández 14 Morales 20 Aránguiz 23 Vásquez 29 Barrera 7 Guerrero4 goles 4 goles 28 Arce7 goles 11 Vargas14 goles 14 goles Bajas Igor Lichnovsky Suspendido Formación probable. Se reemplaza sola por la oficial cerca de una hora antes del inicio. Campaña Liga de Primera 2026 Deportes Concepción Balance en 28 partidos 11G · 6E · 11P 30 Goles marcados 1,07 por partido 30 Goles recibidos 1,07 por partido 11 Vallas invictas 39 % de los partidos 45,9 % Posesión media 13,1 Remates por partido 3,5 al arco 4,3 Córners por partido Local 6G · 4E · 4P Visita 5G · 2E · 7P Universidad de Chile Balance en 28 partidos 16G · 6E · 6P 48 Goles marcados 1,71 por partido 22 Goles recibidos 0,79 por partido 12 Vallas invictas 43 % de los partidos 58,6 % Posesión media 15,0 Remates por partido 5,4 al arco 6,2 Córners por partido Local 10G · 3E · 1P Visita 6G · 3E · 5P Goleadores Deportes Concepción J. Larrivey 7 goles

Jorge Henríquez 5 goles

Norman Rodriguez 3 goles Universidad de Chile Eduardo Vargas 14 goles

Agustín Arce 7 goles

Maximiliano Guerrero 4 goles Últimos resultados Deportes Concepción Huachipato 22 nov. · Liga de Primera · visita E 0-0

Everton 7 nov. · Liga de Primera · visita G 2-0

Palestino 2 nov. · Liga de Primera · local G 1-0

Deportes La Serena 24 oct. · Liga de Primera · visita P 1-3

Unión La Calera 11 oct. · Liga de Primera · local E 1-1 Universidad de Chile O'Higgins 21 nov. · Liga de Primera · visita G 1-0

Cobresal 8 nov. · Liga de Primera · local G 2-1

Deportes Antofagasta 5 nov. · Copa Chile · local G 4-0

Universidad Católica 1 nov. · Liga de Primera · visita P 0-1

Everton 26 oct. · Liga de Primera · local G 4-1 Historial 11 partidos oficiales 3 victorias 3 empates victorias 5 Universidad de Chile 2-1 Deportes Concepción

Universidad de Chile 2-2 Deportes Concepción

Deportes Concepción 2-1 Universidad de Chile

Universidad de Chile 2-0 Deportes Concepción

Deportes Concepción 2-2 Universidad de Chile Tabla de posiciones Fase regular 2026 # Club PJ DG Pts Forma 1 Colo-Colo Colo-Colo 28 +32 64 PEGGG 2 Universidad de Chile Universidad de Chile 28 +26 54 GGPGG 3 Universidad Católica Universidad Católica 28 +16 49 PEGGP 4 Coquimbo Unido Coquimbo Unido 27 +5 41 GPGGG 5 Deportes Limache Deportes Limache 28 +7 40 EGGPP 6 Everton Everton 28 +7 40 GPEPP 8 Deportes Concepción Deportes Concepción 28 0 39 EPGGE Datos: Sportmonks · horarios en hora de Chile · actualizado 28/11 17:15

Fecha: domingo 29 de noviembre de 2026.

domingo 29 de noviembre de 2026. Hora: 18:00 horas de Chile.

18:00 horas de Chile. Estadio: Ester Roa Rebolledo, Concepción.

Ester Roa Rebolledo, Concepción. TV: TNT Sports Premium.

TNT Sports Premium. Streaming: HBO Max.

El duelo se juega en paralelo con Universidad Católica vs Huachipato: la liga programó ambos partidos a la misma hora porque los dos definen el Chile 2. Ese encuentro, a diferencia del de la U, irá solo por HBO Max.

¿Cómo llegan Deportes Concepción y la U?

Cómo llegan Deportes Concepción E G G P E Fecha Rival L/V Res. 22/11 Huachipato

Liga de Primera V 0-0 7/11 Everton

Liga de Primera V 2-0 2/11 Palestino

Liga de Primera L 1-0 24/10 La Serena

Liga de Primera V 1-3 11/10 Unión La Calera

Liga de Primera L 1-1 U de Chile G G G P G Fecha Rival L/V Res. 21/11 O’Higgins

Liga de Primera V 1-0 8/11 Cobresal

Liga de Primera L 2-1 5/11 Antofagasta

Copa Chile L 4-0 1/11 Universidad Católica

Liga de Primera V 0-1 26/10 Everton

Liga de Primera L 4-1 L: local, V: visita. G: ganó, E: empató, P: perdió. Datos al 28 de noviembre de 2026.

El equipo de Fernando Gago llega con cuatro triunfos en sus últimos cinco partidos, el último un 1-0 en su visita a O’Higgins. Su única caída en ese tramo fue el 0-1 ante la UC. Es segundo con 54 puntos y tiene la defensa menos batida del torneo, con 22 goles en contra en 28 fechas, ocho menos que Colo Colo y el propio Deportes Concepción, que lo siguen con 30.

Deportes Concepción es octavo con 39 puntos y viene de empatar 0-0 con Huachipato. Antes había ganado dos partidos seguidos, ante Everton (2-0) y Palestino (1-0).

El historial entre Concepción y la U

Historial reciente Deportes Concepción 3 · Empates 3 · U de Chile 5 (11 partidos desde 2005) Fecha Partido Torneo 30/05/2026 U de Chile 2-1 Deportes Concepción Liga de Primera 18/07/2013 U de Chile 2-2 Deportes Concepción Copa Chile 04/07/2013 Deportes Concepción 2-1 U de Chile Copa Chile 03/08/2011 U de Chile 2-0 Deportes Concepción Liga de Primera 27/07/2011 Deportes Concepción 2-2 U de Chile Liga de Primera Datos al 28 de noviembre de 2026.

Desde 2005, en la base de Sportmonks, Deportes Concepción y la U se han enfrentado 11 veces, con cinco triunfos azules, tres del León de Collao y tres empates. El último cruce fue en la primera rueda, el 30 de mayo, cuando la U ganó 2-1 como local. Antes de ese partido, el registro no mostraba un duelo entre ambos desde un 2-2 por Copa Chile en julio de 2013.

El Chile 2 en juego en el Ester Roa

Tabla Liga de Primera # Equipo PJ G E P DG Pts 1 Colo Colo 28 20 4 4 +32 64 2 U de Chile 28 16 6 6 +26 54 3 Universidad Católica 28 15 4 9 +16 49 7 La Serena 28 10 10 8 -1 40 8 Deportes Concepción 28 11 6 11 0 39 9 Palestino 28 11 5 12 0 38 Datos al 28 de noviembre de 2026.

La U llega con cinco puntos de ventaja sobre la UC a dos fechas del final: si gana en Concepción, asegura el segundo lugar y el cupo directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027 sin depender de nadie. Las palabras de Gago antes del viaje están en su respaldo a Aránguiz.