Datos Clave Correa: El goleador será operado de los meniscos y no vuelve a jugar este año, según ADN Deportes. Romero: Colo Colo tiene hasta el 24 de noviembre para comprar el 50% de su pase en 1,5 millones de dólares. El clásico: El campeón recibe a la UC el domingo 22 de noviembre a las 18:00 horas en el Monumental.

Semana de clásico y de decisiones en Macul. Estas son las noticias de Colo Colo de este martes 17 de noviembre: una baja sensible para el cierre de la temporada, un plazo que corre para retener a otro goleador, una renovación que avanza y la noche viral de Arturo Vidal.

Correa, al quirófano: se pierde el clásico y la Copa Chile

La noticia del día es la baja de Javier Correa. Según informó ADN Deportes, el delantero argentino será operado de una lesión de meniscos en la rodilla derecha y no volverá a jugar en 2026, por lo que se pierde el clásico ante la UC, las fechas ante La Serena y Cobresal y la semifinal de Copa Chile ante O’Higgins. Los detalles, en nuestra nota sobre su operación.

Romero: una semana para decidir

Sin Correa, la mirada se va a Maximiliano Romero, y su futuro tiene fecha. De acuerdo con ADN, que cita información del diario AS, Colo Colo tiene prioridad hasta el 24 de noviembre para ejecutar la opción de compra del delantero, fijada en 1,5 millones de dólares por el 50% del pase. Romero llegó a préstamo desde Argentinos Juniors.

Desde el club argentino advierten que tienen alternativas. “Tenemos ofertas de Arabia Saudita y Brasil”, señalaron en Argentinos Juniors, según la misma fuente. El atacante suma 17 goles y tres asistencias en 38 partidos con el Cacique.

Álvaro Madrid, primero en la fila de las renovaciones

Colo Colo también avanza en el plantel 2027. Según informó Cooperativa este lunes por la noche, uno de los primeros nombres que quiere asegurar el club es el volante Álvaro Madrid, y en Blanco y Negro están decididos a ejercer la opción de compra de su pase a Everton para que siga en el Monumental.

Leandro Hernández, por encima de Lamine Yamal en un ranking del CIES

El joven delantero Leandro Hernández apareció en un estudio del Observatorio del Fútbol CIES. Según ADN, quedó tercero entre los jugadores sub 22 de 49 ligas del mundo en ofrecerse para recibir pases entre líneas, con un promedio de 59,8 por partido, por delante de Lamine Yamal, séptimo con 49,8. La lista la encabeza Désiré Doué, del París Saint-Germain, con 66,7.

Vidal, ovacionado en Creamfields

Fuera de la cancha, el capitán se robó las miradas el fin de semana. Vidal asistió como invitado al festival Creamfields, en el Club Hípico de Santiago, junto a su pareja, Sonia Isaza. Según relató Cooperativa, el público lo ovacionó con cánticos por el título y le pidió el clásico “al seco”, a lo que el volante respondió levantando su vaso, en un registro que se volvió viral en redes sociales.

El episodio llega en plena cuenta regresiva por su renovación: como contamos este lunes, Vidal quiere jugar un año más y espera sentarse con Blanco y Negro desde la próxima semana.

Lo que viene: el clásico ante la UC

El campeón vuelve a la cancha el domingo 22 de noviembre a las 18:00 horas, cuando reciba a Universidad Católica en el Monumental por la fecha 28 de la Liga de Primera. Será el primer partido de Colo Colo tras la estrella 35 y el primero sin Correa, en un estadio donde el clásico está casi parejo en la historia.