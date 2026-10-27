Datos Clave Resultado: Flamengo 3-2 Atlético Mineiro, lunes 26 de octubre en el Maracanã, por la fecha 32 del Brasileirao. Tabla: Flamengo suma 70 puntos, uno más que Palmeiras, con seis fechas por jugar. Próximo: Visita a Vasco da Gama el jueves 29 de octubre, a las 20:00 horas locales, en el Nilton Santos.

Erick Pulgar fue titular en el 3-2 de Flamengo sobre Atlético Mineiro, un partido que se resolvió con un penal de Jorge Carrascal en el descuento y que dejó al equipo del chileno como líder del Brasileirao, con 70 puntos.

Así se resolvió el partido en el Maracanã

Atlético Mineiro se adelantó a los seis minutos con gol de Bernard. Gonzalo Plata igualó a los 33 y Giorgian De Arrascaeta puso el 2-1 a los 40, con el que Flamengo se fue arriba al descanso.

En el segundo tiempo, Renan Lodi empató 2-2. Cuando el empate parecía definido, Léo Pereira cayó en el área tras una falta de Lodi y Carrascal, que había ingresado desde la banca, convirtió el penal que dio la victoria.

El aporte de Pulgar en el mediocampo

Pulgar formó el mediocampo junto a Jorginho y De Arrascaeta. Según el reporte oficial de Flamengo, a los 18 minutos cabeceó con fuerza un tiro de esquina de De Arrascaeta y el arquero Gabriel Delfim desvió al córner.

A los 40 minutos, Jorginho recuperó el balón en el medio y se lo entregó a Pulgar, quien habilitó rápido a Samuel Lino en el área. Lino descargó para De Arrascaeta, que definió el 2-1.

Un liderato con poco margen

Con la victoria, Flamengo llegó a 70 puntos y quedó un punto por encima de Palmeiras, con seis fechas por disputar.

Con lo publicado, la ventaja es mínima: cualquier tropiezo de aquí al final puede mover la punta. La próxima prueba será el jueves 29 de octubre, cuando Flamengo visite a Vasco da Gama a las 20:00 horas locales en el estadio Nilton Santos.

Otro chileno en la pelea

En el mismo torneo, Guillermo Maripán fue titular en el 3-0 del Internacional sobre Botafogo durante el fin de semana, un resultado que sacó al equipo de la zona de descenso. A los chilenos en el extranjero los seguimos en la sección de chilenos en el extranjero.