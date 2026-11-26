Datos Clave El ataque: La UC suma 56 goles, solo superada por Colo Colo (62), y Zampedri lleva 29. La defensa: Recibió 40 goles en 28 fechas, más que siete rivales, entre ellos Deportes Concepción y Palestino. La tabla: Es tercera con 49 puntos, cinco menos que la U, con dos fechas por jugar.

Universidad Católica llega a las dos últimas fechas de la Liga de Primera con una contradicción en sus números. Tiene el segundo ataque más goleador del campeonato, con 56 tantos, pero también una defensa que ya recibió 40 goles en 28 partidos, según los datos de Sportmonks. Esa diferencia ayuda a explicar por qué está cinco puntos detrás de la U en la pelea por el Chile 2.

El tema cobra peso esta semana, con la dirigencia cruzada preparando un mercado en el que debe resolver la continuidad de Daniel Garnero y 14 contratos que vencen en diciembre. En Cooperativa, el comentarista Patricio Muñoz planteó en su editorial de este jueves que en la UC “es obligatorio fallar menos” en las contrataciones.

El 0-3 en el Monumental, en pequeño

La última fecha mostró el patrón. En la derrota 3-0 ante Colo Colo del domingo 22 de noviembre, la UC tuvo más la pelota (54%) y remató más veces (15 contra 14), pero solo seis de esos disparos fueron al arco, contra diez del local. Maximiliano Romero marcó a los 14, 49 y 89 minutos y se llevó la mejor nota del partido según Sportmonks.

No fue un caso aislado. En sus últimos cinco partidos de liga, la UC recibió siete goles: tres ante Colo Colo, tres en la caída 3-1 ante Unión La Calera y uno en el 1-1 con Audax Italiano. Solo dejó el arco en cero en los triunfos sobre Deportes Limache (3-0) y la U (1-0).

Ficha del partido Colo Colo 3-0 Universidad Católica Maximiliano Romero 14′, 49′, 89′ | Sin goles Liga de Primera, fecha 28 · Estadio Monumental David Arellano · domingo 22 de noviembre · Árbitro: J. Cabero Colo Colo Universidad Católica 46% Posesión 54% 14 Remates 15 10 Remates al arco 6 3 Ocasiones claras 2 4 Tiros de esquina 9 80% Precisión de pases 84% 6 Atajadas 7 11 Faltas 8 1 Fueras de juego 4 1 Tarjetas amarillas 4 Datos al 26 de noviembre de 2026.

Un ataque de campeón y una defensa de mitad de tabla

En goles a favor, la UC solo está detrás de Colo Colo (62) y por encima de la U (48). Gran parte de ese rendimiento tiene nombre: Fernando Zampedri anotó 29 de los 56 goles cruzados en la liga, más de la mitad. Le siguen Justo Giani, con ocho, y Clemente Montes, con cuatro.

El problema aparece atrás. Los 40 goles recibidos ponen a la UC en el octavo lugar entre las defensas del torneo. Siete equipos recibieron menos:

U de Chile: 22 goles en contra.

22 goles en contra. Colo Colo y Deportes Concepción: 30 cada uno.

30 cada uno. Coquimbo Unido: 36.

36. Everton: 37.

37. Palestino y Audax Italiano: 39 cada uno.

La comparación con la U es la más clara. La UC anotó ocho goles más que los azules, pero recibió 18 más. El resultado está en la columna de derrotas: nueve para los cruzados, seis para la U y cuatro para Colo Colo.

Qué necesita la UC para alcanzar el Chile 2

Con 49 puntos y seis por jugar, la UC puede llegar como máximo a 55. La U tiene 54 y una diferencia de gol de +26, contra +16 de los cruzados. En la práctica, el cuadro de Garnero necesita ganar sus dos partidos y que la U pierda los dos para quedarse con el segundo lugar.

El primero de esos partidos es este domingo a las 18:00 horas ante Huachipato, el mismo día en que la U visita a Deportes Concepción.

Tabla Liga de Primera # Equipo PJ G E P DG Pts 1 Colo Colo 28 20 4 4 +32 64 2 U de Chile 28 16 6 6 +26 54 3 Universidad Católica 28 15 4 9 +16 49 4 Coquimbo Unido 27 12 5 10 +5 41 5 Deportes Limache 28 12 4 12 +7 40 Datos al 26 de noviembre de 2026.

Nuestra lectura: el mercado cruzado empieza atrás

A nuestro juicio, los números apuntan a que la prioridad de la UC para 2027 no está en el ataque, que ya produce goles a ritmo de campeón, sino en la última línea. Con la misma defensa que la U, y sin cambiar nada adelante, la UC habría recibido 18 goles menos en la temporada.

Esa lectura se cruza con las decisiones que vienen. La dirigencia de Matías Claro se dio dos o tres semanas para definir a Garnero y tiene pendiente una reunión con Gary Medel, uno de los defensores con contrato por vencer. Lo que decida en esa zona del campo dirá si el próximo plantel corrige el desequilibrio de este año.

Antes del mercado, la UC tiene dos fechas para cerrar el año lo más arriba posible, empezando por Huachipato el domingo.