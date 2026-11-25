Datos Clave La reunión: Matías Claro confirmó que la UC se sentará con Medel, pero no decidirá nada hasta que termine el campeonato. Los números: Diez partidos en la Liga 2026, siete como titular, todos entre el 1 de febrero y el 14 de marzo, según ESPN. El contrato: El vínculo del Pitbull, de 39 años, vence en diciembre de 2026.

Gary Medel tendrá una conversación con la dirigencia de Universidad Católica antes de fin de año. Así lo confirmó el presidente de Cruzados, Matías Claro, en el lanzamiento de la Copa UC 2026, con el contrato del bicampeón de América a punto de vencer en diciembre. Los registros de la temporada muestran que el Pitbull llega a esa reunión con un rol muy distinto al de comienzos de año.

Claro: cariño, reunión y ninguna decisión antes del cierre

El timonel cruzado eligió las palabras con cuidado. “Nosotros tenemos un cariño tremendo por Gary, es una figura de Universidad Católica, tiene en el pecho tatuado el escudo, hizo las inferiores con nosotros. Vamos a juntarnos con él para ver cómo vamos a seguir”, afirmó Claro, en declaraciones recogidas por BioBioChile.

Acto seguido, puso un límite. “No vamos a tomar ninguna decisión hasta que termine el campeonato y ahí vamos a hacer las evaluaciones de todos los contratos que vencen a fin de año”, aseguró. Medel es uno de los 14 futbolistas que terminan vínculo en diciembre, como detallamos en la lista de contratos que la UC debe resolver.

Siete titularidades seguidas y después, solo minutos finales

El detalle partido a partido de ESPN explica por qué su caso es distinto al del resto. Medel fue titular en las primeras siete apariciones de la UC en la Liga de Primera: La Serena, Deportes Concepción, Cobresal, Coquimbo Unido, Ñublense, O’Higgins y Everton, entre el 1 de febrero y el 14 de marzo. En esos siete partidos, el cuadro cruzado sumó tres triunfos, dos empates y dos derrotas.

Desde el 2-2 ante Everton del 14 de marzo no volvió a partir desde el inicio. Sus tres apariciones posteriores fueron desde la banca y en el tramo final:

14 de junio: ingresó en el minuto 73 en la goleada 5-1 sobre Universidad de Concepción.

ingresó en el minuto 73 en la goleada 5-1 sobre Universidad de Concepción. 7 de agosto: entró en el minuto 88 en el 2-0 sobre Cobresal.

entró en el minuto 88 en el 2-0 sobre Cobresal. 22 de agosto: jugó desde el minuto 81 en la derrota 2-1 ante Ñublense, su último partido oficial.

Según BioBioChile, después de ese partido fue suplente sin ingresar ante Coquimbo Unido, el 26 de agosto, y no volvió a ser citado. Con siete partidos completos o casi completos y menos de media hora entre sus tres ingresos, su temporada suma alrededor de 660 minutos, un cálculo de Al Aire Libre con los registros de ESPN.

Una UC que se acostumbró a jugar sin él

Mientras Medel quedaba fuera de las citaciones, la UC siguió peleando arriba. Con dos fechas por jugar, el equipo de Daniel Garnero es tercero con 49 puntos, cinco menos que la U, y se juega el Chile 2 el domingo ante Huachipato en el Claro Arena.

El escenario del banco tampoco está resuelto. Claro también tiene pendiente una conversación con Garnero, cuyo contrato vence a fin de año, como contamos en el plazo que la UC fijó para su técnico. Eso significa que la evaluación de Medel podría quedar en manos de un cuerpo técnico distinto al que lo dejó fuera de las últimas citaciones.

Qué significa para la UC

Nuestra lectura: los números muestran que la discusión no es solo sobre un contrato, sino sobre un rol. Medel pasó de ser titular indiscutido en el arranque a sumar minutos testimoniales desde junio, y lleva tres meses sin jugar. Si la UC lo renueva, todo indica que será por lo que representa en el camarín más que por su peso en cancha, salvo que el próximo técnico vuelva a contar con él.

La decisión llegará después del 6 de diciembre, cuando termine la Liga de Primera. Antes, la UC recibe a Huachipato el domingo 29 de noviembre a las 18:00 horas, en el partido que puede definir su cupo internacional.