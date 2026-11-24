Datos Clave Lo que dijo: Matías Claro aseguró que la UC no contactará a otro técnico hasta resolver la continuidad de Daniel Garnero. El plazo: El presidente de Cruzados habló de “unas dos o tres semanas más” antes de sentarse con el entrenador. El contexto: Garnero tiene contrato hasta diciembre y la UC está a cinco puntos de la U en la pelea por el Chile 2, con seis por jugar.

La banca de Universidad Católica tiene un orden de prioridades, y el primero de la lista es Daniel Garnero. El presidente de Cruzados, Matías Claro, descartó este martes cualquier conversación con otros entrenadores y fijó un plazo de dos o tres semanas para definir si renueva al argentino, cuyo contrato vence en diciembre.

“Descarto categóricamente cualquier contacto con algún técnico. Nosotros en eso tratamos de ser bastante serios. Hasta que no resolvamos la situación con Daniel, no vamos a contactar a ningún otro técnico”, afirmó Claro en declaraciones recogidas por Cooperativa.

Claro responde a la versión de Berizzo

La frase llega cinco días después de que el periodista Romai Ugarte asegurara que Eduardo Berizzo sería el próximo técnico cruzado, a partir de un viaje a Paraguay del dirigente Aníbal Silva, como contamos en la nota sobre esa versión. Claro no mencionó nombres, pero negó cualquier acercamiento mientras Garnero siga sin respuesta.

El dirigente explicó que la decisión es la más importante del club en este cierre. “Claramente, la continuidad de Daniel Garnero es la decisión más importante y la primera que tenemos que tomar. En eso estamos trabajando, pero tenemos que tener paciencia”, señaló, y adelantó que habrá que esperar “unas dos o tres semanas más para decidir por nuestro lado, juntarnos con Daniel Garnero, ver cuáles son sus pretensiones y ambiciones”.

En ese análisis participa el nuevo gerente deportivo, el español Francisco Pérez Lázaro, que ya revisa carpetas con eventuales reemplazantes, según Cooperativa. El mismo medio sitúa a Pablo Sánchez y a Berizzo entre los candidatos de larga data en la UC.

Lo que dijo Garnero y cómo llega la UC

El técnico ya había abierto la discusión la semana pasada. En TNT Sports reconoció que no veía “demasiado interés en el club” por renovarlo, porque “sino ya estaríamos hablando”, y dijo que su obsesión era el Chile 2, como detallamos en la nota sobre sus palabras.

Desde entonces, el panorama deportivo se complicó. La UC cayó 3-0 ante Colo Colo en el Monumental y quedó a cinco puntos de la U con dos fechas por jugar. “Nos vamos con un cachetazo fuerte”, reconoció Garnero tras el clásico, aunque insistió en que su equipo “nunca fue dominado”.

El argentino llegó a San Carlos de Apoquindo en junio de 2025 con contrato hasta el final de esta temporada. A su vínculo se suman los de catorce jugadores que también terminan en diciembre, una lista que el club deberá resolver en paralelo.

Medel, en la misma lista de espera

El mismo criterio corre para el plantel. Consultado por Gary Medel, que también termina contrato en diciembre, Claro destacó el valor del “Pitbull” como hincha del club, pero no adelantó una respuesta: “No vamos a tomar ninguna decisión hasta que termine el campeonato, y ahí vamos a hacer las evaluaciones de todos los jugadores que terminan contrato”, señaló a Cooperativa.

El defensor, de 39 años, suma diez partidos en la Liga de Primera 2026, siete como titular, según los registros de ESPN que repasamos en la nota sobre los 14 contratos que vencen.

Nuestra lectura: primero el técnico, después el mercado

Esta es nuestra lectura de las declaraciones: el plazo de dos o tres semanas lleva la decisión más allá del cierre del torneo, que se juega el primer fin de semana de diciembre. Garnero terminará la temporada sin saber si sigue, y el club recién se sentará a negociar cuando ya no haya puntos en juego.

El orden que fijó Claro también condiciona el resto de la planificación. Si la UC no busca técnico hasta resolver con Garnero, la definición de los catorce contratos que vencen y la llegada de refuerzos para 2027 quedan atadas a esa conversación.

Antes de eso, la UC recibe a Huachipato el domingo a las 18:00 horas en el Claro Arena, con la obligación de ganar para seguir con vida en la pelea por el Chile 2.