Datos Clave La confesión: Mosa dijo a El Mercurio que pensó en irse si no compraba el 72% de Blanco y Negro, operación de más de US$10 millones. El récord: El título de 2026 es su trofeo número 14 como presidente de Colo Colo, según Emol. Lo pendiente: La renovación de Fernando Ortiz, el contrato de Arturo Vidal, que vence en diciembre, y el futuro de Javier Correa.

Aníbal Mosa celebró la estrella 35 de Colo Colo con una confesión. En una entrevista con El Mercurio, reproducida este domingo por Emol, el presidente de Blanco y Negro admitió que estuvo dispuesto a dejar el club si no tomaba el control de la concesionaria, y repasó los errores de 2025, el año del centenario.

El título del Torneo Nacional es su trofeo número 14 como presidente albo. “Es un orgullo inmenso, nunca lo imaginé”, afirmó al referirse a su condición de presidente más exitoso en la historia del club.

“Pensé en irme”: la compra del 72% de Blanco y Negro

En 2026, Mosa pasó a ser el controlador de Blanco y Negro al comprar el 72% de las acciones de la concesionaria, en más de 10 millones de dólares, según el mismo medio. Explicó que lo hizo “porque si no, no se podía seguir. Los directorios eran muy tensos”, y añadió: “Imagínate que me llegaron a agredir físicamente”.

“Pensé en irme. Si no compraba más, me iba”, reconoció. También describió presiones de quienes le ofrecían respaldo a cambio de favores, sin nombrar a nadie en el extracto publicado: “Sentía que me estaba vendiendo. Y eso había que pararlo en seco”.

El mea culpa por la salida de Almirón

Sobre 2025 y el manejo de la salida de Jorge Almirón, Mosa hizo autocrítica: “Hago un mea culpa en el manejo: me dejé guiar por algunas personas que me habían dado su palabra de que iban a apoyar la decisión que estábamos tomando y después, como se dice en el mundo coloquial, ‘se hicieron los Larry’ y terminé asumiendo toda la responsabilidad”.

Según su relato, la composición del directorio de entonces complicó una salida ordenada, porque aparecieron accionistas que se oponían a la decisión cuando ya existía un acuerdo con el técnico.

Las tres decisiones que tiene sobre la mesa

Con el control de la concesionaria, el mercado de Colo Colo para 2027 tiene tres nombres que dependen de definiciones de la dirigencia:

Fernando Ortiz: su renovación sigue sin firma. En la conferencia de prensa previa al amistoso con Racing, el técnico dijo: “Estoy en la misma línea que el presidente, se sentará a hablar con Arturo sobre su situación como los demás jugadores”, y advirtió que “no puedo proyectar un año 2027 si la situación no está resuelta”, según Cooperativa.

su renovación sigue sin firma. En la conferencia de prensa previa al amistoso con Racing, el técnico dijo: “Estoy en la misma línea que el presidente, se sentará a hablar con Arturo sobre su situación como los demás jugadores”, y advirtió que “no puedo proyectar un año 2027 si la situación no está resuelta”, según Cooperativa. Arturo Vidal : su contrato finaliza en diciembre y todavía debe sentarse a conversar con Blanco y Negro, según BioBioChile, que lo describe como uno de los sueldos más altos del plantel.

: su contrato finaliza en diciembre y todavía debe sentarse a conversar con Blanco y Negro, según BioBioChile, que lo describe como uno de los sueldos más altos del plantel. Javier Correa: tiene contrato hasta diciembre de 2027, pero en una entrevista con el programa La Popu, de la radio argentina Cadena 3, recogida este domingo por Cooperativa, dejó claro que sueña con volver a Instituto de Córdoba: “obvio, siempre, todos los días”. Sobre su futuro, agregó: “Depende de ellos (los dirigentes), no depende de mí ahora”. Mosa ya había dicho que “es nuestro goleador, queremos que continúe y queremos reforzar el equipo con él adentro”, según recogió Cooperativa.

Repasamos el peso de cada uno en la cancha en los números de Correa y en lo que queda en pausa sin la firma de Ortiz.

Nuestra lectura: la primera firma es la del técnico

Esta es nuestra lectura, basada solo en lo que han dicho Mosa y Ortiz: el propio presidente explicó que compró el 72% para dejar atrás directorios tensos y apoyos condicionados, es decir, para decidir sin depender de otros accionistas. Con esa traba fuera, el ritmo de las renovaciones pasa a medir directamente su gestión.

Y el orden ya lo fijó Ortiz: no opinará sobre Vidal ni sobre el resto del plantel hasta resolver su propio contrato. Por eso, la decisión que destraba las otras dos es la del técnico campeón. Mientras no haya firma en la banca, lo de Vidal y Correa seguirá abierto.

Colo Colo, ya campeón con 61 puntos, vuelve a la cancha tras la fecha FIFA el domingo 22 de noviembre a las 18:00 horas, cuando reciba a Universidad Católica en el Monumental.