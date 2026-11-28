Universidad de Chile visita a Deportes Concepción este domingo 29 de noviembre a las 18:00 horas en el estadio Ester Roa Rebolledo, por la fecha 29 de la Liga de Primera. El partido se transmite por TNT Sports Premium y en streaming por HBO Max.
Horario y transmisión de Concepción ante la U
Universidad de Chile ganó 4 de sus últimos 5 partidos.
Deportes Concepción: J. Larrivey (7 goles); Universidad de Chile: Eduardo Vargas (14 goles).
Universidad de Chile ganó 2-1 como local el 30 may. 2026.
Dónde ver EN VIVO
Formaciones probablesProbable
DT Fernando Díaz Seguel
- Fausto GrilloSuspendido
DT Fernando Gago
- Igor LichnovskySuspendido
Formación probable. Se reemplaza sola por la oficial cerca de una hora antes del inicio.
CampañaLiga de Primera 2026
Goleadores
- J. Larrivey7goles
- Jorge Henríquez5goles
- Norman Rodriguez3goles
- Eduardo Vargas14goles
- Agustín Arce7goles
- Maximiliano Guerrero4goles
Últimos resultados
- Huachipato22 nov. · Liga de Primera · visitaE 0-0
- Everton7 nov. · Liga de Primera · visitaG 2-0
- Palestino2 nov. · Liga de Primera · localG 1-0
- Deportes La Serena24 oct. · Liga de Primera · visitaP 1-3
- Unión La Calera11 oct. · Liga de Primera · localE 1-1
- O'Higgins21 nov. · Liga de Primera · visitaG 1-0
- Cobresal8 nov. · Liga de Primera · localG 2-1
- Deportes Antofagasta5 nov. · Copa Chile · localG 4-0
- Universidad Católica1 nov. · Liga de Primera · visitaP 0-1
- Everton26 oct. · Liga de Primera · localG 4-1
Historial11 partidos oficiales
- 30 may. 2026Universidad de Chile2-1Deportes Concepción
- 18 jul. 2013Universidad de Chile2-2Deportes Concepción
- 4 jul. 2013Deportes Concepción2-1Universidad de Chile
- 3 ago. 2011Universidad de Chile2-0Deportes Concepción
- 27 jul. 2011Deportes Concepción2-2Universidad de Chile
Tabla de posicionesFase regular 2026
|#
|Club
|PJ
|DG
|Pts
|Forma
|1
|Colo-Colo
|28
|+32
|64
|PEGGG
|2
|Universidad de Chile
|28
|+26
|54
|GGPGG
|3
|Universidad Católica
|28
|+16
|49
|PEGGP
|4
|Coquimbo Unido
|27
|+5
|41
|GPGGG
|5
|Deportes Limache
|28
|+7
|40
|EGGPP
|6
|Everton
|28
|+7
|40
|GPEPP
|8
|Deportes Concepción
|28
|0
|39
|EPGGE
Datos: Sportmonks · horarios en hora de Chile · actualizado 28/11 17:15
- Fecha: domingo 29 de noviembre de 2026.
- Hora: 18:00 horas de Chile.
- Estadio: Ester Roa Rebolledo, Concepción.
- TV: TNT Sports Premium.
- Streaming: HBO Max.
El duelo se juega en paralelo con Universidad Católica vs Huachipato: la liga programó ambos partidos a la misma hora porque los dos definen el Chile 2. Ese encuentro, a diferencia del de la U, irá solo por HBO Max.
¿Cómo llegan Deportes Concepción y la U?
El equipo de Fernando Gago llega con cuatro triunfos en sus últimos cinco partidos, el último un 1-0 en su visita a O’Higgins. Su única caída en ese tramo fue el 0-1 ante la UC. Es segundo con 54 puntos y tiene la defensa menos batida del torneo, con 22 goles en contra en 28 fechas, ocho menos que Colo Colo y el propio Deportes Concepción, que lo siguen con 30.
Deportes Concepción es octavo con 39 puntos y viene de empatar 0-0 con Huachipato. Antes había ganado dos partidos seguidos, ante Everton (2-0) y Palestino (1-0).
El historial entre Concepción y la U
Desde 2005, en la base de Sportmonks, Deportes Concepción y la U se han enfrentado 11 veces, con cinco triunfos azules, tres del León de Collao y tres empates. El último cruce fue en la primera rueda, el 30 de mayo, cuando la U ganó 2-1 como local. Antes de ese partido, el registro no mostraba un duelo entre ambos desde un 2-2 por Copa Chile en julio de 2013.
El Chile 2 en juego en el Ester Roa
La U llega con cinco puntos de ventaja sobre la UC a dos fechas del final: si gana en Concepción, asegura el segundo lugar y el cupo directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027 sin depender de nadie. Las palabras de Gago antes del viaje están en su respaldo a Aránguiz.