Datos Clave Zampedri: Es cuarto en el Índice de definición del CIES para centrodelanteros sudamericanos, con 84,9 puntos. Medel: El exvolante Jorge Aravena se mostró contrario a su renovación por su larga inactividad. Domingo: La UC recibe a Huachipato a las 18:00 horas, a cinco puntos de la U en la pelea por el Chile 2.

Universidad Católica cierra el miércoles con un reconocimiento internacional para su goleador, nuevas voces sobre el futuro de Gary Medel y la mira puesta en la visita de Huachipato del domingo, la penúltima fecha de una Liga de Primera en la que todavía pelea el Chile 2. Este es el resumen de las últimas 24 horas en la precordillera.

Zampedri, entre los cuatro mejores definidores de Sudamérica

El CIES Football Observatory, junto a la empresa Impect, publicó su Índice de definición para centrodelanteros de ligas sudamericanas con más de 500 minutos jugados, y Fernando Zampedri aparece cuarto en el continente con un puntaje de 84,9, según informó Cooperativa.

El primer lugar fue para Javier Correa, de Colo Colo, con 90,8. Entre ambos se ubicaron Ronaldo Martínez, de Vélez Sarsfield, con 86,0, y Lorenzo Melgarejo, de Libertad de Paraguay, con 85,8. El dato acompaña la temporada del cruzado: según Sportmonks, Zampedri suma 29 goles en la Liga de Primera, once más que Correa, segundo en la tabla de goleadores.

Aravena le baja el pulgar a la renovación de Medel

Jorge Aravena, exvolante de la UC, analizó en Cooperativa Deportes el presente del Pitbull y se mostró contrario a su renovación por su prolongada inactividad. A juicio del exjugador, el desgaste de las lesiones hace muy probable que Medel no sea considerado en el plantel para la próxima temporada.

La opinión llega el mismo día en que el defensor se reúne con la dirigencia, con siete titularidades en el año y ninguna desde marzo, como detallamos en los números de Medel antes de su reunión con la UC.

El reclamo por el Chile 4 y la banca

En la mañana, la UC llevó a la ANFP su reclamo por la regla que puede entregar el Chile 4 a un rival que no gane la Copa Chile, como contamos en la queja de Matías Claro.

Sobre el técnico, la postura oficial sigue siendo la del martes: Claro descartó contactos con otros entrenadores hasta resolver la continuidad de Daniel Garnero, cuyo contrato vence en diciembre, y habló de un plazo de dos o tres semanas, como detallamos en la nota sobre el plazo para Garnero.

Huachipato, el domingo por el Chile 2

En la cancha, la UC recibe a Huachipato el domingo 29 de noviembre a las 18:00 horas, por la fecha 29 de la Liga de Primera. Los cruzados son terceros con 49 puntos en 28 partidos, según Sportmonks, y llegan después de caer 3-0 ante Colo Colo en el Monumental, una derrota que los dejó a cinco puntos de la U en la pelea por el Chile 2.

Con dos fechas por jugar, la UC ya no depende de sí misma: necesita ganar y esperar tropiezos azules. La forma reciente del equipo de Garnero muestra dos triunfos, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos.

Forma reciente Universidad Católica P G G E P Fecha Rival L/V Res. 22/11 Colo Colo

Liga de Primera V 0-3 8/11 Deportes Limache

Liga de Primera L 3-0 1/11 U de Chile

Liga de Primera L 1-0 28/10 Audax Italiano

Liga de Primera L 1-1 25/10 Unión La Calera

Liga de Primera V 1-3 Datos al 25 de noviembre de 2026.

Después de Huachipato, la UC cerrará la fase regular en la fecha 30, que la ANFP programó con los tres grandes en simultáneo.