El pasado 30 de agosto todo era fiesta en el Estadio Monumental: Colo Colo goleó por 5-1 a Audax Italiano y el ambiente festivo en las tribunas y en la cancha hacían parecer que era cuestión de semanas para que se sellara la estrella 35 del club en el Campeonato Nacional.
No obstante, desde ese duelo el elenco de Fernando Ortiz no ha ganado más en esta competición y, aunque solo se han jugado tres partidos, la sensación de equipo imbatible ha disminuido y la distancia puede seguir bajando del Cacique con U de Chile o U Católica, aunque por el momento siguen siendo 12 puntos de diferencia.
Las razones de la baja de Colo Colo en el Campeonato Nacional
- Partido desvirtuado ante Huachipato: El primer traspié se produjo con un empate 0-0 ante los Acereros en el Estadio Ester Roa Rebolledo el 6 de septiembre, compromiso que no se disputó en condiciones normales, debido a que el campo de juego estaba en pésimas condiciones tal como lo indicó el propio técnico Fernando Ortiz, afectando directamente en el juego y en el desgaste de Colo Colo, pese a que fue superior en ese compromiso.
- La ausencia de Javier Correa en partidos importantes: El 9 albo estuvo fuera en el mencionado compromiso ante los siderúrgicos y la igualdad 1-1 con Deportes Concepción en el Monumental el pasado 13 del mismo mes, debido a una sanción por gestos en el Superclásico. Su baja afectó directamente en la concreción de goles del equipo.
- Baja de nivel de Leandro Hernández: el formado en Macul no brilló ni en los dos partidos mencionados, ni en la goleada sufrida este domingo 11 de octubre por 5-2 contra Coquimbo Unido. El volante ha perdido confianza y uno de los factores puede ser la crítica pública que le hizo el DT Nicolás Córdova en su paso por La Roja.
- Cambios en el arco: Con Gabriel Maureira como fijo en la portería alba, no hubo derrotas. No obstante, en las últimas fechas ha rotado entre Vozinha y el canterano del Cacique. El caboverdiano no estuvo bien en las oportunidades que tuvo y el juvenil no pareció estar con la misma confianza ante los Piratas, por lo que incluso parecía buena idea mantener a Eduardo Villanueva, quien entremedio destacó en Copa Chile.
- Errores de Fernando Ortiz: en el partido con Concepción sobró un defensa, ya que ante la ausencia de Arturo Vidal por suspensión hizo ingresar a Iván Román, quien cumple muy bien la labor de líbero, pero no tiene el mismo despliegue que el King. Otra opción era incluir a Tomás Alarcón, debido a que el equipo no tuvo el control del juego en la mitad de la cancha. En Coquimbo, por su parte, pudo insistir con buenos rendimientos de la Copa Chile, como sumar desde el primer minuto a Lautaro Pastrán o a los jóvenes Cristian y Gedeón Díaz, así como el mencionado arquero Villanueva.