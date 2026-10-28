Datos Clave Quién: Manuel Pellegrini y el Real Betis, que iban a visitar a Navalcarnero por la Copa del Rey. Qué pasó: La RFEF aplazó los partidos del miércoles 28 de octubre por el grave accidente ferroviario en Toledo. Qué se informa: Que el cuerpo técnico del Betis pidió no jugar el jueves y la federación lo aceptó, según Estadio Deportivo.

Manuel Pellegrini y el Real Betis no jugarán este jueves el partido aplazado de la Copa del Rey ante Navalcarnero. Según el medio español Estadio Deportivo, recogido por BioBioChile, el cuerpo técnico del equipo del técnico chileno pidió evitar esa fecha y la federación lo aceptó.

El aplazamiento por el accidente en Toledo

El Betis debía visitar a Navalcarnero este miércoles 28 de octubre, en el partido que devolvía a Pellegrini a la cancha del Alcorconazo. Pero la Real Federación Española de Fútbol postergó los 24 partidos previstos para esa jornada, en señal de solidaridad con las víctimas del grave accidente ferroviario ocurrido en la provincia de Toledo.

La federación indicó que informará más adelante la nueva planificación del torneo y los horarios de los partidos aplazados.

Por qué el Betis no quiere jugar el jueves

De acuerdo con Estadio Deportivo, la federación intentó reprogramar el duelo para el jueves 29. El Betis, por petición del cuerpo técnico, le comunicó que prefería no hacerlo, y la federación aceptó.

La razón que da el medio es de calendario: jugar el jueves habría obligado a mover el partido de liga con el Málaga, previsto para el sábado, al domingo. Eso le quitaría un día de descanso antes de la visita al Borussia Dortmund por la Champions League, el miércoles 4 de noviembre.

Según el mismo medio, el encuentro de Copa del Rey se jugaría durante la pausa internacional de comienzos de noviembre, aunque el día y la hora siguen por confirmar. Se trata de una versión periodística: en lo consultado no figura un comunicado oficial del Betis ni de la RFEF sobre ese pedido.

Qué significa para Pellegrini

Esta es nuestra lectura, basada solo en lo informado: el técnico chileno prioriza el descanso de su plantel en una semana cargada, con liga el sábado y Champions el miércoles siguiente. El motivo del aplazamiento, en cambio, es una tragedia que sobrepasa lo deportivo, y así lo reflejan las suspensiones en España.

El próximo compromiso del Betis es el partido de liga ante el Málaga, el sábado 31 de octubre, antes del viaje a Alemania.