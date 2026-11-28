Universidad Católica recibe a Huachipato este domingo 29 de noviembre a las 18:00 horas en el Claro Arena, por la fecha 29 de la Liga de Primera. El partido no irá por la señal de cable de TNT Sports: se verá solo en streaming, a través de HBO Max.
Horario y transmisión de la UC ante Huachipato
Universidad Católica: Fernando Zampedri (29 goles, 1.º del torneo); Huachipato: Lionel Altamirano (10 goles).
Universidad Católica ganó 3-0 como visitante el 31 may. 2026.
Universidad Católica es 3.º con 49 pts y Huachipato, 11.º con 34 pts.
Dónde ver EN VIVO
Formaciones probablesProbable
DT Daniel Garnero
- Bernardo Humberto Cerezo RojasLesionado
- Sebastián ArancibiaLesionado
- Eugenio MenaLesionado
- Justo GianiSuspendido
DT Jaime García
Formación probable. Se reemplaza sola por la oficial cerca de una hora antes del inicio.
CampañaLiga de Primera 2026
Goleadores
- Fernando Zampedri29goles
- Justo GianiSuspendido8goles
- Clemente Montes4goles
- Lionel Altamirano10goles
- Maximiliano Rodríguez5goles
- Cris Martínez3goles
Últimos resultados
- Colo-Colo22 nov. · Liga de Primera · visitaP 0-3
- Deportes Limache8 nov. · Liga de Primera · localG 3-0
- Universidad de Chile1 nov. · Liga de Primera · localG 1-0
- Audax Italiano28 oct. · Liga de Primera · localE 1-1
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- Deportes Concepción22 nov. · Liga de Primera · localE 0-0
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- Audax Italiano23 oct. · Liga de Primera · visitaE 1-1
- O'Higgins10 oct. · Liga de Primera · localG 2-0
Historial47 partidos oficiales
- 31 may. 2026Huachipato0-3Universidad Católica
- 20 ene. 2026Huachipato2-4Universidad Católica
- 29 nov. 2025Huachipato0-0Universidad Católica
- 14 jun. 2025Universidad Católica1-0Huachipato
- 25 ago. 2024Universidad Católica4-0Huachipato
Tabla de posicionesFase regular 2026
|#
|Club
|PJ
|DG
|Pts
|Forma
|1
|Colo-Colo
|28
|+32
|64
|PEGGG
|2
|Universidad de Chile
|28
|+26
|54
|GGPGG
|3
|Universidad Católica
|28
|+16
|49
|PEGGP
|4
|Coquimbo Unido
|27
|+5
|41
|GPGGG
|5
|Deportes Limache
|28
|+7
|40
|EGGPP
|6
|Everton
|28
|+7
|40
|GPEPP
|11
|Huachipato
|27
|-7
|34
|GEEPE
Datos: Sportmonks · horarios en hora de Chile · actualizado 28/11 18:00
- Fecha: domingo 29 de noviembre de 2026.
- Hora: 18:00 horas de Chile.
- Estadio: Claro Arena, Santiago.
- Transmisión en Chile: solo streaming por HBO Max, con el plan que incluye TNT Sports. No hay transmisión por la señal de cable.
La razón de que el duelo cruzado quede fuera del cable es que la programación de TNT Sports reservó su señal Premium para los partidos de Colo Colo y Universidad de Chile en esta fecha. Es un dato clave para los hinchas cruzados, porque a la misma hora juega la U en Concepción: la liga programó ambos partidos en simultáneo por la disputa del cupo Chile 2.
¿Cómo llegan Universidad Católica y Huachipato?
La UC llega golpeada por el 0-3 ante Colo Colo en el Monumental, aunque antes había encadenado triunfos ante Limache (3-0) y la U (1-0). Es tercera con 49 puntos, cinco menos que la U, a dos fechas del final.
Huachipato, undécimo con 34 puntos y un partido menos, suma cuatro partidos sin ganar: tres empates y una derrota. Su último triunfo fue un 2-0 sobre O’Higgins.
El historial entre cruzados y acereros
Desde 2005, en la base de Sportmonks, la UC y Huachipato se han enfrentado 47 veces, con 23 triunfos cruzados, 15 de los acereros y nueve empates. En la primera rueda, por la fecha 14, Justo Giani marcó para la UC en la visita a Talcahuano.
Lo que se juega la UC: el Chile 2
La cuenta es simple para los cruzados: necesitan ganar sus dos partidos y esperar tropiezos de la U para quedarse con el segundo lugar, que entrega el cupo directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027. Si la U gana en Concepción, el Chile 2 queda sellado para los azules. El contexto del plantel cruzado está en la previa de Garnero ante Huachipato.