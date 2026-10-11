Colo Colo vuelve a ceder puntos en la recta final del Campeonato Nacional 2026, y en esta ocasión sufrió la mayor goleada en contra en lo que va de temporada. El Cacique se trasladó hasta la cuarta región, y fue pulverizado por 5-2 ante Coquimbo Unido, en un agrío partido. La escuadra dirigida por Fernando Ortiz descontó con tantos de Javier Correa y Arturo Vidal, quien fuera de la cancha lanzó una feroz crítica al torneo.

Tras la derrota en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, el Rey se acercó a los medios para realizar un análisis de la dolorosa derrota en la fecha 24 de la división de honor, y fue enfático en que el parón por selecciones y Copa Chile 2026 ha afectado al Cacique en la recta final del torneo.

Vidal apunta a los parones del Campeonato Nacional

“Felicito a Coquimbo, sacaron tres puntos que le ayuda. Ha sido complicada la última parte de la temporada, ya que hemos hecho como cuatro pre-temporadas. Perdimos el hilo de lo que veníamos haciendo. Solo pasa acá en Chile. Esperemos que el próximo año sea diferente, no por que nosotros seamos los punteros, pero para cualquiera que va adelante se complica mucho cuando hay tantos parones. Pierdes el hilo, la concentración y los entrenamientos son diferentes“, señaló Arturo en reunión con los medios, con una ácida crítica a los constantes parones del Campeonato Nacional 2026.

Los parones en el fútbol nacional se han vuelto protagonistas durante el último mes, ya que el primer receso fue por las Fiestas Patrias que se celebraron en nuestro país. Posterior a las festividades, Colo Colo volvió al ruedo por la Copa Chile 2026, al disputar octavos y cuartos de final. En medio de las llaves de copa, se disputó la fecha FIFA, que alejaron a una gran cantidad de jugadores albos del primer equipo.

Durante esta jornada, Colo Colo volvió a disputar un duelo por el Campeonato Nacional 2026, pero la última vez que había jugado por la competición fue el 13 de septiembre, es decir hace aproximadamente un mes. Para la mala fortuna del Cacique, el torneo no se disputará la próxima semana, debido a la disputa de la final de la Copa de la Liga 2026, por lo que el albo tendrá que esperar dos semanas para regresar al ruedo en la división de honor.