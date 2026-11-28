Universidad Católica recibe a Huachipato este domingo 29 de noviembre a las 18:00 horas en el Claro Arena, por la fecha 29 de la Liga de Primera. El partido no irá por la señal de cable de TNT Sports: se verá solo en streaming, a través de HBO Max.

Ficha del partido Fecha: Domingo 29 de noviembre Hora: 18:00 (Chile) Estadio: Estadio San Carlos de Apoquindo Competencia: Liga de Primera, fecha 29 Árbitro: F. Vejar Transmisión: HBO Max Datos al 28 de noviembre de 2026.

Horario y transmisión de la UC ante Huachipato

Liga de Primera 2026 · Fecha 29 Universidad Católica 3.º · 49 pts Domingo 29 de noviembre Dom 29/11 18:00 hora de Chile Huachipato 11.º · 34 pts Estadio Estadio San Carlos de Apoquindo Ciudad Santiago de Chile · 14.678 pl. Árbitro F. Vejar Clima 26 °C · cubierto Cómo ver en vivo: TNT Sports · MAX · TNT Go · TNT Sports Premium (Chile) → Sus goleadores Universidad Católica: Fernando Zampedri (29 goles, 1.º del torneo); Huachipato: Lionel Altamirano (10 goles). Último duelo Universidad Católica ganó 3-0 como visitante el 31 may. 2026. En la tabla Universidad Católica es 3.º con 49 pts y Huachipato, 11.º con 34 pts. Dónde ver Formaciones probables Campaña Goleadores Últimos resultados Historial Tabla Dónde ver EN VIVO EN VIVO TNT Sports Televisión · Chile EN VIVO MAX Streaming · Chile EN VIVO TNT Go Streaming · Chile EN VIVO TNT Sports Premium (Chile) Televisión · Chile Formaciones probables Probable Universidad Católica Huachipato Universidad Católica 4-1-4-1 DT Daniel Garnero 27 Melo 23 Astaburuaga 5 Farías 26 Díaz 21 García 20 Valencia 11 Montes4 goles 8 Zuqui 14 Martínez 15 Cuevas 9 Zampedri29 goles 29 goles Bajas Bernardo Humberto Cerezo Rojas Lesionado

Sebastián Arancibia Lesionado

Eugenio Mena Lesionado

Justo Giani Suspendido Huachipato 4-2-3-1 DT Jaime García 12 Bravo 8 Vargas 5 Caroca 20 Toro 2 Guaiquil 19 Núñez 6 Sepúlveda 24 León 15 Rodríguez5 goles 5 goles 7 Briceño 9 Altamirano10 goles 10 goles Formación probable. Se reemplaza sola por la oficial cerca de una hora antes del inicio. Campaña Liga de Primera 2026 Universidad Católica Balance en 28 partidos 15G · 4E · 9P 56 Goles marcados 2,00 por partido 40 Goles recibidos 1,43 por partido 7 Vallas invictas 25 % de los partidos 53,4 % Posesión media 13,3 Remates por partido 4,5 al arco 5,0 Córners por partido Local 8G · 3E · 3P Visita 7G · 1E · 6P Huachipato Balance en 27 partidos 9G · 7E · 11P 34 Goles marcados 1,26 por partido 41 Goles recibidos 1,52 por partido 8 Vallas invictas 30 % de los partidos 46,2 % Posesión media 12,3 Remates por partido 4,3 al arco 3,7 Córners por partido Local 6G · 4E · 4P Visita 3G · 3E · 7P Goleadores Universidad Católica Fernando Zampedri 29 goles

Justo Giani Suspendido 8 goles

Clemente Montes 4 goles Huachipato Lionel Altamirano 10 goles

Maximiliano Rodríguez 5 goles

Cris Martínez 3 goles Últimos resultados Universidad Católica Colo-Colo 22 nov. · Liga de Primera · visita P 0-3

Deportes Limache 8 nov. · Liga de Primera · local G 3-0

Universidad de Chile 1 nov. · Liga de Primera · local G 1-0

Audax Italiano 28 oct. · Liga de Primera · local E 1-1

Unión La Calera 25 oct. · Liga de Primera · visita P 1-3 Huachipato Deportes Concepción 22 nov. · Liga de Primera · local E 0-0

Unión La Calera 8 nov. · Liga de Primera · visita P 0-1

Deportes La Serena 1 nov. · Liga de Primera · local E 0-0

Audax Italiano 23 oct. · Liga de Primera · visita E 1-1

O'Higgins 10 oct. · Liga de Primera · local G 2-0 Historial 47 partidos oficiales 23 victorias 9 empates victorias 15 Huachipato 0-3 Universidad Católica

