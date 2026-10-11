El pasado 30 de agosto todo era fiesta en el Estadio Monumental: Colo Colo goleó por 5-1 a Audax Italiano y el ambiente festivo en las tribunas y en la cancha hacían parecer que era cuestión de semanas para que se sellara la estrella 35 del club en el Campeonato Nacional.

No obstante, desde ese duelo el elenco de Fernando Ortiz no ha ganado más en esta competición y, aunque solo se han jugado tres partidos, la sensación de equipo imbatible ha disminuido y la distancia puede seguir bajando del Cacique con U de Chile o U Católica, aunque por el momento siguen siendo 12 puntos de diferencia.

Las razones de la baja de Colo Colo en el Campeonato Nacional