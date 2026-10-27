Datos Clave Partido: CDA Navalcarnero vs Real Betis, miércoles 28 de octubre, 21:00 horas en España (17:00 en Chile). Escenario: Estadio Santo Domingo, en Alcorcón, a partido único por la primera ronda de la Copa del Rey. Pellegrini: Anticipó rotaciones y le restó dramatismo al recuerdo del Alcorconazo.

El técnico chileno Manuel Pellegrini y el Real Betis estrenan este miércoles 28 de octubre su camino en la Copa del Rey ante el CDA Navalcarnero, a las 21:00 horas de España (17:00 en Chile). El partido se jugará en el estadio Santo Domingo de Alcorcón, el mismo escenario de una de las caídas más amargas de la carrera del DT.

El regreso al escenario del Alcorconazo

En octubre de 2009, cuando dirigía al Real Madrid, Pellegrini sufrió en ese recinto una goleada por 4-0 ante el Alcorcón, hito que en España se conoce como el Alcorconazo. Este martes, en la antesala del cruce, le preguntaron por el recuerdo y lo trató con distancia.

“Fue una de las muchas sorpresas que se dan en Copa y un traspié importante de los que uno debe aprender, pero sucedió por diversos motivos que no tiene sentido analizar después de tanto tiempo”, afirmó el entrenador, según Cooperativa.

Una copa que ya ganó con el Betis

Pellegrini conquistó este torneo con el Betis en 2022 y subrayó lo que significa competirlo. “En seis partidos permite estar en una final”, recordó.

También explicó por qué no lo considera un camino fácil: “Es un torneo más corto que la Champions y la Europa League, aunque igual de difícil porque los mismos equipos que tenemos por encima en la Liga están en Copa”. Y agregó: “No jugaremos pensando en llegar a la final, sino en hacer un buen partido y ya se verá cuál es el camino”.

Rotaciones ante un rival modesto

El rival es el modesto Navalcarnero, que juega en una categoría muy inferior a la del Betis. Pellegrini adelantó que hará cambios en el equipo: “Lo más importante es el equipo. No me detengo en las individualidades; vamos con la idea de clasificar y jugar un buen partido, porque no se trata sólo de ganar, sino que nos sirve también para evaluar colectivamente”.

El Betis llega a la Copa tras el 0-0 con el Celta en Balaídos, resultado que lo mantiene cuarto en LaLiga con 20 puntos, y como quinto de la fase liga de la Champions League tras ganar sus tres primeros partidos, según Mundo Betis. Ese rendimiento europeo lo repasamos en esta nota sobre el Betis en la Champions League.

Qué significa para Pellegrini

Nuestra lectura, basada solo en lo dicho por el técnico: Pellegrini no ve este cruce como una revancha, sino como un partido para usar al plantel completo y seguir avanzando en un torneo en que ya sabe cómo se gana. El recuerdo de 2009 queda como una anécdota que él mismo prefirió no revisar.

Lo que dijo tras el empate con el Celta sobre Antony está en esta nota. Tras la Copa, el Betis volverá a la competencia liguera, y el chileno sabrá de inmediato si las rotaciones dieron resultado.