Huachipato 2-4 Universidad Católica

Huachipato 0-0 Universidad Católica

Universidad Católica 1-0 Huachipato

Universidad Católica 4-0 Huachipato Tabla de posiciones Fase regular 2026 # Club PJ DG Pts Forma 1 Colo-Colo Colo-Colo 28 +32 64 PEGGG 2 Universidad de Chile Universidad de Chile 28 +26 54 GGPGG 3 Universidad Católica Universidad Católica 28 +16 49 PEGGP 4 Coquimbo Unido Coquimbo Unido 27 +5 41 GPGGG 5 Deportes Limache Deportes Limache 28 +7 40 EGGPP 6 Everton Everton 28 +7 40 GPEPP 11 Huachipato Huachipato 27 -7 34 GEEPE Datos: Sportmonks · horarios en hora de Chile · actualizado 28/11 18:00

Fecha: domingo 29 de noviembre de 2026.

domingo 29 de noviembre de 2026. Hora: 18:00 horas de Chile.

18:00 horas de Chile. Estadio: Claro Arena, Santiago.

Claro Arena, Santiago. Transmisión en Chile: solo streaming por HBO Max, con el plan que incluye TNT Sports. No hay transmisión por la señal de cable.

La razón de que el duelo cruzado quede fuera del cable es que la programación de TNT Sports reservó su señal Premium para los partidos de Colo Colo y Universidad de Chile en esta fecha. Es un dato clave para los hinchas cruzados, porque a la misma hora juega la U en Concepción: la liga programó ambos partidos en simultáneo por la disputa del cupo Chile 2.

¿Cómo llegan Universidad Católica y Huachipato?

Cómo llegan Universidad Católica P G G E P Fecha Rival L/V Res. 22/11 Colo Colo

Liga de Primera V 0-3 8/11 Deportes Limache

Liga de Primera L 3-0 1/11 U de Chile

Liga de Primera L 1-0 28/10 Audax Italiano

Liga de Primera L 1-1 25/10 Unión La Calera

Liga de Primera V 1-3 Huachipato E P E E G Fecha Rival L/V Res. 22/11 Deportes Concepción

Liga de Primera L 0-0 8/11 Unión La Calera

Liga de Primera V 0-1 1/11 La Serena

Liga de Primera L 0-0 23/10 Audax Italiano

Liga de Primera V 1-1 10/10 O’Higgins

Liga de Primera L 2-0 L: local, V: visita. G: ganó, E: empató, P: perdió. Datos al 28 de noviembre de 2026.

La UC llega golpeada por el 0-3 ante Colo Colo en el Monumental, aunque antes había encadenado triunfos ante Limache (3-0) y la U (1-0). Es tercera con 49 puntos, cinco menos que la U, a dos fechas del final.

Huachipato, undécimo con 34 puntos y un partido menos, suma cuatro partidos sin ganar: tres empates y una derrota. Su último triunfo fue un 2-0 sobre O’Higgins.

El historial entre cruzados y acereros

Historial reciente Universidad Católica 23 · Empates 9 · Huachipato 15 (47 partidos desde 2005) Fecha Partido Torneo 31/05/2026 Huachipato 0-3 Universidad Católica Liga de Primera 20/01/2026 Huachipato 2-4 Universidad Católica 29/11/2025 Huachipato 0-0 Universidad Católica Liga de Primera 14/06/2025 Universidad Católica 1-0 Huachipato Liga de Primera 25/08/2024 Universidad Católica 4-0 Huachipato Liga de Primera Datos al 28 de noviembre de 2026.

Desde 2005, en la base de Sportmonks, la UC y Huachipato se han enfrentado 47 veces, con 23 triunfos cruzados, 15 de los acereros y nueve empates. En la primera rueda, por la fecha 14, Justo Giani marcó para la UC en la visita a Talcahuano.

Lo que se juega la UC: el Chile 2

Tabla Liga de Primera # Equipo PJ G E P DG Pts 2 U de Chile 28 16 6 6 +26 54 3 Universidad Católica 28 15 4 9 +16 49 4 Coquimbo Unido 27 12 5 10 +5 41 10 Ñublense 28 10 8 10 -9 38 11 Huachipato 27 9 7 11 -7 34 12 O’Higgins 28 9 4 15 -11 31 Datos al 28 de noviembre de 2026.

La cuenta es simple para los cruzados: necesitan ganar sus dos partidos y esperar tropiezos de la U para quedarse con el segundo lugar, que entrega el cupo directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027. Si la U gana en Concepción, el Chile 2 queda sellado para los azules. El contexto del plantel cruzado está en la previa de Garnero ante Huachipato.