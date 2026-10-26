Datos Clave Resultado: Celta 0-0 Betis, domingo 25 de octubre en Balaídos, por la décima jornada de LaLiga. Tabla: El Betis de Pellegrini es cuarto con 20 puntos, siete menos que el líder Barcelona. Respaldo: El chileno defendió a Antony: “Va a ser siempre un aporte para nosotros”.

Real Betis, dirigido por el chileno Manuel Pellegrini, empató 0-0 con el Celta de Vigo en Balaídos por la décima jornada de LaLiga y llegó a dos partidos seguidos sin ganar en el campeonato. Tras el pitazo final, Pellegrini respaldó al brasileño Antony, que no vive un buen momento en el equipo.

Un tiempo para cada equipo

El Betis, que había perdido 5-2 con el Barcelona el fin de semana anterior, se mantiene cuarto en la tabla con 20 puntos, siete menos que el líder azulgrana, que suma 27.

El Celta fue superior en el arranque y exigió al arquero Álvaro Valles, figura del cuadro verdiblanco en esa fase. Tras el descanso el partido cambió: a los 52 minutos Nelson Deossa estrelló un remate en el travesaño y el Betis se adueñó del balón, aunque el bloque defensivo del Celta resistió hasta el final.

Pellegrini consideró el resultado “justo”. “El Celta hizo mejor primer tiempo que nosotros, tuvieron un par de llegadas que tapó Álvaro (Valles). En el segundo fue al revés, mejoramos mucho y fuimos superiores con dos ocasiones clarísimas con Deossa y Troy Parrott. Fue un tiempo para cada equipo”, afirmó el técnico chileno.

Y agregó sobre el punto de visita: “Siempre un punto de visita es importante. Todos los equipos se hacen fuerte en casa”.

El mensaje de Pellegrini sobre Antony

El entrenador fue consultado por Antony, que jugó 61 minutos en Vigo. Pellegrini lo defendió: “Estamos en el primer tercio de la temporada, está consciente de que tiene que mejorar. Le ha tocado mala fortuna en jugadas importantes que ha tenido posibilidad de convertir y no ha convertido”.

También habló de cómo maneja los distintos caracteres del plantel: “La personalidad de cada jugador es distinta y lo tenemos que saber llevar de la mejor manera. Va a ser siempre un aporte para nosotros”, cerró.

Qué significa para el Betis y para los chilenos

Con lo dicho por Pellegrini, el Betis tuvo ocasiones para ganar pero no logró romper el cerco del Celta, y el técnico elige cuidar a su figura ofensiva en lugar de cuestionarla. Para el público chileno, el punto en Balaídos mantiene al equipo en la zona alta de la tabla. Su campaña europea la repasamos en esta nota sobre el Betis en la Champions League.

La próxima cita en LaLiga será ante el Málaga, en Sevilla, un partido especial para Pellegrini porque enfrentará a su ex equipo. Antes, en la previa de este duelo, el chileno ya había recibido elogios del DT del Celta, como contamos en esta nota.