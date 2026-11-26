Datos Clave La frase: Garnero dijo este jueves que tuvo una discusión con Medel y que hoy no lo está convocando. El contexto: Medel no juega un partido oficial desde el 22 de agosto y su contrato vence en diciembre. Lo próximo: La UC recibe a Huachipato el domingo 29 de noviembre a las 18:00 horas en el Claro Arena.

Daniel Garnero le puso palabras a una ausencia que ya llevaba tres meses. En la conferencia de prensa de este jueves, antes del duelo con Huachipato, el técnico de Universidad Católica reconoció que tuvo un quiebre con Gary Medel y que por eso el Pitbull no aparece en las citaciones.

“De Gary no tengo nada que decir, tuvimos una discusión en su momento, y ahora no está siendo convocado”, sentenció el DT argentino, sin entrar en detalles sobre cuándo ni por qué se produjo el roce.

Hasta ahora, la explicación eran los números

La frase cambia el foco de una historia que hasta ahora se leía en clave futbolística. Como detallamos con los registros de su temporada, Medel fue titular en las primeras siete fechas de la Liga de Primera, entre el 1 de febrero y el 14 de marzo, y desde entonces solo sumó tres ingresos desde la banca.

Su último partido oficial fue el 22 de agosto, cuando entró en el minuto 81 en la derrota ante Ñublense. Cuatro días después fue suplente sin jugar ante Coquimbo Unido y no volvió a ser citado. En total, alrededor de 660 minutos en el año para un jugador que comenzó la temporada como titular indiscutido.

Dos contratos que vencen en diciembre

El vínculo de Medel, de 39 años, termina a fin de año. El presidente de Cruzados, Matías Claro, ya había anticipado que el club se reunirá con el bicampeón de América, pero que no tomará decisiones hasta que termine el campeonato.

El propio Garnero está en la misma situación. Consultado por su renovación, evitó dar señales: “Lo que pase de acá a que termine, la verdad no lo sé”, afirmó. Su foco, insistió, está en dejar a la UC en la Copa Libertadores o en el repechaje del torneo continental.

En el balance de la temporada, el entrenador apuntó a la caída física del segundo semestre y a dos tropiezos puntuales: “Esos partidos con Audax y La Calera, perdimos cinco puntos y nos mataron anímicamente”, reconoció.

Qué significa para Medel y la UC

Nuestra lectura: hasta este jueves, la ausencia de Medel podía explicarse por rendimiento, edad o competencia en el puesto. Con las palabras de Garnero queda claro que también hay una relación rota entre el técnico y el jugador. Como ambos contratos vencen en diciembre, la continuidad del Pitbull en la UC podría depender tanto de quién dirija a la UC en 2027 como de su propio estado físico.

Antes de cualquier definición, la UC recibe a Huachipato el domingo 29 de noviembre a las 18:00 horas en el Claro Arena, en un partido clave para sus aspiraciones internacionales, como explicamos en la cifra que aleja a la UC del Chile 2.