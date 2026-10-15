Datos Clave Nueva caída: CF Montréal perdió 3-0 ante Atlanta United y sigue en el fondo de la Conferencia Este. Dura crítica: El técnico Philippe Eullaffroy aseguró que percibe que algunos jugadores han abandonado la competencia. Malestar: Los hinchas expresaron su indignación en el estadio tras otra derrota del equipo.

El presente de Alexis Sánchez en el fútbol estadounidense está lejos de lo que imaginaba cuando decidió incorporarse al CF Montréal. El equipo canadiense continúa acumulando malos resultados y la última derrota dejó al descubierto un problema que va más allá de lo futbolístico: la frustración dentro del plantel y el desgaste de la relación con sus hinchas.

El miércoles 14 de octubre, Montréal cayó 3-0 ante Atlanta United en el Stade Saputo. Los goles de Miguel Almirón, Giuliano Galoppo y Breel Embolo sentenciaron una nueva presentación para el olvido y provocaron una dura reacción del entrenador, Philippe Eullaffroy.

La frase del entrenador que expone la crisis del Montréa

Después del encuentro, Eullaffroy dejó una declaración que refleja la preocupación que existe en el equipo. El técnico reconoció que percibe una falta de compromiso en parte del plantel, en medio de una campaña que sigue sin encontrar respuestas.

“Hay una sensación, incluso dentro del equipo, de que algunos han abandonado. Para los deportistas profesionales, abandonar una competición es inaceptable”, afirmó el entrenador, según recogió The Canadian Press.

La crítica llegó después de una derrota en la que Montréal tuvo dificultades para generar peligro y volvió a cometer errores defensivos. El equipo recibió el primer gol de Almirón, no logró despejar una pelota detenida antes del tanto de Galoppo y volvió a fallar en el área en la tercera conquista de Atlanta.

El defensor Brendan Craig tampoco escondió su frustración. Tras el partido, reconoció que el equipo no había comenzado con la intensidad necesaria y calificó la actuación como vergonzosa.

Alexis Sánchez y un equipo que no logra reaccionar

El delantero chileno fue titular y disputó 81 minutos antes de ser reemplazado por Olger Escobar. Sin embargo, no pudo cambiar el rumbo de un partido en el que Montréal terminó superado por un rival que aprovechó sus errores.

La derrota profundizó una temporada muy complicada para el conjunto canadiense. Con un registro de seis triunfos, seis empates y 17 derrotas, el equipo se mantiene en el último lugar de la Conferencia Este, mientras crecen las dudas sobre su capacidad para cerrar la campaña con una mejor imagen.

El momento también ha puesto presión sobre Alexis, que llegó como jugador franquicia y una de las principales apuestas del club para elevar su nivel competitivo. Su presencia, por ahora, no ha sido suficiente para revertir la dinámica colectiva.

Los hinchas también perdieron la paciencia

El malestar no quedó limitado al vestuario. Durante el partido ante Atlanta, un grupo de aficionados desplegó un lienzo con el mensaje “Honte à vous”, expresión francesa que significa “vergüenza para ustedes”.

Después del encuentro, Eullaffroy se acercó a conversar con los hinchas en un intercambio que fue descrito como intenso. El entrenador defendió la pasión de la discusión, pero el episodio dejó en evidencia la tensión que rodea al equipo.

Así, el CF Montréal atraviesa uno de sus momentos más delicados de la temporada: los resultados no llegan, la frustración se hace pública y el propio técnico cuestiona la actitud de algunos futbolistas. En ese escenario, Alexis Sánchez y sus compañeros tendrán que responder en la cancha si quieren evitar que el cierre de la campaña quede marcado por una crisis aún mayor.