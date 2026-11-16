Datos Clave Vidal: El capitán quiere jugar un año más y espera un acercamiento con Blanco y Negro desde la próxima semana. Mosa: El presidente de la concesionaria aclaró en una carta que su récord de títulos es solo una estadística. Monumental: El estadio albo recibirá este martes el amistoso entre Chile y Colombia, a las 20:00 horas.

El campeón vive una semana de definiciones fuera de la cancha. Estas son las noticias de Colo Colo de este lunes 16 de noviembre: Arturo Vidal despejó su futuro y le puso fecha a la negociación, Aníbal Mosa salió a matizar un titular y el Monumental se prepara para recibir a La Roja.

Vidal: “Todavía tengo las ganas de seguir un año más”

Después de dejar en duda su continuidad en plena celebración de la estrella 35, el volante anunció que seguirá jugando. “Yo quiero seguir jugando. Todavía tengo las ganas de seguir un año más, porque me siento bien”, aseveró en conversación con Mega, según recogió La Tercera.

Sobre si lo hará en Colo Colo, el Rey fijó el momento de la conversación con el club: “Tengo contrato hasta diciembre. Ya desde la siguiente semana, con el pasar de los días, va a haber un acercamiento y veremos qué es lo mejor para todos”, sostuvo.

Vidal también reconoció que el diálogo llega tarde. “Esta conversación tenía que haber sido hace mucho tiempo, pero dejé pasar el tiempo y ahora veremos qué es lo que pasa”, afirmó. Su contrato vence en diciembre, y la política de Blanco y Negro fue renovar solo cuando el equipo saliera campeón o supiera qué copa internacional jugaría el año siguiente, una condición que la estrella 35 ya cumplió.

Del otro lado, Mosa ya había anticipado que el capitán será el primero con el que se sentará la dirigencia y negó un quiebre entre ambos: “Tenemos una buena relación, estuvimos conversando en la fiesta”, dijo el presidente.

Mosa corrige el titular del “dirigente más exitoso”

El presidente de Blanco y Negro envió una carta al director de El Mercurio para aclarar una entrevista reciente, cuyo titular lo presentó como el dirigente más exitoso en la historia de Colo Colo por los 14 títulos conseguidos durante su paso por la administración del club.

“La referencia apunta exclusivamente a una estadística: la cantidad de títulos obtenidos durante una gestión dirigencial”, escribió Mosa, según publicó Cooperativa. En la misiva, titulada “Una historia que trasciende los títulos”, agregó que “los títulos se cuentan, pero los legados se construyen a lo largo de la historia”.

El empresario recordó a figuras como David Arellano, Héctor Gálvez, Antonio Labán, Peter Dragicevic y Eduardo Menichetti, estos dos últimos al mando en la etapa que terminó con la Copa Libertadores de 1991. La carta llega un día después de que Mosa admitiera que pensó en dejar el club, como contamos en la nota sobre las decisiones que le esperan en Colo Colo.

El Monumental recibe a La Roja

La casa alba será escenario del segundo amistoso entre Chile y Colombia, este martes 17 de noviembre a las 20:00 horas. El partido se trasladó desde el Estadio Nacional por el mal estado del césped, como detallamos en la nota sobre el cambio de sede.

Lo que viene para Colo Colo

La semana marcará el inicio de las conversaciones por el plantel 2027. A la negociación con Vidal se suma la del técnico Fernando Ortiz, que tras el amistoso ante Racing dijo que las conversaciones “están avanzadas” y que su continuidad depende “cien por ciento” de Mosa. Los próximos días dirán si el campeón arma su proyecto con sus dos figuras.